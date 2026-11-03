Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker: CON) unter die Lupe.
Continental Aktie: Milliardenverkauf freigegeben - trotzdem drohen Kursverluste
Continental treibt den Konzernumbau voran, doch charttechnisch drohen der Aktie weitere Rückschläge.
CONCON
Die EU-Kommission habe grünes Licht für den Verkauf von ContiTech gegeben. Damit könne Continental den strategischen Konzernumbau und die Fokussierung auf das automobile Kerngeschäft konsequent vorantreiben. Charttechnisch ringe die Continental Aktie derzeit jedoch mit wichtigen gleitenden Durchschnitten.
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Portfolio-Bereinigung schreite voran: Die EU-Kommission habe die 4-Milliarden-Euro-Transaktion für ContiTech freigegeben; zusammen mit dem mycar-Verkauf fokussiere Continental die Bilanz gezielt auf das Kerngeschäft.
Charttechnische Hürde im Tageschart: Unterhalb der eng beieinanderliegenden Durchschnitte (SMA20 bei 68,17 EUR und SMA50 bei 68,91 EUR) dominiere das Abwärtsrisiko; ein Richtungswechsel erfordere einen Tagesschluss über 72,75 EUR.
Konkrete Zielzonen definiert: Auf der Unterseite drohe bei fortgesetzter Schwäche das Schließen des offenen Gaps bei 62,90 EUR; auf der Oberseite fungiere die Marke von 68,86–68,91 EUR als unmittelbare Ausbruchsbarriere.
Fundamentaldaten & Kennzahlen
Aktueller Kurs: 67,28 EUR
Marktkapitalisierung: 13,46 Mrd. EUR
Konzernumsatz (2025): 39,7 Mrd. EUR (Korrekturhinweis: Conti erziele rund 40 Mrd. EUR; Angabe im Entwurf von 19,68 Mio. EUR sei ein Typo gewesen)
Eigenkapitalquote (2025): 23,73%
KGV 2026e: 12,83
4-Wochen-Performance: -3,88%
Bewertung: Leicht unterbewertet
Dividendenrendite 2026e: 4,14%
Branche / Sektor: Automobilzulieferer / DAX
Parkettgeflüster: Konzernumbau nehme Fahrt auf
Die EU-Kommission habe den geplanten Verkauf von ContiTech offiziell freigegeben. Aufgrund der Marktanteile würden aus Sicht der europäischen Wettbewerbshüter keine kartellrechtlichen Bedenken bestehen. Der im Juli vereinbarte Unternehmenswert belaufe sich auf 4,0 Mrd. EUR, zuzüglich potenzieller erfolgsabhängiger Earn-Out-Komponenten von bis zu 250 Mio. EUR in den Folgejahren.
Bereits Ende September habe sich der DAX-Konzern von der australischen Tochtergesellschaft mycar Tyre & Auto (eine der führenden Werkstatt- und Reifenserviceketten Australiens mit rund 1.600 Mitarbeitern an 280 Standorten) an die chinesische Plattform Tuhu getrennt. Dieser Transaktion habe ein Unternehmenswert von 250 Mio. EUR zugrunde gelegen. Continental behalte über bestehende Vertriebsstrukturen vor Ort den Marktzugang und setze die Kooperation mit mycar fort.
Beide Deinvestitionen würden die konsequente Neuausrichtung des Managements unterstreichen: Bilanzstärkung, Komplexitätsabbau und Bündelung der Ressourcen auf margenstarke Kernfelder.
Chartcheck: Continental Aktie im Tageschart
Das im Juli markierte Jahreshoch sei am Markt rasch für Gewinnmitnahmen genutzt worden. In der Folge habe die Continental Aktie zurückgesetzt. Zwar habe die SMA200 (aktuell bei 68,58 EUR) zeitweise Halt geboten, nachfolgende Erholungsversuche seien jedoch wiederholt an der SMA50 (aktuell bei 68,91 EUR) gescheitert.
Da der Ausbruch über die SMA50 ausgeblieben sei, habe zuletzt erneut Verkaufsdruck dominiert. Die Aktie notiere per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 68,17 EUR).
Abwärtsrisiken: Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 verharre, bleibe das Setup anfällig. Sollten sich die Gewinnmitnahmen fortsetzen, drohe zunächst ein Schließen des offenen GAPs bei 62,90 EUR. Finde das Papier dort keinen Boden, rücke das Jahrestief aus dem März in den Fokus.
Aufwärtschancen: Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, müsse die Continental Aktie die eng beieinander liegenden Durchschnittslinien (SMA20, SMA200, SMA50) dynamisch per Kurssprung (Gap-up) oder mit hohem Momentum überwinden. Ein echter Trendwechsel entstehe erst bei einem bestätigten Tagesschlusskurs über 72,75 EUR.
Einschätzung Tageschart: Bärisch
Übergeordneter Ausblick Tageschart (12 bis 18 Monate)
Bull-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 45%): Nachhaltiger Anstieg über 72,75 EUR ebne den Weg zurück an das Jahreshoch.
Bear-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 55%): Verbleib unter der SMA20 führe zum Test der GAP-Kante bei 62,90 EUR bzw. tieferer Jahrestiefs.
Chartcheck: Continental Aktie im 4-Stunden-Chart (4h)
Im untergeordneten 4h-Intervall habe der Kurs über Monate um die SMA200 (aktuell bei 68,86 EUR) gependelt. Mitte Oktober sei die Aktie schließlich dynamisch unter die SMA200 sowie unter die SMA20 (67,00 EUR) und SMA50 (67,26 EUR) abgerutscht.
Die anschließende Erholungsbewegung habe den Kurs zwar kurzzeitig über die SMA50 zurückgeführt, eine nachhaltige Etablierung sei jedoch misslungen. Entscheidend sei nun, ob die Bullen das Momentum halten und die SMA50 zurückerobern könnten. Gelinge dies nicht, drohe ein erneutes Abgleiten in Richtung der tieferen Unterstützungszonen.
Einschätzung 4h-Chart: Bärisch / Neutral
Kurzfristiger Ausblick 4h-Chart (bis 3 Monate)
Bull-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 55%): Verteidigung der 67,00-EUR-Marke und Rebound über die SMA50 in Richtung SMA200 (68,86 EUR); charttechnische Entwarnung ab 71,80 EUR.
Bear-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 45%): Scheitern an der SMA50 setze die Korrektur in Richtung 66,00 EUR und 64,87 EUR fort.
Wichtige Kursmarken im Überblick
Widerstände (in EUR)
77,28: Jahreshoch-Bereich
75,56
72,76: Trendwende-Marke
68,91: SMA50 Tag
68,87
68,58: SMA200 Tag
68,17: SMA20 Tag
67,90
Unterstützungen (in EUR)
67,26: SMA50 4h
67,10
67,00: SMA20 4h
66,83
66,00
64,87
62,90: Offenes GAP
59,54: Offenes GAP
55,72
(Analyse vom 03.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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