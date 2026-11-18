Die Gruppe der gleichgesinnten Entwicklungsländer, zu der China, Indien und Saudi-Arabien gehören, sieht laut dem Earth Negotiations Bulletin ihre roten Linien überschritten – beim Elektrifizierungsziel, beim Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und beim Methan. Die Arabische Gruppe lehnt jede Erwähnung von Fahrplänen und sektoralen Vorgaben ab. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra warnte laut Al Jazeera, der Entwurf könne die Verhandlungen „unhaltbar“ machen, und verlangte erhebliche Änderungen.

UN-Klimachef Simon Stiell hatte die Staaten schon zu Beginn der zweiten Woche gemahnt, taktische Verzögerungen zu vermeiden. Die USA sind zum zweiten Mal in Folge ohne offizielle Delegation vertreten; eine Sprecherin des Weißen Hauses begründete das laut Reuters mit „gesundem Menschenverstand“ statt „Klima-Unsinn“. Bowen kündigte mindestens einen weiteren Entwurf vor Ende der Woche an.

Deutschland ist mittendrin: Umweltminister Carsten Schneider (SPD) leitet im Auftrag der Verhandlungsführung gemeinsam mit Indiens Umweltminister die Ministerkonsultationen zur Emissionsminderung. In seiner Rede am 17. November warb er für das 35-Prozent-Ziel und forderte, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Deutschland stellte 2025 nach Ministeriumsangaben rund 11 Milliarden Euro Klimafinanzierung bereit.