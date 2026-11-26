Die Autobranche erlebte am Mittwoch eine kräftige Gegenbewegung, Volkswagen und BMW führten den DAX an. Die Continental Aktie gehört zu den Werten, die von einer Stabilisierung profitieren könnten, allerdings aus anderen Gründen als die Hersteller. Nach Abspaltung des Autozuliefergeschäfts ist Continental im Kern ein Reifenkonzern, mit deutlich höheren Margen als früher.
Continental Aktie: Reiner Reifenkonzern mit 14 Prozent Marge im Visier – profitiert Conti von der Auto-Erholung?
Die Autowerte erholen sich von einem Mehrjahrestief. Die Continental Aktie steht dabei im Blick, denn der Konzern hat sich zum Reifenspezialisten gewandelt und die Margenprognose angehoben. Der Verkauf von ContiTech ist der nächste Schritt.
Das Geschäft
Hochleistungsreifen als Margenbringer
Im dritten Quartal setzte Continental 3,5 Milliarden Euro um und steigerte das bereinigte operative Ergebnis um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro. Für 2026 hob das Management die Prognose für die bereinigte Marge auf 13,4 bis 14,0 Prozent an. Treiber sind große Reifen mit hoher Leistung, bei denen sich höhere Preise durchsetzen lassen.
Unter Vorstandschef Christian Kötz setzt der Konzern den Umbau fort. Als Nächstes steht der Verkauf der Kautschuk- und Kunststoffsparte ContiTech an.
Die Einordnung
Weniger abhängig von Neuwagen
Ein großer Teil des Reifengeschäfts entfällt auf Ersatzreifen. Dieses Geschäft hängt weniger an der Zahl verkaufter Neuwagen als an den gefahrenen Kilometern. Das macht die Continental Aktie robuster gegenüber Produktionsschwankungen der Hersteller. Risiken bleiben die Rohstoffpreise und die Konkurrenz günstiger Anbieter aus Asien.
Die Dividende lag zuletzt bei 2,70 Euro je Aktie.
Die Continental Aktie ist kein klassischer Zulieferer mehr. Wer sie kauft, setzt auf Reifenmargen und einen erfolgreichen ContiTech-Verkauf.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Was macht Continental heute?
Der Kern ist das Reifengeschäft, dazu kommt noch die Sparte ContiTech, die verkauft werden soll.
Wie lautet die Margenprognose für 2026?
13,4 bis 14,0 Prozent bereinigte EBIT-Marge.
Wie hoch war die letzte Dividende?
2,70 Euro je Aktie.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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