Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Fed hob im September um 25 Basispunkte an und pausierte im Oktober; das Votum fiel laut aktiencheck mit 10 zu 2 aus, Lisa Cook und Beth Hammack stimmten für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte. Das am 18. November veröffentlichte Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt laut aktien.news: Fast alle Teilnehmer halten weitere Anhebungen für wahrscheinlich angemessen, einige erwägen mehr als 25 Basispunkte, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen, und die Pause war eine knappe Entscheidung.

Der Markt rechnet für den 9. Dezember mit 25 Basispunkten: Nach CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit am 19. November bei rund 95 Prozent, für 50 Basispunkte bei rund 5 Prozent; Anfang November waren es laut cash-online noch etwa 67 Prozent. Spätere Angaben schwanken zwischen 89 und 99 Prozent. Die Wahrscheinlichkeiten ändern sich mit jeder Datenveröffentlichung, und aktiencheck.de gibt dazu keine eigene Prognose ab.