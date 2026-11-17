Ein Wirkstoff aus Pilzen gegen schwere Depressionen könnte 2027 auf den US-Markt kommen. RBC-Analyst Leonid Timashev bestätigt für die COMPASS-Pathways-Aktie sein Rating „Buy“ (bei RBC „Outperform“) und das Kursziel von 21 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 8,27 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 154 Prozent.
COMPASS-Pathways-Aktie: Psilocybin-Therapie vor dem Zulassungsantrag – RBC sieht weit mehr als eine Verdopplung
COMPASS Pathways will den Zulassungsantrag für seine Psilocybin-Therapie COMP360 abschließen. RBC-Analyst Leonid Timashev bleibt bei „Buy“ und sieht für die COMPASS-Pathways-Aktie deutliches Aufwärtspotenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- COMPASS Pathways plc (ADR)
- Handelssymbol
- CMPS (Nasdaq)
- Analyst
- Leonid Timashev
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 21 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
RBC Capital Markets zur COMPASS-Pathways-Aktie
COMP360 auf der Zielgeraden – Timashev bleibt optimistisch
Leonid Timashev hält an seiner Kaufempfehlung fest. Die nächsten Monate stehen im Zeichen des Zulassungsantrags.
COMPASS Pathways entwickelt mit COMP360 eine Psilocybin-Therapie gegen behandlungsresistente Depression. Der vollständige Zulassungsantrag (NDA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA soll laut RBC zeitnah stehen.
Bereits Anfang November hatte RBC die Einstufung und das Kursziel von 21 US-Dollar bekräftigt und den damaligen Kursrückgang als Kaufgelegenheit bezeichnet.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Leonid Timashev zu lesen ist:
Zulassungsantrag
Der vollständige Antrag für COMP360 gilt als wichtigster kurzfristiger Meilenstein.
Markteintritt 2027
Der US-Start ist für die erste Hälfte 2027 geplant, die Vorbereitungen laufen.
Großer Markt
RBC beziffert das langfristige Marktpotenzial auf 1,7 Milliarden US-Dollar – eine Analystenschätzung, keine Umsatzgarantie.
Volle Kasse
Ende September verfügte COMPASS über 444 Millionen US-Dollar an Barmitteln, nach eigenen Angaben genug bis ins Jahr 2028.
Konkurrenz durch Usona
Unsicherheit bringt der Psilocybin-Kandidat PSIL201 von Usona, für den ebenfalls ein Antrag eingereicht wurde. Ein günstigeres Konkurrenzprodukt könnte den Markteintritt von COMP360 erschweren.
COMPASS verweist auf unterschiedliche Anwendungsgebiete und eigene Daten bei besonders schwer behandelbaren Patienten. Parallel läuft ein Programm gegen posttraumatische Belastungsstörung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Leonid Timashev. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 21 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
COMPASS Pathways plc (ADR) (CMPS): Kaufen, Kursziel 21,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Leonid Timashev, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Leonid Timashev, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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