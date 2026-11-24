Die Anleihen von CoreWeave gelten als Stimmungsmesser für die Frage, wer den Bau der KI-Rechenzentren am Ende bezahlt. Am Montag waren sie gestiegen, als die Nachricht von Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze eine breite Erholung auslöste. Am Dienstag kehrten die Zweifel an der Tragfähigkeit des Booms zurück, und die Papiere fielen tiefer als zuvor. Das trifft nicht nur CoreWeave: Hersteller von Servern und Chips verkaufen ihre Produkte an Kunden, die diese Käufe über Kredite und Leasing finanzieren. Wird diese Finanzierung teurer, spürt das die gesamte Lieferkette.

Die CoreWeave Aktie hat diese Sorgen bereits heftig zu spüren bekommen. Am 20. November war sie erstmals unter ihren Ausgabepreis vom Börsengang im März 2025 gefallen und hatte bei 39,28 Dollar ein Tief markiert, fast 79 Prozent unter dem Rekordhoch vom Juni 2025.