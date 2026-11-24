Die Core Scientific Aktie (Ticker CORZ, Nasdaq) steht für einen Wandel, der den Bitcoin-Markt gerade leise verändert: Einer der größten börsennotierten Bitcoin-Miner der USA gibt das Mining bis Ende 2026 komplett auf. Während der Bitcoin Kurs am Dienstag gegen 14 Uhr MEZ bei rund 60.400 US-Dollar notiert (CryptoTicker, minus 1,4 Prozent in 24 Stunden) und der Angstindex bei 11 steht, verabschiedet sich ein Schwergewicht aus der Branche, die dem Netzwerk seine Rechenkraft liefert.

Finanzchef Jim Nygaard hat den Schritt laut BTC-ECHO (veröffentlicht bei stock3 am 06.11.2026) in der Telefonkonferenz zum dritten Quartal angekündigt: Die Abwicklung soll im vierten Quartal 2026 enden, 2027 wäre Core Scientific dann reiner Anbieter von Rechenzentrumsfläche. Noch Ende 2025 war von 2028 die Rede, der Ausstieg kommt also zwei Jahre früher.