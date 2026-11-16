Ein Stromkonzern im Aufwind: Constellation Energy hat nach starken Zahlen die Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal angehoben. Die Bank of America mit Analystin Rinny Singh bleibt für die Constellation-Energy-Aktie bei „Buy“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Constellation ist der größte Betreiber von Kernkraftwerken in den USA.
Constellation-Energy-Aktie: Zweite Prognoseanhebung in einem Jahr – warum die Bank of America weiter zugreift
Constellation Energy hat seine Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal erhöht. Die Bank of America bleibt bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie, nennt laut Ratingübersicht aber kein neues Kursziel. Der Kurs liegt bei 275,34 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Constellation Energy Corporation
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- CEG (Nasdaq)
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- Rinny Singh
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- BofA Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Bank of America zur Constellation-Energy-Aktie
Calpine treibt den Gewinn – BofA bleibt beim Kaufurteil
Die Bank of America bestätigt ihre Kaufempfehlung. Der Gewinn je Aktie stieg im dritten Quartal kräftig.
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im dritten Quartal auf 5,06 US-Dollar nach 3,04 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten deutlich weniger erwartet.
Für 2026 erwartet Constellation nun einen bereinigten Gewinn von 12,50 bis 12,80 US-Dollar je Aktie.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung der Bank of America zu lesen ist:
Calpine-Übernahme
Die im Januar übernommene Calpine war der wichtigste Treiber des Gewinnsprungs.
Höhere Strompreise
Höhere Kapazitätspreise im Strommarkt PJM stützten das Ergebnis.
Staatlicher Kredit
Das US-Energieministerium sagte unter Bedingungen einen Kredit von bis zu 5 Milliarden US-Dollar für mehr Leistung aus Kernkraftwerken zu.
Aktienrückkäufe
Constellation kaufte eigene Aktien für rund 3 Milliarden US-Dollar zurück, davon 800 Millionen im dritten Quartal.
Mehr Schulden nach der Übernahme
Die Zinskosten sind nach der Calpine-Übernahme gestiegen. Zudem gingen Steuergutschriften für Atomstrom zurück.
Constellation will außerdem ein Kraftwerk in Rhode Island übernehmen, dafür fehlen noch Genehmigungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analystin Rinny Singh. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel war in der Übersicht nicht angegeben. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Constellation Energy Corporation (CEG): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Rinny Singh, Aktienanalystin, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 18:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 18:31 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Rinny Singh, Aktienanalystin, BofA Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.