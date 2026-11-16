Continental Aktie DAX Verlierer: Vom Tageshoch ins Minus nach der Prognose-Rally – hält die Zone um 72 Euro?

Fundamental hatte Conti zuletzt eher Argumente für die Bullen geliefert. Am 4. November hob der Konzern nach einem starken dritten Quartal seine Prognose an: Das bereinigte EBIT im fortgeführten Geschäft stieg um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die bereinigte Marge kletterte auf 14,9 Prozent nach 13,9 Prozent im Vorjahresquartal. Für 2026 peilt das Management nun eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent an, zuvor waren 12,0 bis 13,5 Prozent in Aussicht gestellt. Der erwartete bereinigte Free Cashflow wurde auf 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro erhöht. Die Aktie sprang am Zahlentag in der Spitze um fast 7 Prozent auf 71,44 Euro.

Doch das Zahlenwerk hatte auch Schattenseiten: Der Umsatz ging organisch um 1,5 Prozent zurück, der bereinigte Free Cashflow im Quartal schrumpfte auf 31 Millionen Euro nach 99 Millionen Euro im Vorjahr. Zudem rechnet der Finanzvorstand im vierten Quartal mit einer stärkeren Belastung durch höhere Rohstoffpreise.

Strategisch bleibt der Verkauf von ContiTech das zentrale Thema. Käufer ist der Finanzinvestor Lone Star, der Abschluss wird laut Unternehmensaussagen auf einer Investorenkonferenz in der vergangenen Woche um den Jahreswechsel erwartet. Danach soll Continental als fokussierter Reifenhersteller auftreten – mit einem mittelfristigen Margenziel von 14 bis 15 Prozent.