Der Umsatz sinkt um mehr als ein Zehntel, der Gewinn steigt trotzdem: Continental zeigt im dritten Quartal, wie sich der Konzern verändert hat. Nach der Abspaltung von Aumovio und dem Verkauf des Geschäfts mit Originalausrüstung ist Continental im Kern ein Reifenhersteller. Diese Continental Aktienanalyse zeigt, was der Umbau für die Continental Aktie bedeutet.
Continental Aktienanalyse: Umsatz bricht um 11 Prozent ein, der Gewinn steigt – wie gut ist der neue Reifenkonzern wirklich?
Continental ist nach Abspaltungen und Verkäufen ein reiner Reifenkonzern und hebt die Jahresziele an. Die Continental Aktie liegt auf zwölf Monate rund 12 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Continental AG
- ISIN
- DE0005439004
- WKN
- 543900
- Handelssymbol
- CON (Xetra)
- US-Handelssymbol
- CTTAY (ADR, OTC)
- Branche
- Reifen, Industriezulieferer
- Sitz
- Hannover
- Tagesspanne 20.11.2026
- 69,16 € bis 70,78 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Continental Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Konzernumsatz aus fortgeführten Aktivitäten lag im dritten Quartal 2026 bei 3,45 Milliarden Euro, nach 3,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Organisch ging er um 1,5 Prozent zurück, der Rest des Rückgangs geht auf den Verkauf der Sparte OESL im Februar 2026 zurück. Das bereinigte EBIT stieg um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die bereinigte Marge verbesserte sich von 13,9 auf 14,9 Prozent.
Nettogewinn statt Verlust
Das Konzernergebnis betrug 349 Millionen Euro, nach einem Verlust von 756 Millionen Euro im Vorjahresquartal, das durch Sondereffekte der Abspaltung belastet war.
Reifen im Fokus
Höhere Absätze bei Hochleistungs-, Winter- und Lkw-Reifen stützten die Marge im Reifengeschäft.
Cashflow schwächer
Der bereinigte Free Cashflow sank auf 31 Millionen Euro, nach 99 Millionen Euro im Vorjahr.
ContiTech schwächer
Für das nicht fortgeführte Geschäft ContiTech erwartet Continental 2026 nur noch 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro Umsatz. Der Verkauf an Lone Star ist noch nicht abgeschlossen.
Continental: Bereinigtes EBIT und Free Cashflow im dritten Quartal
Mio. €
- Q3 2025
- Q3 2026
Fortgeführte Aktivitäten, drittes Quartal 2025 und 2026.
Quelle: Continental, Pressemitteilung vom 04.11.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Bereinigtes EBIT
|482
|514
|Bereinigter Free Cashflow
|99
|31
Continental hebt die Prognose für 2026 an: Die bereinigte EBIT-Marge soll bei 13,4 bis 14,0 Prozent liegen, bisher waren es 12,0 bis 13,5 Prozent. Der Umsatz wird auf 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro eingegrenzt, bisher 13,2 bis 14,2 Milliarden Euro. Beim bereinigten Free Cashflow erwartet das Unternehmen 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro.
Bewertung
Was der Kurs von 69,54 Euro einpreist
Mit einem KGV von 17,79 und einer Dividendenrendite von 3,88 Prozent ist die Continental Aktie moderat bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 13,9 Milliarden Euro. Auf einen Monat steht ein Plus von 4,04 Prozent, auf zwölf Monate von 12,5 Prozent. Am 20. November gab die Aktie um 2,28 Prozent nach.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.