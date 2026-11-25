Wie hoch war die Marge im dritten Quartal?

Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 14,9 Prozent.

Was erwartet Continental für 2026?

Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.

Was passiert mit ContiTech?

Die Sparte soll verkauft werden und wird bereits als nicht fortgeführt ausgewiesen.