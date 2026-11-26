Im dritten Quartal setzte Continental 3,5 Milliarden Euro um und steigerte das bereinigte operative Ergebnis um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro. Für 2026 hob das Management die Prognose für die bereinigte Marge auf 13,4 bis 14,0 Prozent an. Treiber sind große Reifen mit hoher Leistung, bei denen sich höhere Preise durchsetzen lassen.

Unter Vorstandschef Christian Kötz setzt der Konzern den Umbau fort. Als Nächstes steht der Verkauf der Kautschuk- und Kunststoffsparte ContiTech an.