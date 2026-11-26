Warum ist die Continental Aktie heute DAX Gewinner?

Autowerte sind nach dem Sechs-Jahres-Tief gefragt, JPMorgan zählt Continental zu den Branchenfavoriten. Die breite Markterholung hilft zusätzlich.

Welche ISIN und WKN hat die Continental Aktie?

Die ISIN lautet DE0005439004, die WKN 543900, das Handelssymbol CON. In den USA wird ein ADR unter CTTAY gehandelt.

Welche Marge erwartet Continental für 2026?

Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.