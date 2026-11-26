Die Continental Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Handelssymbol: CON, US-Handelssymbol: CTTAY) setzt ihre Erholung fort. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Hannoveraner Reifenherstellers auf 69,74 Euro, ein Plus von 2,23 Prozent. Damit gehört Continental zu den DAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die Conti-Aktie bei 68,22 Euro geschlossen.
Continental Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Autowerte nach Sechs-Jahres-Tief gefragt, rollt der Reifenriese jetzt Richtung Jahreshoch?
Die Continental Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 2,23 Prozent auf 69,74 Euro. Schnäppchenjäger greifen bei Autowerten zu, JPMorgan zählt Continental zu den Branchenfavoriten. Die angehobene Prognose stützt. Was hinter dem Anstieg der Continental Aktie steckt.
Der Auslöser
Schnäppchenjagd bei Autowerten: warum die Continental Aktie steigt
Die Autobranche ist seit Monaten der Prügelknabe. Jetzt kehren die Käufer zurück.
Bereits am Mittwoch gehörten die Autowerte zu den wenigen Gewinnern am Markt, nachdem der Branchenindex auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen war. In ihrem Branchenausblick für 2027 zählt die US-Bank JPMorgan Continental zu ihren Favoriten, neben Ferrari, Porsche AG, Michelin und Daimler Truck. Heute zieht die Continental Aktie mit der breiten Markterholung weiter an. Anders als die Hersteller verdient Conti vor allem am Reifenersatzgeschäft und ist damit weniger vom Neuwagenabsatz abhängig.
Branchenfavorit
JPMorgan zählt Continental zu den bevorzugten Autowerten.
Autowerte gefragt
Schnäppchenjäger kaufen nach dem Sechs-Jahres-Tief.
Höhere Prognose
Conti hat die Margenziele für 2026 angehoben.
Reifen als Stabilisator
Das Ersatzgeschäft hängt kaum am Neuwagenabsatz.
Die Fundamentaldaten
Premiumreifen treiben die Marge: Conti verdient mehr
Im dritten Quartal steigerte Continental das bereinigte EBIT um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die Marge kletterte auf 14,9 Prozent. Treiber sind große Hochleistungsreifen für SUV und Elektroautos. Für 2026 erwartet der Konzern nun eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent statt zuvor 12,0 bis 13,5 Prozent. Belastend wirken steigende Rohstoffpreise, die im vierten Quartal laut Unternehmen noch stärker durchschlagen.
Die Marken
Continental Aktie: 71,44 Euro als Ziellinie
Charttechnisch nähert sich die Continental Aktie der runden Marke von 70 Euro. Darüber wartet das Hoch nach den Quartalszahlen bei 71,44 Euro. Nach unten bildet der Mittwochsschluss bei 68,22 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Warum ist die Continental Aktie heute DAX Gewinner?
Autowerte sind nach dem Sechs-Jahres-Tief gefragt, JPMorgan zählt Continental zu den Branchenfavoriten. Die breite Markterholung hilft zusätzlich.
Welche ISIN und WKN hat die Continental Aktie?
Die ISIN lautet DE0005439004, die WKN 543900, das Handelssymbol CON. In den USA wird ein ADR unter CTTAY gehandelt.
Welche Marge erwartet Continental für 2026?
Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.
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