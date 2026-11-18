Die COP31 steuert auf ein Finale mit offenem Ausgang zu: Der erste Entwurf der Abschlusserklärung, den die Verhandlungsführung am Montag in Antalya vorlegte, fordert „beschleunigtes Handeln“ beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und einen Stromanteil von 35 Prozent am Endenergieverbrauch bis 2035. Die Arabische Gruppe und Russland lehnten den Text nach Angaben von Climate Home News ab, die EU fordert deutliche Änderungen. Am Ölmarkt spielt das bislang keine Rolle: Brent kostete am Mittwoch um 07:30 Uhr GMT 92,61 Dollar je Barrel (−0,6 Prozent). Für Anleger in Energiewende-Werten wie der Siemens Energy Aktie (Ticker ENR, ISIN DE000ENER6Y0) geht es um die Frage, ob die Elektrifizierung ein globales Ziel bekommt.
COP31: Entwurf verlangt schnelleren Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle, Arabische Gruppe und Russland lehnen ab – bringt Antalya den Stromschub für Siemens Energy und Co.?
Zwei Tage vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz in Antalya liegt ein Entwurf auf dem Tisch, der beschleunigtes Handeln beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und 35 Prozent Strom am Endenergieverbrauch bis 2035 fordert. Ölstaaten blockieren, die EU verlangt Änderungen. Was die COP31 für Energieaktien, Netzausrüster, Ölkonzerne und den CO₂-Preis bedeutet.
Der Entwurf
Was steht im Entwurf der COP31-Abschlusserklärung?
Den 18-seitigen Text legte am 16. November der australische Klimaminister Chris Bowen vor, der als „Präsident der Verhandlungen“ neben der türkischen Präsidentschaft unter Umweltminister Murat Kurum agiert. Laut AFP verlangt der Entwurf einen „gerechten, geordneten und ausgewogenen“ Übergang weg von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen und den Abbau ineffizienter Subventionen für Öl, Gas und Kohle.
Neu ist das Elektrifizierungsziel „35x35“, eine Initiative des Gastgebers Türkei: Strom soll bis 2035 ein Drittel des Endenergieverbrauchs decken. Dazu kommen die Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung auf mindestens 120 Milliarden Dollar und die Forderung, Industriestaaten sollten bis 2030 netto null Emissionen erreichen – ein Punkt, dem Climate Home News kaum Chancen gibt. Bowen selbst dämpfte die Erwartungen: Es sei der erste Entwurf, nicht der letzte (BusinessDay).
|Akteur
|Position
|EU
|unterstützt Elektrifizierungsziel, verlangt aber deutliche Änderungen am Gesamttext
|Arabische Gruppe, Russland
|lehnen Text ab, gegen Fahrpläne und sektorale Ziele
|LMDC (u. a. China, Indien, Saudi-Arabien)
|Entwurf überschreitet „rote Linien“
|Kleine Inselstaaten, EIG
|für Abkehr von fossilen Brennstoffen
|USA
|keine offizielle Delegation
Stand 18.11.2026 morgens; Positionen nach Verhandlungsberichten, Änderungen bis Konferenzende möglich.
Quelle: ENB/IISD (Nr. 907–909), Climate Home News, Al Jazeera, Reuters via Al-Monitor
Der Streit
COP31 und fossile Brennstoffe: Warum blockieren die Ölstaaten?
Der Konflikt ist alt, die Fronten sind neu verhärtet.
Die Gruppe der gleichgesinnten Entwicklungsländer, zu der China, Indien und Saudi-Arabien gehören, sieht laut dem Earth Negotiations Bulletin ihre roten Linien überschritten – beim Elektrifizierungsziel, beim Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und beim Methan. Die Arabische Gruppe lehnt jede Erwähnung von Fahrplänen und sektoralen Vorgaben ab. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra warnte laut Al Jazeera, der Entwurf könne die Verhandlungen „unhaltbar“ machen, und verlangte erhebliche Änderungen.
UN-Klimachef Simon Stiell hatte die Staaten schon zu Beginn der zweiten Woche gemahnt, taktische Verzögerungen zu vermeiden. Die USA sind zum zweiten Mal in Folge ohne offizielle Delegation vertreten; eine Sprecherin des Weißen Hauses begründete das laut Reuters mit „gesundem Menschenverstand“ statt „Klima-Unsinn“. Bowen kündigte mindestens einen weiteren Entwurf vor Ende der Woche an.
Deutschland ist mittendrin: Umweltminister Carsten Schneider (SPD) leitet im Auftrag der Verhandlungsführung gemeinsam mit Indiens Umweltminister die Ministerkonsultationen zur Emissionsminderung. In seiner Rede am 17. November warb er für das 35-Prozent-Ziel und forderte, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Deutschland stellte 2025 nach Ministeriumsangaben rund 11 Milliarden Euro Klimafinanzierung bereit.
Das große Bild
Was bedeutet die COP31 für Energieaktien und Ölkonzerne?
Unmittelbar bewegt die Klimakonferenz die Märkte kaum. Der Ölpreis folgt derzeit Lagerdaten, dem Iran-Krieg und den Erwartungen an ein Überangebot; Brent liegt laut financefeeds im November rund 20 Prozent im Minus. Eine Kursreaktion von Energiewerten auf die COP31-Nachrichten war in dieser Woche nicht zu belegen.
Einschätzung der Redaktion: Für Anleger zählt die Richtung. Ein international verankertes Elektrifizierungsziel wäre ein Signal für Netzausrüster und Kraftwerksbauer wie Siemens Energy, für Versorger mit großem Erneuerbaren-Anteil wie RWE und E.ON und für Windanlagenbauer wie Nordex und Vestas. Die Branche profitiert allerdings schon heute stärker vom Strombedarf durch Rechenzentren und vom Netzausbau als von Gipfelbeschlüssen. Für Ölkonzerne wie Shell, BP oder TotalEnergies wäre eine Ausstiegsformel vor allem ein Reputations- und Regulierungsthema; kurzfristig bestimmen Ölpreis und Raffineriemargen ihre Ergebnisse.
Ein Indikator ist der CO₂-Preis im europäischen Emissionshandel: Der Dezember-Kontrakt stieg Anfang November laut GMK Center über 90 Euro je Tonne, den höchsten Stand seit Januar, und lag am 12. und 13. November erneut darüber. Zuletzt beschlossen Rat und Parlament allerdings zusätzliche kostenlose Zertifikate für die energieintensive Industrie bis 2030.
Termine
COP31: Was Anleger bis Freitag beobachten
18./19. November: Ministerkonsultationen, überarbeitete Texte zu Finanzen, Anpassung und Abschlusserklärung erwartet.
20. November: geplantes Konferenzende; Verlängerungen sind bei Klimakonferenzen üblich.
Laufend: Ölpreis, CO₂-Preis und Reaktionen von Energiewerten auf den Abschlusstext.
FAQ: COP31 in Antalya
Was ist die COP31? Die 31. UN-Klimakonferenz, die vom 9. bis 20. November 2026 im türkischen Antalya stattfindet. Die Türkei hat die Präsidentschaft, Australien leitet die Verhandlungen.
Beschließt die COP31 den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen? Das ist offen. Der erste Entwurf fordert beschleunigtes Handeln, doch die Arabische Gruppe, Russland und weitere Staaten lehnen den Text ab. Beschlüsse brauchen Konsens.
Was bedeutet „35x35“? Das Ziel, bis 2035 35 Prozent des Endenergieverbrauchs mit Strom zu decken. Es stammt von der türkischen Präsidentschaft und wird von EU und Deutschland unterstützt.
Welche Aktien betrifft die COP31? Langfristig vor allem Netzausrüster, Versorger und Windkraftunternehmen wie Siemens Energy, RWE oder Nordex sowie Ölkonzerne. Kurzfristige Kursreaktionen waren bislang nicht zu beobachten.
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