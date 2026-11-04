Die Continental Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) setzt ein deutliches Ausrufezeichen: Während die weltweite Automobilproduktion schwächelt und steigende Rohstoffkosten die Branche belasten, überrascht der Reifenhersteller mit einer kräftigen Verbesserung seiner Profitabilität.
Continental Aktie: Gewinn steigt um 6,7% - Jahresprognose deutlich verbessert!
Dank florierender Geschäfte mit Premiumreifen steigt die operative Marge auf 14,9%, während der Konzern seine Free-Cashflow-Prognose für 2026 auf bis zu 1,3 Milliarden EUR erhöht - trotz schwacher Automobilmärkte und steigender Rohstoffkosten
Nach einem starken dritten Quartal 2026 hebt Continental seine Jahresprognose für die bereinigte EBIT-Marge und den Free Cashflow an. Besonders das hochprofitable Europageschäft und die wachsende Nachfrage nach Premiumreifen sorgen für Rückenwind. Doch nicht überall läuft es rund: Schwache Ersatzmärkte in Amerika, steigende Materialkosten und eine schleppende Erholung bei ContiTech zeigen, dass der Konzern noch einige Herausforderungen bewältigen muss. Für die Continental Aktie eröffnet sich damit eine spannende Ausgangslage zwischen steigender Ertragskraft und anhaltenden Marktrisiken.
Continental überrascht mit höherem Gewinn: Profitabilität steigt deutlich
Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 zeigen, dass Continental trotz eines schwierigen Marktumfelds seine Ertragskraft verbessern konnte. Der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten sank zwar von 3,9 Milliarden EUR auf 3,5 Milliarden EUR, doch dieser Rückgang ist wesentlich auf den Verkauf des Geschäftsfelds Original Equipment Solutions (OESL) Anfang Februar zurückzuführen. Organisch, also bereinigt um Wechselkurseffekte und Veränderungen des Konsolidierungskreises, ging der Umsatz lediglich um 1,5% zurück.
Beim operativen Ergebnis präsentiert sich ein deutlich erfreulicheres Bild. Das bereinigte EBIT stieg um 6,7% von 482 Millionen EUR auf 514 Millionen EUR. Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge von 13,9% auf 14,9%. Continental erwirtschaftet damit trotz rückläufiger Erlöse einen höheren operativen Gewinn. Diese Entwicklung unterstreicht die verbesserte Profitabilität des Reifengeschäfts.
Auch beim Nettoergebnis gelang eine deutliche Verbesserung. Einschließlich der nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte Continental einen Gewinn von 349 Millionen EUR, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 756 Millionen EUR angefallen war. Allerdings war das damalige Ergebnis durch Sondereffekte im Zusammenhang mit dem Aumovio-Spin-off und dem OESL-Verkauf belastet. Der Vergleich ist deshalb nur eingeschränkt aussagekräftig.
Prognose angehoben: Continental erwartet höhere Margen und mehr Cashflow
Die starke operative Entwicklung veranlasst Continental zu einer optimistischeren Jahresprognose. Für die fortgeführten Aktivitäten erwartet der Konzern 2026 nun eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 13,4% und 14,0%. Zuvor hatte die Zielspanne bei 12,0% bis 13,5% gelegen. Damit steigt insbesondere die untere Grenze deutlich, während auch das obere Ende leicht angehoben wird.
Beim Umsatz rechnet Continental inzwischen mit 13,5 bis 13,9 Milliarden EUR statt bislang 13,2 bis 14,2 Milliarden EUR. Die engere Spanne signalisiert eine präzisere Einschätzung der Geschäftsentwicklung, allerdings keine generelle Anhebung der Umsatzerwartungen.
Besonders interessant für Anleger ist die verbesserte Cashflow-Prognose. Der bereinigte Free Cashflow soll nun zwischen 1,0 und 1,3 Milliarden EUR erreichen. Bislang waren lediglich 0,7 bis 1,1 Milliarden EUR vorgesehen. Damit erhöht Continental die Untergrenze um 300 Millionen EUR und die Obergrenze um 200 Millionen EUR.
Vorstandschef Christian Kötz sieht den Konzern nach dem starken Reifengeschäft gut aufgestellt, auch wenn das Jahresende herausfordernd bleibt. Für die Continental Aktie ist die Prognoseanhebung ein positives Signal, weil sie auf eine höhere erwartete Profitabilität und verbesserte Mittelzuflüsse hindeutet.
Europa als Gewinnmaschine: Continental erreicht eine EBIT-Marge von 18,7%
Das wichtigste Ertragsfundament bleibt die Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst. Im dritten Quartal erzielte Continental hier einen Umsatz von 1,9 Milliarden EUR und lag damit leicht über dem Vorjahresniveau. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von bereits starken 17,7% auf beeindruckende 18,7%.
Verantwortlich dafür waren insbesondere höhere Absätze von Ultra-High-Performance-Reifen, ein starkes Winterreifengeschäft und zusätzliche Verkäufe von Lkw-Reifen. Continental profitiert damit von seiner Positionierung im hochwertigen Reifensegment und einer breiten Kundenbasis.
Die Bedeutung Europas ist erheblich: 2025 erwirtschaftete EMEA mit 7,4 Milliarden EUR mehr als die Hälfte des weltweiten Reifenumsatzes. Hinzu kommt ein leistungsfähiges Vertriebsnetz. Mehr als 95% der europäischen Reifenbestellungen können innerhalb von 24 Stunden an den Handel ausgeliefert werden.
Für die Continental Aktie ist diese Stärke ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Während andere Regionen unter schwächerer Nachfrage leiden, sorgt Europa für hohe Margen. Zusätzliche Chancen ergeben sich durch größere Premiumreifen und chinesische Automobilhersteller, die zunehmend auf den europäischen Markt drängen.
Amerika bleibt die Schwachstelle: Hier schlummert allerdings erhebliches Potenzial
Weniger überzeugend entwickelt sich das Geschäft in Nord- und Südamerika. Der Umsatz der Region Americas sank im dritten Quartal um 5,0% auf 1,1 Milliarden EUR. Hauptursache waren schwache Ersatzreifenmärkte, insbesondere in Südamerika.
Immerhin gelang Continental eine leichte Verbesserung der Profitabilität. Die bereinigte EBIT-Marge stieg von 8,5% auf 8,7%. Ein höherer Anteil besonders leistungsfähiger Reifen und geringere Zollbelastungen konnten einen Teil der negativen Markteinflüsse kompensieren.
Dennoch bleibt der Abstand zu Europa und Asien beträchtlich. Continental will die amerikanische Region deshalb mittelfristig wieder auf eine zweistellige EBIT-Marge bringen. Erreicht werden soll dies durch einen höheren Premiumreifenanteil, eine bessere Auslastung der Produktionskapazitäten und eine stärkere Marktposition in den USA und Kanada.
Für Anleger liegt hier eine interessante Chance. Schon eine moderate Margenverbesserung könnte die Ertragskraft des Konzerns erhöhen. Allerdings hängt der Erfolg wesentlich davon ab, ob sich die schwache Nachfrage stabilisiert und die geplanten operativen Verbesserungen greifen.
Asien wächst weiter: Premiumreifen treiben die Expansion voran
In Asien-Pazifik zeigt Continental eine andere Entwicklung. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4,7% auf 476 Millionen EUR. Besonders das starke Erstausrüstungsgeschäft mit Automobilherstellern und positive Wechselkurseffekte unterstützten das Wachstum.
Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 18,6% und lag damit nur leicht unter den 19,0% des Vorjahresquartals. Das Geschäft bleibt somit ausgesprochen profitabel. Entscheidend dafür ist insbesondere der hohe Anteil hochwertiger Reifen.
Continental will seine Präsenz in China weiter ausbauen und von der internationalen Expansion chinesischer Fahrzeughersteller profitieren. Darüber hinaus bieten Indien, Japan und die ASEAN-Staaten zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten.
Allerdings ist die Region nicht frei von Risiken. Die chinesische Automobilproduktion ging im dritten Quartal um rund 6% zurück. Eine anhaltende Schwäche könnte auch das Erstausrüstungsgeschäft von Continental belasten. Dennoch bleibt Asien aufgrund seiner Wachstumsdynamik und hohen Margen ein wichtiger Hoffnungsträger.
Premiumreifen als Wachstumsmotor: Continental setzt auf mehr als 650 neue Dimensionen
Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie ist der Ausbau des Geschäfts mit Ultra-High-Performance-Reifen ab 18 Zoll. Bis Ende 2027 will Continental mehr als 650 zusätzliche Reifendimensionen für die Erstausrüstung und den Ersatzmarkt anbieten.
Der Konzern reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach größeren und leistungsfähigeren Reifen für SUV, Elektrofahrzeuge und andere schwere Fahrzeuge. Dieses Segment gewinnt zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung.
Bereits 2025 entfielen 62% des weltweiten Pkw-Reifenumsatzes der Marke Continental auf UHP-Reifen. Fünf Jahre zuvor waren es lediglich 49%. Besonders hoch ist der Anteil in Asien-Pazifik mit 70% und Amerika mit 66%. In Europa liegt er dagegen erst bei 43%.
Gerade dieser Unterschied eröffnet zusätzliche Wachstumschancen. Sollte Continental den Anteil hochwertiger Reifen weiter erhöhen können, könnte dies die Produktmischung verbessern und die Profitabilität unterstützen. Die zahlreichen Erfolge bei unabhängigen Reifentests stärken zudem die Positionierung im Premiumsegment.
ContiTech unter Druck: Geplanter Verkauf bleibt eine Herausforderung
Während das Reifengeschäft überzeugt, zeigt ContiTech ein deutlich schwierigeres Bild. Der zum Verkauf vorgesehene Unternehmensbereich erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,1 Milliarden EUR nach 1,5 Milliarden EUR im Vorjahr. Der Rückgang resultierte wesentlich aus dem bereits vollzogenen OESL-Verkauf. Organisch lag das Minus bei 1,7%.
Die ausgewiesene bereinigte EBIT-Marge erreichte 8,5%. Ohne die bilanzielle Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 5 hätte sie allerdings lediglich 4,4% betragen. Dieser Unterschied ist für die Beurteilung der tatsächlichen operativen Entwicklung wesentlich.
Schwache Nachfrage, steigende Rohmaterialkosten und eine langsamere Markterholung belasteten das Ergebnis. Positiv entwickelte sich zuletzt der Auftragseingang, insbesondere im Handelsgeschäft.
Continental hat deshalb auch die ContiTech-Prognose angepasst. Erwartet werden nun 4,2 bis 4,4 Milliarden EUR Umsatz und eine bereinigte EBIT-Marge von 6,5% bis 7,5% auf operativer Basis ohne IFRS-5-Effekte. Zuvor lagen die Spannen bei 4,2 bis 4,8 Milliarden EUR beziehungsweise 7,0% bis 8,5%.
Der geplante Verkauf könnte Continental langfristig stärker auf das Reifengeschäft fokussieren. Gleichzeitig bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Transaktionsbedingungen, des Verkaufserlöses und des Abschlusszeitpunkts. Für Anleger bleibt die weitere Portfoliovereinfachung deshalb ein wichtiger Faktor.
Steigende Rohstoffkosten und schwache Automobilproduktion: Diese Risiken bleiben
Trotz der verbesserten Jahresprognose steht Continental vor erheblichen Herausforderungen. Besonders kritisch sind die steigenden Rohmaterialpreise. Finanzvorstand Roland Welzbacher erwartet, dass diese Belastungen im vierten Quartal noch stärker auf das Ergebnis durchschlagen werden.
Hinzu kommt die schwache weltweite Automobilproduktion. Im dritten Quartal ging sie um etwa 1,6% zurück. Während Europa ungefähr das Vorjahresniveau erreichte, sank die Produktion in Nordamerika um 5% und in China um 6%.
Diese Entwicklung belastet insbesondere das Erstausrüstungsgeschäft. Zwar bietet der Ersatzreifenmarkt eine gewisse Unabhängigkeit von der Neuwagenproduktion, doch auch dort zeigen sich regionale Nachfrageschwächen.
Ein weiterer Risikofaktor ist die kurzfristige Cashflow-Entwicklung. Trotz des höheren operativen Ergebnisses sank der bereinigte Free Cashflow der fortgeführten Aktivitäten im dritten Quartal von 99 Millionen EUR auf 31 Millionen EUR. Das entspricht einem Rückgang von 69,0%.
Die angehobene Jahresprognose ist deshalb erfreulich, muss sich aber insbesondere im Schlussquartal noch bestätigen. Entscheidend wird sein, ob Continental die erwarteten Mittelzuflüsse tatsächlich realisieren kann.
Continental Aktie: Die wichtigsten Chancen und Risiken im Überblick
Chancen:
Höhere Jahresprognose für die bereinigte EBIT-Marge und den Free Cashflow
Starke Profitabilität im europäischen Reifengeschäft
Wachsender Anteil margenattraktiver Premium- und UHP-Reifen
Zusätzliche Wachstumschancen in Asien und bei Elektrofahrzeugen
Verbesserungspotenzial bei den amerikanischen Gewinnmargen
Strategische Fokussierung durch den geplanten ContiTech-Verkauf
Risiken:
Steigende Rohmaterialpreise mit zunehmender Belastung im vierten Quartal
Schwache Automobilproduktion und rückläufige Ersatzreifenmärkte
Deutliche regionale Unterschiede bei der Profitabilität
Rückgang des bereinigten Free Cashflows im dritten Quartal
Schwache operative Entwicklung und Unsicherheiten beim ContiTech-Verkauf
Anspruchsvolle Umsetzung der erhöhten Jahresziele
Fazit: Continental überzeugt mit steigender Ertragskraft - doch der Jahresendspurt wird entscheidend
Continental liefert mit den Zahlen für das dritte Quartal 2026 überzeugende Argumente für eine positive fundamentale Einschätzung. Das bereinigte operative Ergebnis steigt, die EBIT-Marge verbessert sich deutlich und die Prognose für das Gesamtjahr wird angehoben. Besonders das hochprofitable Europageschäft und die zunehmende Bedeutung von Premiumreifen stärken die langfristigen Perspektiven.
Gleichzeitig darf die gute operative Entwicklung nicht über die bestehenden Risiken hinwegtäuschen. Steigende Rohstoffkosten, schwache Automobilmärkte und die Herausforderungen bei ContiTech könnten die weitere Ergebnisentwicklung belasten. Auch der deutliche Rückgang des Quartals-Cashflows verdient Aufmerksamkeit.
Für die Continental Aktie wird entscheidend sein, ob der Konzern die höhere Profitabilität dauerhaft sichern und seine ambitionierteren Cashflow-Ziele erreichen kann. Gelingt dies, könnte die stärkere Konzentration auf das Reifengeschäft die fundamentale Investmentstory zusätzlich unterstützen. Ob diese Chancen bereits im Aktienkurs berücksichtigt sind, lässt sich ohne eine aktuelle Bewertung allerdings nicht abschließend beurteilen.
Continental zeigt jedenfalls, dass sich auch in einem schwierigen Branchenumfeld steigende Gewinne erzielen lassen. Nun muss der Reifenhersteller beweisen, dass aus einem starken Quartal eine nachhaltig überzeugende Ertragsentwicklung wird.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 04. November 2026
Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
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