Der Umsatz sinkt um mehr als ein Zehntel, der Gewinn steigt trotzdem: Continental zeigt im dritten Quartal, wie sich der Konzern verändert hat. Nach der Abspaltung von Aumovio und dem Verkauf des Geschäfts mit Originalausrüstung ist Continental im Kern ein Reifenhersteller. Diese Continental Aktienanalyse zeigt, was der Umbau für die Continental Aktie bedeutet.