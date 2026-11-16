Zum dritten Mal in diesem Jahr hebt Concentra seine Prognose an. Truist-Analyst David S Ma… bleibt für die Concentra-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 42 auf 50 US-Dollar. Zum Kurs von 43,15 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 16 Prozent.
Concentra-Aktie: Dritte Prognoseanhebung in Folge – Truist hebt das Kursziel deutlich an
Der Betriebsmedizin-Anbieter Concentra hat die Erwartungen erneut übertroffen. Truist-Analyst David S Ma… bleibt bei „Buy“ für die Concentra-Aktie und erhöht das Kursziel kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Concentra Group Holdings Parent, Inc.
- Handelssymbol
- CON (NYSE)
- Analyst
- David S Ma… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Truist Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 50 US-Dollar (zuvor 42 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Truist zur Concentra-Aktie
Mehr Patienten, mehr Gewinn
Truist erhöht das Kursziel um fast ein Fünftel. Der größte US-Anbieter für Arbeitsmedizin wächst kräftig.
Concentra betreibt Zentren für Arbeitsmedizin, etwa für Untersuchungen nach Arbeitsunfällen und Eignungstests. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 8,6 Prozent auf 622,1 Millionen US-Dollar.
Der Gewinn je Aktie lag mit 0,52 US-Dollar deutlich über der Konsensschätzung von 0,45 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst David S Ma… zu lesen ist:
Höhere Prognose
Für 2026 erwartet Concentra nun ein bereinigtes EBITDA von 505 bis 510 Millionen US-Dollar.
Mehr Besuche
Die Patientenbesuche stiegen um 4,9 Prozent auf mehr als 58.000 pro Tag.
Bessere Marge
Das bereinigte EBITDA wuchs um 17,9 Prozent, die Marge stieg auf 22,5 Prozent.
Neuer Chef
Seit dem 1. November führt Matt DiCanio das Unternehmen.
Preise steigen langsamer
Der Umsatz je Besuch wuchs zuletzt nur noch um 3,3 Prozent nach 4,6 Prozent. Zudem stiegen die Verwaltungskosten um 15,2 Prozent.
Wachstum kommt damit stärker über die Zahl der Patienten als über die Preise.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst David S Ma… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Concentra Group Holdings Parent, Inc. (CON): Kaufen, Kursziel 50,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von David S Ma… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:29 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: David S Ma… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
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