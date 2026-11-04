Continental Aktie: Gewinn steigt um 6,7% - Jahresprognose deutlich verbessert!

Nach einem starken dritten Quartal 2026 hebt Continental seine Jahresprognose für die bereinigte EBIT-Marge und den Free Cashflow an. Besonders das hochprofitable Europageschäft und die wachsende Nachfrage nach Premiumreifen sorgen für Rückenwind. Doch nicht überall läuft es rund: Schwache Ersatzmärkte in Amerika, steigende Materialkosten und eine schleppende Erholung bei ContiTech zeigen, dass der Konzern noch einige Herausforderungen bewältigen muss. Für die Continental Aktie eröffnet sich damit eine spannende Ausgangslage zwischen steigender Ertragskraft und anhaltenden Marktrisiken.