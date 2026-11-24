Wenn Aktien fallen, ist das Stimmung. Wenn Anleihen fallen, geht es ums Geld. Am Dienstag sind die Schuldpapiere des KI-Cloud-Anbieters CoreWeave auf den tiefsten Stand seit ihrer Ausgabe gerutscht und gehörten zu den größten Verlierern am gesamten Markt für Unternehmensanleihen. Die CoreWeave Aktie verlor im US-Handel mehr als 12 Prozent. Damit sind die Gewinne vom Montag, als die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang die ganze Branche beflügelt hatte, bei Aktie und Anleihen vollständig ausgelöscht.
CoreWeave Aktie: Anleihen auf Rekordtief, Kurs zweistellig im Minus – der Kreditmarkt stellt dem KI-Boom die Vertrauensfrage
Die Anleihen des KI-Cloud-Anbieters CoreWeave sind am Dienstag auf den tiefsten Stand seit ihrer Ausgabe gefallen, die CoreWeave Aktie verlor mehr als 12 Prozent. Die Top-Story erklärt, warum der Blick auf die Anleihen für Aktionäre so wichtig ist, was die Kurse über die Finanzierung des KI-Booms sagen und welche Zahlen Anleger jetzt kennen müssen.
Die Stammdaten für Anleger: Die CoreWeave Aktie trägt die ISIN US21873S1087 und die WKN A413X6. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol I1V gehandelt, in den USA unter dem Kürzel CRWV an der Nasdaq. Die im Text erwähnte Nvidia-Aktie hat die ISIN US67066G1040, die WKN 918422, das deutsche Handelssymbol NVD und das US-Kürzel NVDA.
Die Anleihen
Vier Papiere, vier Rekordtiefs: was am Dienstag passiert ist
Eine Anleihe wird zu 100 Cent je Dollar zurückgezahlt. Kostet sie deutlich weniger, zweifeln Anleger daran, dass alles glattgeht, oder sie verlangen dafür eine höhere Verzinsung.
9,625 Prozent, fällig 2032
Fiel um bis zu 4,6 Punkte auf 74,9 Cent je Dollar, der tiefste Stand seit der Ausgabe im Juni 2026.
9,75 Prozent, fällig 2031
Gab um 3,75 Punkte auf 76,3 Cent nach, ebenfalls ein Tief seit der Platzierung.
9 Prozent, fällig 2031
Verlor bis zu 3,69 Punkte auf 76,4 Cent, so wenig wie noch nie seit der Ausgabe im Juli 2025.
9,25 Prozent, fällig 2030
Rutschte um 3 Punkte auf 80,9 Cent, das Tief seit der Ausgabe im Mai 2025.
Was das bedeutet, zeigt eine einfache Rechnung: Wer die Anleihe bis 2032 zu 74,9 Cent kauft, erhält auf sein eingesetztes Kapital eine laufende Verzinsung von fast 13 Prozent im Jahr, den Kursgewinn bis zur Rückzahlung noch nicht eingerechnet. So viel verlangt der Markt inzwischen dafür, CoreWeave Geld zu leihen. Nach Berechnungen des Analyseportals FourWeekMBA waren die vier Dollar-Anleihen mit zusammen 7,75 Milliarden Dollar Nennwert zu den Tiefstkursen nur noch rund 6 Milliarden Dollar wert.
Das Geschäftsmodell
Wachstum auf Kredit: warum die Zinsen alles entscheiden
CoreWeave kauft in großem Stil Grafikprozessoren von Nvidia, baut Rechenzentren und vermietet die Rechenleistung an KI-Firmen. Das Wachstum ist enorm: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand auf 132,5 Milliarden Dollar. Finanziert wird der Ausbau aber überwiegend mit Schulden. Im selben Quartal zahlte CoreWeave 846 Millionen Dollar Zinsen, mehr als das Doppelte des bereinigten Betriebsgewinns von 379 Millionen Dollar. Unter dem Strich stand ein Verlust von 709 Millionen Dollar. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen Zinskosten von 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar, für das Gesamtjahr Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar.
Das große Bild
Mehr als ein Einzelfall: ein Fieberthermometer für den KI-Boom
Die Anleihen von CoreWeave gelten als Stimmungsmesser für die Frage, wer den Bau der KI-Rechenzentren am Ende bezahlt. Am Montag waren sie gestiegen, als die Nachricht von Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze eine breite Erholung auslöste. Am Dienstag kehrten die Zweifel an der Tragfähigkeit des Booms zurück, und die Papiere fielen tiefer als zuvor. Das trifft nicht nur CoreWeave: Hersteller von Servern und Chips verkaufen ihre Produkte an Kunden, die diese Käufe über Kredite und Leasing finanzieren. Wird diese Finanzierung teurer, spürt das die gesamte Lieferkette.
Die CoreWeave Aktie hat diese Sorgen bereits heftig zu spüren bekommen. Am 20. November war sie erstmals unter ihren Ausgabepreis vom Börsengang im März 2025 gefallen und hatte bei 39,28 Dollar ein Tief markiert, fast 79 Prozent unter dem Rekordhoch vom Juni 2025.
Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie
Warum fällt die CoreWeave Aktie?
Am Dienstag kehrten die Zweifel am KI-Boom zurück. Die Anleihen des Unternehmens fielen auf Rekordtiefs, was auf steigende Finanzierungskosten hindeutet.
Was bedeuten fallende Anleihekurse für Aktionäre?
Sie zeigen, dass Geldgeber ein höheres Risiko sehen und mehr Zins verlangen. Für ein Unternehmen, das sein Wachstum mit Schulden finanziert, wird der Ausbau dadurch teurer.
Wie hoch sind die Zinskosten von CoreWeave?
Im dritten Quartal 846 Millionen Dollar. Für das vierte Quartal erwartet CoreWeave 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die CoreWeave Aktie?
Die ISIN lautet US21873S1087, die WKN A413X6. Handelssymbol in Deutschland ist I1V, in den USA CRWV.
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