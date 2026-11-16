Concentra betreibt Zentren für Arbeitsmedizin, etwa für Untersuchungen nach Arbeitsunfällen und Eignungstests. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 8,6 Prozent auf 622,1 Millionen US-Dollar.

Der Gewinn je Aktie lag mit 0,52 US-Dollar deutlich über der Konsensschätzung von 0,45 US-Dollar.