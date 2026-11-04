Continental Aktie: Doppelte Überraschung! Gewinn schlägt Konsens und Prognose steigt

Eine höhere Jahresprognose ist für Anleger besonders relevant, weil sie über die bereits abgeschlossene Berichtsperiode hinausweist. Sie signalisiert, dass Continental seine Erwartungen an den weiteren Geschäftsverlauf nach oben angepasst hat. Analyst Harry Martin berücksichtigt diesen Schritt ausdrücklich in seiner Aktienanalyse und sieht darin zusammen mit dem über den Erwartungen liegenden Ebit eine Bestätigung der positiven operativen Entwicklung.