COMPASS Pathways entwickelt mit COMP360 eine Psilocybin-Therapie gegen behandlungsresistente Depression. Der vollständige Zulassungsantrag (NDA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA soll laut RBC zeitnah stehen.

Bereits Anfang November hatte RBC die Einstufung und das Kursziel von 21 US-Dollar bekräftigt und den damaligen Kursrückgang als Kaufgelegenheit bezeichnet.