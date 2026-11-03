Continental Aktie: Milliardenverkauf freigegeben - trotzdem drohen Kursverluste

Bereits Ende September habe sich der DAX-Konzern von der australischen Tochtergesellschaft mycar Tyre & Auto (eine der führenden Werkstatt- und Reifenserviceketten Australiens mit rund 1.600 Mitarbeitern an 280 Standorten) an die chinesische Plattform Tuhu getrennt. Dieser Transaktion habe ein Unternehmenswert von 250 Mio. EUR zugrunde gelegen. Continental behalte über bestehende Vertriebsstrukturen vor Ort den Marktzugang und setze die Kooperation mit mycar fort.