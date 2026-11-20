Die 2023 in Dubai beschlossene schrittweise Abkehr von fossilen Brennstoffen taucht im jüngsten Entwurf laut dpa nur noch als Verweis auf. Beobachter führen das auf den Druck der Golf-Ölstaaten und Russlands zurück; Beschlüsse im Konsens geben ihnen Blockademacht. Panamas Umweltminister Juan Carlos Navarro drohte AFP zufolge in einem Brief damit, den Konsens im Plenum zu blockieren, und fordert unter anderem eine Deckelung der globalen Erdölförderung auf heutigem Niveau – das erfüllt der neue Entwurf nicht.

Als Vermittler leitet Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) gemeinsam mit dem indischen Minister Bhupender Yadav Konsultationen zur Emissionsminderung. Gesprächspartner sind unter anderem die Arabische Gruppe, Russland, China, Saudi-Arabien, Südafrika, Großbritannien und die EU. Die USA sind nach dem Austritt aus dem Pariser Abkommen nicht beteiligt (dpa).