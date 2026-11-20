Die COP31 in Antalya geht in die Verlängerung. Am offiziell letzten Tag der Weltklimakonferenz sollte um 18:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MEZ) Schluss sein, doch die Präsidentschaften aus der Türkei und Australien kündigten weitere Konsultationen und einen neuen Textentwurf „im Laufe des Tages“ an; AFP erwartet wie in den Vorjahren eine Überziehung (AFP via Yahoo Nachrichten, 20.11.2026, 07:26 UTC). Für Anleger zählt vor allem eine Frage: Bleibt es bei einem Bekenntnis zur Elektrifizierung ohne klaren Fahrplan weg von Öl, Gas und Kohle – und wer profitiert dann, etwa die Siemens Energy Aktie (Ticker ENR) und andere Netz- und Kraftwerksausrüster?
COP31 am letzten Tag: Entwurf ohne Abkehr von Öl, Gas und Kohle, Panama droht mit Blockade - Wer gewinnt, wenn nur das Stromziel bleibt?
Am offiziell letzten Tag der Weltklimakonferenz in Antalya ringen die Delegationen weiter um den Beschlusstext. Der Entwurf vom Donnerstag enthält kein Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energien, dafür ein globales Elektrifizierungsziel – was das für Siemens Energy Aktie, Netzbetreiber und Ölaktien bedeuten kann.
COP31 aktuell
Wie ist der Stand der Klimaverhandlungen in Antalya?
Der Entwurf vom Donnerstag enthält nach Angaben von AFP „keinerlei Bekenntnis“ zur Abkehr von fossilen Energieträgern. Enthalten sind ein globales Elektrifizierungsziel und das Eingeständnis, dass für das 1,5-Grad-Ziel mehr getan werden muss.
Die 2023 in Dubai beschlossene schrittweise Abkehr von fossilen Brennstoffen taucht im jüngsten Entwurf laut dpa nur noch als Verweis auf. Beobachter führen das auf den Druck der Golf-Ölstaaten und Russlands zurück; Beschlüsse im Konsens geben ihnen Blockademacht. Panamas Umweltminister Juan Carlos Navarro drohte AFP zufolge in einem Brief damit, den Konsens im Plenum zu blockieren, und fordert unter anderem eine Deckelung der globalen Erdölförderung auf heutigem Niveau – das erfüllt der neue Entwurf nicht.
Als Vermittler leitet Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) gemeinsam mit dem indischen Minister Bhupender Yadav Konsultationen zur Emissionsminderung. Gesprächspartner sind unter anderem die Arabische Gruppe, Russland, China, Saudi-Arabien, Südafrika, Großbritannien und die EU. Die USA sind nach dem Austritt aus dem Pariser Abkommen nicht beteiligt (dpa).
Stromziel und Finanzen
Was steht im Stromziel – und wer soll zahlen?
Die türkische Präsidentschaft schlägt vor, den Anteil des Stroms am weltweiten Endenergieverbrauch von 23 auf 35 Prozent zu erhöhen. Streitpunkt ist, ob der Text festhält, dass dieser Strom aus sauberen Quellen stammen soll: Im Donnerstagsentwurf fehlte diese Verbindung, obwohl Deutschland und die EU sie gefordert hatten (dpa). Ärmere Länder verlangen mehr Geld von den Industriestaaten; Deutschland und die EU wollen laut dpa in Antalya keine neuen Mittel zusagen, die Summen sind zuletzt gesunken.
|Thema
|Stand des Entwurfs
|Wer drängt
|Abkehr von fossilen Energien
|nur noch Verweis auf Dubai 2023
|Golf-Staaten, Russland gegen stärkere Formulierung
|Elektrifizierung
|globales Ziel enthalten, Vorschlag 35 %
|Türkei (Vorschlag), EU und Deutschland (saubere Quellen)
|Förderdeckel für Erdöl
|nicht enthalten
|Panama fordert, droht mit Blockade
|Klimafinanzierung
|offen, keine neuen Zusagen der EU geplant
|ärmere Länder fordern mehr Geld
Stand: 20.11.2026 morgens, Entwürfe können sich im Tagesverlauf ändern.
Quelle: AFP via Yahoo Nachrichten; dpa
Das große Bild
Welche Folgen hat die COP31 für Energieaktien und Ölaktien?
Ein Beschluss, der Elektrifizierung betont, aber keinen Ausstiegsfahrplan nennt, wird an der Börse unterschiedlich gelesen. Netz-, Kraftwerks- und Elektrotechnikwerte wie Siemens Energy Aktie, Versorger und Netzbetreiber leben von steigendem Stromverbrauch – unabhängig davon, aus welchen Quellen er gedeckt wird. Für Ölaktien und Gasproduzenten ist ein fehlender Förderdeckel die weniger belastende Variante. Der Ölpreis hat die Konferenz bislang kaum bewegt: Brent notierte am Freitagmorgen bei 92,47 US-Dollar, nachdem Iran über zwei auf Seeminen gelaufene Supertanker in der Straße von Hormus berichtet hatte (Dow Jones Newswires, 20.11.2026, 07:56 Uhr MEZ). Die Märkte werden also stärker von Geopolitik und Konjunktur geprägt als vom Klimagipfel (Einschätzung der Redaktion).
Die deutsche Wirtschaft schaut zusätzlich auf Brüssel: Die EU-Debatten um Emissionshandel und Strompreise laufen unabhängig von Antalya weiter, auch am Freitag beim zweiten EU-UK-Gipfel, wo eine Verknüpfung der Emissionshandelssysteme auf der Tagesordnung steht.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Im Tagesverlauf: neuer Entwurf des Beschlusstextes der Präsidentschaften.
16:00 Uhr MEZ: offizielles Ende der COP31 – eine Verlängerung gilt als wahrscheinlich.
Zweiter EU-UK-Gipfel in Brüssel: unter anderem Verknüpfung der Emissionshandelssysteme.
Kommende Wochen: EU-Entscheidungen zu Emissionshandel, Netzentgelten und Strompreisen.
FAQ: COP31 und Börse
Wann endet die COP31? Offiziell am 20.11.2026 um 18:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MEZ). AFP erwartet eine Verlängerung.
Was steht im aktuellen COP31-Entwurf? Ein globales Elektrifizierungsziel und das Eingeständnis, dass für 1,5 Grad mehr nötig ist, aber kein Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energien.
Warum droht Panama mit einer Blockade? Das Land fordert laut AFP einen Deckel für die weltweite Erdölförderung auf heutigem Stand; der Entwurf sieht das nicht vor.
Was bedeutet das für die Siemens Energy Aktie? Ein Elektrifizierungsziel kann die Nachfrage nach Netzen und Kraftwerken stützen; wie viel davon bereits im Kurs steckt, ist offen.
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