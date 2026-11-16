Die Continental Aktie (Kürzel: CON, ISIN: DE0005439004) gehört am Montag zu den DAX Verlierern: Zum Xetra-Handelsschluss stand das Papier des Reifenherstellers bei 72,58 Euro, ein Minus von 1,63 Prozent. Einen konkreten Auslöser aus dem Unternehmen gab es nicht – der Abschlag fiel in einen schwachen Gesamtmarkt und verstärkte sich erst in der letzten Handelsstunde deutlich.
Continental Aktie DAX Verlierer: Vom Tageshoch ins Minus nach der Prognose-Rally – hält die Zone um 72 Euro?
Die Continental Aktie zählt am Montag zu den schwächsten DAX-Werten: Zum Xetra-Handelsschluss notierte sie bei 72,58 Euro und damit 1,63 Prozent unter dem Freitagsschluss. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht – der Reifenhersteller rutschte vor allem im späten Handel ab, während der DAX unter Tech-Schwäche und Zinssorgen litt.
Kursverlauf am Montag
Warum fällt die Continental Aktie heute – obwohl es keine Nachricht gibt?
Der Tag begann für Conti zunächst freundlich: Auf Tradegate erreichte die Aktie in der Spitze 74,20 Euro und damit mehr als der Freitagsschluss. Noch am Nachmittag hielt sich der Kurs nahe der Nulllinie – in Stuttgart wurde das Papier gegen 16:54 Uhr zu 73,06 Euro gehandelt, und in der Top/Flop-Liste des DAX um 15:42 Uhr tauchte Continental noch gar nicht auf. Erst gegen Handelsende rutschte die Aktie deutlich ab. Auf Tradegate markierte sie um 17:44 Uhr mit 72,06 Euro ihr Tagestief.
Damit ist es bereits der zweite Minustag in Folge. Schon am Freitag hatte die Continental Aktie auf Xetra 0,70 Prozent auf 73,78 Euro nachgegeben. Ohne Unternehmensmeldung spricht vieles dafür, dass der Markt die Aktie nach der kräftigen Erholung seit den Quartalszahlen in einem nervösen Umfeld schlicht neu bepreist – das ist eine Einordnung, kein belegter Auslöser.
Schwacher Gesamtmarkt
Der DAX schloss 0,57 Prozent tiefer bei 26.598,64 Punkten und damit auf Tagestief. Belastend wirkten Tech-Schwäche nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und die Spannung vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag.
Zins- und Inflationssorgen
Marktbeobachter verwiesen auf wieder aufkeimende Zins- und Inflationssorgen. Zyklische Werte wie Autozulieferer reagieren auf solche Phasen erfahrungsgemäß empfindlich.
Schwache Branche
Auch europäische Konkurrenten standen unter Druck: Laut Tradingeconomics lagen im Tagesverlauf Michelin 1,17 Prozent und Valeo 1,69 Prozent im Minus.
Rally seit den Zahlen
Seit der Prognoseanhebung am 4. November hatte die Aktie deutlich zugelegt. Gewinnmitnahmen vor wichtigen Marktterminen dieser Woche sind daher eine naheliegende Erklärung – belegt ist das nicht.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Siemens
|272,55 €
|-2,45 %
|Siemens Energy
|128,98 €
|-1,75 %
|Continental
|72,58 €
|-1,63 %
|Zalando
|28,03 €
|-1,55 %
|Symrise
|96,02 €
|-1,30 %
Quelle: finanzen.net, Xetra-Handelsschluss (Artikel 17:57 Uhr)
Fundamentaler Hintergrund
Was hat Continental zuletzt geliefert – und was steht noch aus?
Fundamental hatte Conti zuletzt eher Argumente für die Bullen geliefert. Am 4. November hob der Konzern nach einem starken dritten Quartal seine Prognose an: Das bereinigte EBIT im fortgeführten Geschäft stieg um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die bereinigte Marge kletterte auf 14,9 Prozent nach 13,9 Prozent im Vorjahresquartal. Für 2026 peilt das Management nun eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent an, zuvor waren 12,0 bis 13,5 Prozent in Aussicht gestellt. Der erwartete bereinigte Free Cashflow wurde auf 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro erhöht. Die Aktie sprang am Zahlentag in der Spitze um fast 7 Prozent auf 71,44 Euro.
Doch das Zahlenwerk hatte auch Schattenseiten: Der Umsatz ging organisch um 1,5 Prozent zurück, der bereinigte Free Cashflow im Quartal schrumpfte auf 31 Millionen Euro nach 99 Millionen Euro im Vorjahr. Zudem rechnet der Finanzvorstand im vierten Quartal mit einer stärkeren Belastung durch höhere Rohstoffpreise.
Strategisch bleibt der Verkauf von ContiTech das zentrale Thema. Käufer ist der Finanzinvestor Lone Star, der Abschluss wird laut Unternehmensaussagen auf einer Investorenkonferenz in der vergangenen Woche um den Jahreswechsel erwartet. Danach soll Continental als fokussierter Reifenhersteller auftreten – mit einem mittelfristigen Margenziel von 14 bis 15 Prozent.
Chartbild und Bewertung
Wie steht die Continental Aktie charttechnisch da?
Trotz der zwei Minustage ist das Bild auf Sicht mehrerer Monate intakt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 77,50 Euro, erreicht am 3. Juli 2026 – davon ist die Aktie mit dem Schlusskurs vom Montag gut 6 Prozent entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte sie am 23. März bei 55,76 Euro. Seit Jahresbeginn steht laut boerse.de (Stand Freitag) ein Plus von rund 9 Prozent zu Buche.
Kurzfristig rückt der Bereich um 72 Euro in den Blick: Hier lag am Montag das Tagestief auf Tradegate. Darunter wäre das Kursniveau vom Zahlentag um 71 Euro eine naheliegende Orientierungsmarke.
Worauf sollten Anleger der Continental Aktie jetzt achten?
Kurzfristig dürfte die Continental Aktie im Fahrwasser des Gesamtmarkts bleiben. In dieser Woche stehen mit den Nvidia-Zahlen am Dienstag, dem Börsengang von Anthropic sowie dem Treffen von Trump, Xi und Putin am Donnerstag gleich mehrere Ereignisse an, die die Stimmung an den Börsen bewegen können. Unternehmensspezifisch richtet sich der Blick auf Neuigkeiten zum ContiTech-Closing.
Die nächsten regulären Termine sind die Vorlage der Jahreszahlen 2026 am 2. März 2027 und die Hauptversammlung am 29. April 2027.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Warum fällt die Continental Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gab es am 16. November 2026 nicht. Die Aktie (CON, ISIN DE0005439004) gab im schwachen Gesamtmarkt nach, vor allem in der letzten Handelsstunde. Belastend wirkten Tech-Schwäche, Zinssorgen und eine schwache Autozuliefererbranche.
Wie stark hat die Continental Aktie verloren?
Zum Xetra-Handelsschluss notierte sie laut finanzen.net bei 72,58 Euro, 1,63 Prozent unter dem Freitagsschluss von 73,78 Euro. Auf Tradegate lag sie um 17:44 Uhr bei 72,06 Euro.
Wann wird der Verkauf von ContiTech abgeschlossen?
Continental erwartet den Abschluss des Verkaufs an Lone Star um den Jahreswechsel. Danach soll der Konzern als reiner Reifenhersteller auftreten.
Wann legt Continental die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 2. März 2027 angekündigt, die Hauptversammlung für den 29. April 2027.
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