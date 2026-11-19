News CON aktien bullish Industrie

Continental Aktie: Zu viele Reifen für zu wenig Käufer? Bernstein sieht erste Warnsignale

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 13:58 2 Min.

Trotz steigender Kosten und drohender Überkapazitäten bleibt Continental mit einem Kursziel von 82 Euro der Reifenfavorit von Bernstein Research.

Bild: Continental Aktiengesellschaft

Harry Martin, Analyst bei Bernstein Research, bestätigt in seiner Continental-Aktienanalyse vom 19.11.2026 für die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker: CON) das Kursziel von 82 Euro und das Rating "outperform". Die Aktie notiere mit einem Plus von 0,04 Euro oder 0,06% bei 72,48 Euro. Bis zum Kursziel von Bernstein Research fehlten damit 9,52 Euro je Aktie, was einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 13,1% entspreche. Steigende Kosten treffen auf einen härteren Preiskampf Nach den jüngsten Kursgewinnen europäischer Reifenhersteller sieht Harry Martin die Branche vor einer schwierigen Preisrunde. Steigende Kosten dürften die Hersteller hart treffen. Um ihre Margen zu schützen, müssten sie einen Teil der Mehrkosten an ihre Kunden weitergeben. Ausgerechnet dabei könnte ihnen die Konkurrenz einen Strich durch die Rechnung machen. Harry Martin sehe erste Anzeichen dafür, dass die Produktionskapazitäten über die Nachfrage hinauswachsen könnten. Könnten die Werke mehr Reifen liefern, als die Kunden abnehmen wollten, hätten die Käufer bei Preisverhandlungen mehr Spielraum. Für die Hersteller werde es dann schwieriger, höhere Preise durchzusetzen. Wer mit Rabatten um Aufträge werbe, könne zwar seine Werke besser auslasten, verdiene aber womöglich weniger an jedem verkauften Reifen. Continental bleibt der Favorit von Harry Martin Trotz dieser Risiken bleibe Continental der Favorit von Harry Martin unter den europäischen Reifenherstellern. Sowohl bei Continental als auch bei Pirelli halte er das Rückschlagsrisiko für überschaubar. Gerade darin liege der Unterschied zwischen seinem vorsichtigeren Blick auf die Branche und seinem positiven Urteil zur Aktie. Harry Martin bestätigt in der Continental-Aktienanalyse von Bernstein Research das Kursziel von 82 Euro und das Rating "outperform". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – besonders mit demjenigen, der beim nächsten Reifenwechsel wieder fragt: "Geht da noch was am Preis?" Harry Martin liefert ihm das Argument für die nächste Verhandlungsrunde. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.