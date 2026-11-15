Continental Aktie: Margenziel hoch, Ölpreis runter, plus 5,8 Prozent – Prognose: Rollt der Reifenriese zum Jahreshoch?

Mittel- bis langfristig spricht die Bewertung für die Continental Aktienprognose. Auf Basis der Analystenschätzungen für den Gewinn je Aktie 2026 von rund 6,81 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 11, für 2027 bei unter 10. Die zuletzt gezahlte Dividende von 2,70 Euro entspricht einer Rendite von rund 3,7 Prozent. Für einen Reifenhersteller mit fast 19 Prozent Marge im Kerngeschäft ist das eine niedrige Bewertung – sie spiegelt noch die Vergangenheit als schwerfälliger Autozulieferer wider. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie trotz der jüngsten Erholung noch rund 9 Prozent im Minus. Gelingt der Verkauf von ContiTech zu einem guten Preis, könnte Continental Kapital an die Aktionäre zurückgeben und sich endgültig als reiner Reifenkonzern neu positionieren. Für die langfristige Continental-Aktie Prognose bleiben Rohstoffkosten, schwache Automärkte in Amerika und China sowie Zölle die Risiken.