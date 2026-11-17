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Constellation Energy Aktie: Langfristige Stromverträge über Marktniveau stärken Ausblick

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 15:36 1 Min. BMO Capital Markets

Constellation Energy übertrifft die Ergebniserwartungen und sichert sich langfristige Lieferverträge zu Preisen über Marktniveau – BMO Capital erhöht das Kursziel auf 335 USD.

Bild: Foto: Lukáš Lehotský / Unsplash

Die Analysten von BMO Capital Markets erhöhen das Kursziel für die Constellation Energy-Aktie (ISIN: US21037T1097, WKN: A3DCXB, Ticker: CEG) von 316 auf 335 USD und bestätigen ihre Einstufung mit "outperform". Das Ergebnis des Unternehmens im dritten Quartal habe die Schätzungen übertroffen. Eine starke kommerzielle Geschäftsentwicklung und Aktienrückkäufe im Umfang von 1 Milliarde USD hätten den verbesserten Ausblick gestützt. Zudem habe das Unternehmen im Berichtsquartal durch umfangreiche Vertragsabschlüsse sein Portfolio um langfristige Lieferverträge mit Preisen über dem Marktniveau erweitert. Die Analysten von BMO Capital belassen die Constellation Energy-Aktie auf "outperform" und heben das Kursziel von 316 auf 335 USD an. (Analyse vom 16.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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