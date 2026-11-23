Der Core-PCE ist die Zahl, auf die die Federal Reserve vor ihrem Zinsentscheid am 9. Dezember am genauesten schaut: Laut aktiencheck-Terminübersicht vom 23. November erscheint der Wert für Oktober am Mittwoch, 25. November, um 14:30 Uhr MEZ, erwartet werden rund 3,2 Prozent nach 3,1 Prozent im September. Der S&P 500 (Ticker ^GSPC) schloss am Freitag bei 6.910,39 Punkten, ein Minus von 3,7 Prozent; der Dow Jones verlor 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte, der Nasdaq Composite 5,28 Prozent auf 22.617,73 Punkte (finanzen.at, Stand 23. November, 07:44 Uhr MEZ). Dazu kommen heute Nachmittag die US-Einkaufsmanagerindizes und am Abend eine Rede von FOMC-Mitglied John Williams, bevor die US-Börsen am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen bleiben.
Core-PCE: Das Inflationsmaß der Fed kommt am Mittwoch, die Kernrate lag drei Monate bei 0,3 Prozent - Was heißt das für den Zinsentscheid am 9. Dezember und den S&P 500?
Am Mittwoch, 25. November, steht laut aktiencheck-Terminübersicht der Core-PCE für Oktober an, das Inflationsmaß der US-Notenbank. Welche Zahlen vor dem Fed-Zinsentscheid am 9. Dezember vorliegen, was Waller und Williams sagen und was Anleger beim S&P 500 beobachten.
Der Termin
Was ist der Core-PCE und warum zählt er für die Fed?
Der PCE-Preisindex des Handelsministeriums ist das Inflationsmaß, auf das sich die Fed bei ihrem Zwei-Prozent-Ziel stützt; der Core-PCE klammert Energie und Lebensmittel aus.
Die Veröffentlichung am Mittwoch ist die letzte große Inflationszahl vor dem Zinsentscheid der Fed am 9. Dezember: Die Sitzung läuft am 8. und 9. Dezember, der nächste Verbraucherpreisbericht (CPI) folgt laut aktiencheck erst am 10. Dezember, also nach der Entscheidung. Für September lag der PCE laut cash-online (17. November) bei 3,6 Prozent zum Vorjahr, der Kernwert bei 3,1 Prozent. Der Markt erwartet für Oktober einen Anstieg der Kernrate auf rund 3,2 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Zeitraum
|PCE gesamt
|3,6 % zum Vorjahr
|September 2026
|Core-PCE
|3,1 % zum Vorjahr
|September 2026
|Core-PCE (Erwartung)
|rund 3,2 % zum Vorjahr
|Oktober 2026, Termin 25.11.
|CPI gesamt
|+0,4 % zum Vormonat
|Oktober 2026
|CPI Kern
|+0,3 % zum Vormonat
|Oktober 2026, dritter Monat in Folge
Eine offizielle Jahresrate des CPI für Oktober fehlt wegen der Datenlücke durch den Haushaltsstillstand; Marktbeobachter schätzen rund 4 Prozent. Der Core-PCE-Termin und die Erwartung stammen aus einer einzelnen Quelle.
Quelle: cash-online (17.11.2026); aktiencheck.de (23.11.2026)
Die Fed
Wie steht die Fed vor dem Zinsentscheid am 9. Dezember?
Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Fed hob im September um 25 Basispunkte an und pausierte im Oktober; das Votum fiel laut aktiencheck mit 10 zu 2 aus, Lisa Cook und Beth Hammack stimmten für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte. Das am 18. November veröffentlichte Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt laut aktien.news: Fast alle Teilnehmer halten weitere Anhebungen für wahrscheinlich angemessen, einige erwägen mehr als 25 Basispunkte, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen, und die Pause war eine knappe Entscheidung.
Der Markt rechnet für den 9. Dezember mit 25 Basispunkten: Nach CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit am 19. November bei rund 95 Prozent, für 50 Basispunkte bei rund 5 Prozent; Anfang November waren es laut cash-online noch etwa 67 Prozent. Spätere Angaben schwanken zwischen 89 und 99 Prozent. Die Wahrscheinlichkeiten ändern sich mit jeder Datenveröffentlichung, und aktiencheck.de gibt dazu keine eigene Prognose ab.
September's inflation data were bad. There was no silver lining.
Die Stimmen
Wer bei der Fed will 25, wer 50 Basispunkte – Waller oder Williams?
Waller: härter reagieren
Waller äußerte sich laut Reuters am 18. November erneut „hawkish“. In seiner Rede vom 10. November sagte er laut StockAnalysis, 50 Basispunkte seien zu erwägen, wenn die Kerninflation drei Monate in Folge bei etwa 0,3 Prozent oder mehr liege. Nach CNBC, zitiert von aktiencheck, knüpft er 50 Basispunkte an ein fehlendes Signal für eine weitere Anhebung im Januar. Die Quellen beschreiben die Bedingung also unterschiedlich.
Williams: schrittweise vorgehen
Williams favorisiert laut Reuters eine straffere Geldpolitik, hält aber keine dramatischen Schritte für nötig. Nach aktien.news plädieren er, Hammack und Logan für ein graduelles Vorgehen. Seine Rede heute Abend beginnt laut aktiencheck um 22:00 Uhr MEZ.
Die Daten als Brücke
Die Kern-CPI lag im Oktober laut cash-online und aktiencheck den dritten Monat in Folge bei +0,3 Prozent zum Vormonat. Ob das schon die von Waller genannte Schwelle erreicht, hängt von der Lesart ab; aktiencheck.de wertet das nicht.
Heute
Was bringen die US-Einkaufsmanagerindizes und der Chicago-Fed-Index am Nachmittag?
Heute stehen nach dem Morning Briefing von finanzen.at (Stand 07:44 Uhr MEZ) um 14:30 Uhr MEZ der Chicago Fed National Activity Index für Oktober und um 15:45 Uhr MEZ die ersten Werte der S&P-Global-Einkaufsmanagerindizes für November an. Vorwerte: 56,1 Punkte für den Dienstleistungssektor und 54,9 Punkte für die Industrie; Prognosen nennt die Quelle nicht. Werte über 50 Punkten signalisieren Wachstum. Starke Konjunkturdaten sind bei einer Notenbank im Straffungsmodus keine eindeutige Nachricht für Aktien, weil sie den Zinsspielraum der Fed verengen können; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Das große Bild
Was heißt der Core-PCE für den S&P 500, Anleihen und den Dollar?
Die Börse steht unter Druck: Der S&P 500 fiel am Freitag um 3,7 Prozent, und die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe gab laut finanzen.at um 15 Basispunkte auf 4,91 Prozent nach, die der zweijährigen um 17 Basispunkte auf 4,62 Prozent (Stand Freitag). Der Euro kostete am Morgen rund 1,10 US-Dollar. Der DAX lag gegen Mittag bei 25.030 Punkten, plus 0,9 Prozent (dpa-AFX, 12:44 Uhr MEZ), nach sechs Verlusttagen in Folge. Wie sich ein Core-PCE über oder unter den Erwartungen auf Wachstumsaktien, Bankaktien und die Zinskurve auswirkt, ist offen; Kursreaktionen zu Daten dieser Art stehen in den Quellen nicht, daher ist jede Zuordnung eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Welche Termine sollten Anleger vor dem Fed-Zinsentscheid beobachten?
Montag, 23. November: Chicago Fed National Activity Index (14:30 Uhr MEZ), S&P-Global-Einkaufsmanagerindizes USA (15:45 Uhr MEZ), Rede von John Williams (22:00 Uhr MEZ).
Mittwoch, 25. November: Core-PCE für Oktober (14:30 Uhr MEZ), Erwartung rund 3,2 Prozent.
Donnerstag, 26. November: Thanksgiving, die US-Börsen sind nach NYSE-Kalender geschlossen; am Freitag, 27. November, ist der Handel verkürzt.
8. und 9. Dezember: FOMC-Sitzung, Entscheidung am 9. Dezember.
Donnerstag, 10. Dezember: nächster US-Verbraucherpreisbericht (CPI).
FAQ
Häufige Fragen zum Core-PCE und zum Fed-Zinsentscheid
Was ist der Core-PCE? Der Core-PCE ist der PCE-Preisindex ohne Energie und Lebensmittel und gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed. Für Oktober erwartet der Markt laut aktiencheck rund 3,2 Prozent nach 3,1 Prozent im September.
Wann erscheint der Core-PCE für Oktober? Laut aktiencheck-Terminübersicht am Mittwoch, 25. November, um 14:30 Uhr MEZ.
Wie hoch ist der Leitzins der Fed? Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die nächste Entscheidung fällt am 9. Dezember.
Wie wahrscheinlich ist eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte? Nach CME FedWatch lag sie am 19. November bei rund 5 Prozent, für 25 Basispunkte bei rund 95 Prozent. Die Werte ändern sich mit den Daten.
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