Die Compass-Aktie rückt in den Fokus der Londoner Börse: Der Catering-Konzern Compass Group (Kürzel CPG, ISIN GB00BD6K4575) hat am Dienstag angekündigt, eine Aktionärskonsultation über einen Wechsel seiner Hauptnotierung in die USA zu beginnen. Eine Notierung in Großbritannien bliebe als Zweitlisting erhalten. Vollzogen würde der Schritt, falls die Aktionäre zustimmen, im Jahr 2028.
Compass-Aktie: FTSE-100-Konzern erwägt Hauptnotierung in den USA - London bliebe nur zweite Börse
Compass Group startet eine Aktionärskonsultation über den Wechsel der Hauptnotierung in die USA. 75 Prozent des operativen Konzerngewinns entstehen in Nordamerika; ein Wechsel wäre frühestens 2028 vollzogen.
Was hat Compass Group angekündigt?
Der Verwaltungsrat will nach eigener Darstellung zunächst ausloten, ob die Eigentümer einen Umzug der Primärnotierung mittragen. Ein formeller Beschluss steht noch aus: Das Gremium werde in den kommenden Wochen eng mit den Aktionären sprechen und erst danach entscheiden, ob es die förmliche Zustimmung beantragt. Käme es dazu, würde eine entsprechende Beschlussvorlage zu einem späteren Zeitpunkt auf einer Hauptversammlung eingebracht.
Damit ist die Meldung ein Auftakt und keine Entscheidung. Für die Compass-Aktie bedeutet das: Der Prozess beginnt jetzt, das Ergebnis ist offen, und der Zeitplan reicht bis 2028.
Warum will Compass in die USA?
Die Begründung des Unternehmens liegt in der Geografie des Geschäfts. Nordamerika erwirtschaftet drei Viertel des bereinigten operativen Gewinns und beschäftigt rund 325.000 Menschen, mehr als die Hälfte der weltweiten Belegschaft. Zudem sitzt dort der größte Kundenstamm. Eine US-Notierung würde, so der Verwaltungsrat, die Präsenz am Kapitalmarkt besser an das Profil des Geschäfts anpassen.
Als Vorteile nennt das Unternehmen größere Nähe zu den wichtigsten Kunden, eine gestärkte Wettbewerbsposition, Rückenwind für die nächste Wachstumsphase und besseren Zugang zum nach eigenen Worten größten und tiefsten Kapitalpool der Welt. Die USA seien zum natürlichen langfristigen Notierungsort geworden, argumentiert das Gremium.
Verwaltungsratschef Ian Meakins betonte laut dem Bericht, Großbritannien bleibe ein wichtiger Markt für Compass.
Was bedeutet das für Anleger der Compass-Aktie?
Für Aktionäre ist vor allem die Abstimmung relevant: Sie entscheiden am Ende über den Wechsel. Welche praktischen Folgen eine Verlagerung der Hauptnotierung hätte, etwa für Indexzugehörigkeiten oder die Handelbarkeit der Aktie, hat Compass in der vorliegenden Mitteilung nicht im Detail erläutert. Solche Fragen dürften in der Konsultation eine Rolle spielen.
Parallel berichtet der Marktdienst Newsquawk, Compass plane außerdem Aktienrückkäufe von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar über zwei Jahre.
Der Fall steht im Kontext einer Debatte über die Attraktivität der Londoner Börse, in der immer wieder Unternehmen mit großem US-Geschäft eine Verlagerung prüfen. Für Compass ist die Begründung jedoch betont geschäftsbezogen: Die Gewinne fallen überwiegend in Nordamerika an.
FAQ zur Compass-Aktie
Was plant Compass Group? Der Konzern prüft den Wechsel der Hauptnotierung in die USA und startet dafür eine Aktionärskonsultation. Eine Zweitnotierung in Großbritannien bliebe bestehen.
Wann könnte der Wechsel erfolgen? Bei Zustimmung der Aktionäre wird die Umstellung für 2028 erwartet.
Ist der Wechsel schon beschlossen? Nein. Zuerst folgt die Konsultation, danach entscheidet der Verwaltungsrat, ob er die förmliche Zustimmung beantragt.
Unter welchem Kürzel ist die Compass-Aktie gelistet? In London unter CPG, ISIN GB00BD6K4575.
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