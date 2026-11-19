Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya steuert auf eine Entscheidung zu, die für Energieaktien viel Gewicht hat: Die Präsidentschaft legte am Donnerstag, den 19. November 2026, einen überarbeiteten Entwurf der Abschlusserklärung vor, in dem Kohle, Öl und Gas nicht mehr vorkommen. Erhalten bleibt das Ziel, den Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2035 von 23 auf 35 Prozent zu steigern. Für die Siemens Energy Aktie (Xetra-Kürzel ENR), für Netz- und Kraftwerksausrüster und für die Öl- und Gasbranche ist das eine politische Weichenstellung, auch wenn der Text rechtlich nicht bindend ist. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten, ein Minus von 1,06 Prozent (Stand 17:47 Uhr). Das ist eine Fortschreibung unserer Berichterstattung vom 18. November, als der Entwurf noch einen schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas forderte.
COP31: Neuer Entwurf streicht Kohle, Öl und Gas – wer profitiert, wenn nur das 35-Prozent-Stromziel bleibt?
Die Präsidentschaft der Klimakonferenz in Antalya hat am Donnerstag einen deutlich kürzeren Entwurf vorgelegt: Alle Verweise auf fossile Energien sind weg, das Ziel von 35 Prozent Strom am Endenergieverbrauch bis 2035 bleibt. Panama droht mit Blockade. Was das für Siemens Energy, Netzbetreiber, Öl- und Gasaktien bedeutet.
Neuer Text, neue Lage
Was steht im neuen COP31-Entwurf – und was wurde gestrichen?
Nach den Berichten vom 19. November hat der Entwurf nur noch etwa neun Seiten. Er enthält den Aufruf, den Stromanteil am Endenergieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent zu erhöhen, die sogenannte „35 x 35“-Initiative der Türkei. Bis 2030 soll die weltweite Kapazität erneuerbarer Energien verdreifacht und die Energieeffizienz verdoppelt werden. Gestrichen sind die Passagen zu Kohle, Öl und Gas, die Aussage, fossile Brennstoffe seien die Hauptursache des Klimawandels, die Aufforderung zum Abbau ineffizienter Subventionen, konkrete Methan-Maßnahmen und ein Ziel für die Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung. Auch der Verweis auf die historische Verantwortung der Industriestaaten fehlt.
Chris Bowen, der australische Klimaminister und Verhandlungsleiter, verteidigte die Streichung: Die Abkehr von fossilen Brennstoffen aus der Einigung von Dubai bleibe im Elektrifizierungsziel enthalten. Das ist seine Lesart; der Text legt nach Kritik von Beobachtern nicht fest, dass der zusätzliche Strom aus erneuerbaren Quellen stammen muss.
|Punkt
|Entwurf vom 16.11.
|Entwurf vom 19.11.
|Kohle, Öl, Gas
|Aufruf zu beschleunigtem Ausstieg
|nicht mehr enthalten
|Stromanteil bis 2035
|23 % auf 35 %
|23 % auf 35 % (bleibt)
|Anpassungsfinanzierung
|Verdreifachung auf mind. 120 Mrd. US-Dollar laut einem Bericht
|kein Ziel mehr
|Umfang
|18 Seiten
|rund 9 Seiten
Vergleich der Fassung vom Montag (16.11.) mit der vom Donnerstag (19.11.) nach den vorliegenden Berichten.
Quelle: Berichte von Euronews, Hasepost, Al Jazeera, ZDFheute
Wer wehrt sich – und kann die Konferenz scheitern?
Mohamed Adow von der Organisation Power Shift Africa warnte, bei diesem Text werde es „ein Geister-COP“ (sinngemäß übersetzt). Panamas Umweltminister Juan Carlos Navarro kündigte in einem offenen Brief eine mögliche Blockade an und knüpft die Zustimmung an acht Bedingungen, darunter eine verbindliche Obergrenze für die Ölproduktion. Er sagte, die Welt habe die 1,5-Grad-Schwelle bereits überschritten. Beschlüsse brauchen Konsens, ein einzelnes Land kann also blockieren. Fachleute rechnen mit Verzögerungen über den planmäßigen Schluss am Freitag, den 20. November, hinaus. Die USA haben keine offizielle Delegation entsandt. Saudi-Arabien und weitere Ölförderländer gelten Beobachtern zufolge als treibende Kräfte gegen einen Ausstiegstext.
Was bedeutet das für Siemens Energy, Netzbetreiber und Öl-Aktien?
Ein Stromanteil von 35 Prozent bis 2035 wäre bei Umsetzung ein Nachfrageversprechen für Stromnetze, Kraftwerke und Elektrifizierung. Davon könnten Ausrüster wie Siemens Energy und Versorger profitieren. Entscheidend bleibt, ob der zusätzliche Strom aus erneuerbaren Quellen oder aus Gas und Kohle stammt. Für Ölaktien und Gasaktien ist die Streichung des Ausstiegs ein Signal, dass ein politischer Druck zur Abkehr vorerst geringer ausfällt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; die ausgewerteten Quellen nennen keine Kursreaktionen oder Analystenurteile. Der Text bindet Unternehmen nicht; Marktwirkung entsteht erst über nationale Gesetze, Förderungen und Investitionsentscheidungen.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Den Verlauf der Schlussverhandlungen am 20. November und eine mögliche Verlängerung.
Ob Panama oder andere Staaten den Konsens blockieren.
Ob die Formulierung zur Elektrifizierung klarstellt, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen stammen soll.
Die Haltung der EU und nationale Energiegesetze, die für Aufträge an Ausrüster und Versorger wichtiger sind als der UN-Text.
Häufige Fragen zur COP31
Was steht im neuen COP31-Entwurf? Ein rund neun Seiten langer Text mit dem Ziel von 35 Prozent Strom am Endenergieverbrauch bis 2035; Aussagen zu Kohle, Öl und Gas sind gestrichen.
Wann endet die Klimakonferenz in Antalya? Planmäßig am 20. November 2026; eine Verlängerung gilt als wahrscheinlich.
Warum blockiert Panama? Das Land verlangt unter anderem eine verbindliche Obergrenze für die Ölproduktion und fordert, dass 1,5 Grad verhandelbar bleibt.
Was heißt das für die Siemens Energy Aktie? Das Stromziel kann langfristig Nachfrage stützen, direkte Kursreaktionen nennen die Quellen nicht.
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