Ein Reifenhersteller als Ölpreis-Wette? Bei Continental geht diese Rechnung derzeit auf. Mit einem Plus von 5,76 Prozent ist die Continental-Aktie die zweite Woche in Folge unter den DAX Gewinnern der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 73,78 Euro. Den größten Sprung machte sie am Montag mit 4,22 Prozent, als die Friedenshoffnung im Iran-Konflikt den Ölpreis drückte – und damit die Kosten für synthetischen Kautschuk und Ruß. Dazu kommt eine angehobene Margenprognose. Bis zum Jahreshoch um 77,50 Euro fehlen nur noch rund 5 Prozent. Unsere Continental-Aktie Prognose zeigt, ob der Reifenriese weiterrollt.
Continental Aktie: Margenziel hoch, Ölpreis runter, plus 5,8 Prozent – Prognose: Rollt der Reifenriese zum Jahreshoch?
Die Continental-Aktie ist die zweite Woche in Folge unter den DAX Gewinnern: Plus 5,76 Prozent nach angehobener Margenprognose und fallendem Ölpreis. Bis zum Jahreshoch fehlt nur noch wenig. Unsere Continental-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Continental Chartanalyse kurzfristig entscheiden, was die Analysten erwarten und warum der neue Reifenkonzern mittel- bis langfristig günstig bewertet ist.
Die Quartalszahlen
Weniger Umsatz, mehr Gewinn: die neue Continental
Nach der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio und dem geplanten Verkauf von ContiTech ist Continental fast ein reiner Reifenkonzern. Das dritte Quartal zeigt, wie profitabel dieser Kern ist.
Der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten sank im dritten Quartal auf 3,5 Milliarden Euro nach 3,9 Milliarden Euro, organisch um 1,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis stieg dennoch um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge kletterte von 13,9 auf 14,9 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 349 Millionen Euro nach einem Verlust von 756 Millionen Euro im Vorjahr. Continental hob daraufhin die Margenprognose für 2026 auf 13,4 bis 14,0 Prozent an und erwartet nun einen bereinigten Free Cashflow von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro.
Große Reifen, große Marge
Das Reifengeschäft steigerte die Marge auf 18,7 Prozent – dank höherer Absätze von Ultra-High-Performance-Reifen ab 18 Zoll, Winterreifen und Lkw-Reifen.
Elektroautos als Treiber
Elektroautos sind wegen der Batterien schwerer und brauchen größere, leistungsfähigere Reifen – ein struktureller Vorteil für Premiumhersteller wie Continental.
Schwachpunkt Americas
In Nord- und Südamerika sank der Umsatz um 5 Prozent, schwache Ersatzmärkte belasteten.
Rohstoffe im Blick
Continental erwartet, dass die Rohstoffkosten das Ergebnis im vierten Quartal stärker belasten. Ein sinkender Ölpreis wäre hier eine direkte Entlastung.
Continental geht gestärkt in einen herausfordernden Jahresendspurt.
Kurzfristige Prognose
Continental Chartanalyse: Anlauf auf das Jahreshoch
Die Continental Chartanalyse zeigt einen intakten Aufwärtsimpuls seit den Quartalszahlen. Am 4. November sprang die Aktie über die Marke von 70 Euro, in der abgelaufenen Woche folgte der Anstieg auf knapp 74 Euro. Die Zone um 70 Euro ist damit zur wichtigen Unterstützung geworden. Nach oben ist die Marke von 75 Euro die erste Hürde, danach rückt das Jahreshoch um 77,50 Euro in den Fokus. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein Ausbruch auf ein neues Jahreshoch und würde die Kursziele der Analysten um 78 bis 80 Euro in Reichweite bringen.
Szenario 1: Ausbruch über 77,50 Euro
Bleibt der Ölpreis unter Druck, könnte Continental das Jahreshoch überwinden. Dann rücken die Kursziele der Optimisten um 78 bis 80 Euro in den Blick.
Szenario 2: Konsolidierung zwischen 70 und 75 Euro
Nach zwei starken Wochen wären Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. Solange die Aktie über 70 Euro bleibt, ist der Aufwärtstrend intakt.
Szenario 3: Rückfall unter 70 Euro
Steigt der Ölpreis wieder, etwa weil die Friedenshoffnung im Iran-Konflikt platzt, droht ein Rücksetzer unter 70 Euro.
Die Analysten
LBBW hebt auf „Kaufen“: Kursziele bis 80 Euro
Nach den Zahlen stufte die LBBW die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und hob das Kursziel von 76 auf 80 Euro an. Die Bank of America bleibt bei „Buy“ und senkte ihr Ziel nur leicht von 78,50 auf 78 Euro. JPMorgan führt die Aktie mit „Overweight“ und einem Ziel von 78 Euro. Die Ziele liegen damit etwa 6 bis 8 Prozent über dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Continental Aktienprognose: ein Reifenkonzern zum Value-Preis
Mittel- bis langfristig spricht die Bewertung für die Continental Aktienprognose. Auf Basis der Analystenschätzungen für den Gewinn je Aktie 2026 von rund 6,81 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 11, für 2027 bei unter 10. Die zuletzt gezahlte Dividende von 2,70 Euro entspricht einer Rendite von rund 3,7 Prozent. Für einen Reifenhersteller mit fast 19 Prozent Marge im Kerngeschäft ist das eine niedrige Bewertung – sie spiegelt noch die Vergangenheit als schwerfälliger Autozulieferer wider. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie trotz der jüngsten Erholung noch rund 9 Prozent im Minus. Gelingt der Verkauf von ContiTech zu einem guten Preis, könnte Continental Kapital an die Aktionäre zurückgeben und sich endgültig als reiner Reifenkonzern neu positionieren. Für die langfristige Continental-Aktie Prognose bleiben Rohstoffkosten, schwache Automärkte in Amerika und China sowie Zölle die Risiken.
Häufige Fragen zur Continental-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Continental-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Zone um 70 Euro die wichtigste Unterstützung. Ein Schlusskurs über dem Jahreshoch um 77,50 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein Ausbruchssignal.
Warum ist die Continental-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Der fallende Ölpreis senkt die Rohstoffkosten, zudem wirkt die angehobene Margenprognose nach. Die Aktie stieg um 5,76 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die LBBW sieht 80 Euro, die Bank of America und JPMorgan jeweils 78 Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Continental-Aktie?
Zuletzt zahlte Continental 2,70 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von rund 3,7 Prozent.
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