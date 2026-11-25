Die Continental Aktie gehört nach dem Konzernumbau zu den positiven Überraschungen im DAX. Im dritten Quartal steigerte der Reifenhersteller das bereinigte operative Ergebnis um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro – bei einer Marge von 14,9 Prozent. Der Umsatz lag mit knapp 3,5 Milliarden Euro bereinigt auf Vorjahresniveau, obwohl die weltweite Autoproduktion leicht schrumpfte.
Continental Aktie: Reifen-Marge fast 15 Prozent, Prognose erhöht, ContiTech-Verkauf auf der Zielgeraden – wird Conti zum reinen Reifen-Champion?
Nach der Abspaltung der Autosparte verdient Continental mit Reifen mehr als erwartet und hebt die Ziele an. Was die Continental Aktie jetzt bewegt – und warum Rohstoffe zum Risiko werden.
Der Treiber
Premiumreifen und Europa
Getragen wurde das Ergebnis von großen Premiumreifen und einem starken Europageschäft. Continental hob deshalb die Prognose an: Die bereinigte operative Marge soll 2026 nun 13,4 bis 14,0 Prozent erreichen, auch beim freien Mittelzufluss ist der Konzern optimistischer. Die Continental Aktie legte am Tag der Zahlen zeitweise fast 7 Prozent zu.
Der Umbau
ContiTech vor dem Verkauf
Parallel treibt Continental den Verkauf der Industriesparte ContiTech voran, die bereits als nicht fortgeführtes Geschäft ausgewiesen wird. Nach Abschluss wäre Conti ein fast reiner Reifenkonzern. Gegenwind droht von den Rohstoffkosten: Finanzvorstand Roland Welzbacher rechnet allein im vierten Quartal mit Belastungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.
Die Continental Aktie entwickelt sich vom komplexen Zulieferer zum fokussierten Reifenhersteller mit hohen Margen. Der ContiTech-Verkauf ist der nächste große Schritt.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Wie hoch war die Marge im dritten Quartal?
Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 14,9 Prozent.
Was erwartet Continental für 2026?
Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.
Was passiert mit ContiTech?
Die Sparte soll verkauft werden und wird bereits als nicht fortgeführt ausgewiesen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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