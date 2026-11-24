Der Verwaltungsrat will nach eigener Darstellung zunächst ausloten, ob die Eigentümer einen Umzug der Primärnotierung mittragen. Ein formeller Beschluss steht noch aus: Das Gremium werde in den kommenden Wochen eng mit den Aktionären sprechen und erst danach entscheiden, ob es die förmliche Zustimmung beantragt. Käme es dazu, würde eine entsprechende Beschlussvorlage zu einem späteren Zeitpunkt auf einer Hauptversammlung eingebracht.

Damit ist die Meldung ein Auftakt und keine Entscheidung. Für die Compass-Aktie bedeutet das: Der Prozess beginnt jetzt, das Ergebnis ist offen, und der Zeitplan reicht bis 2028.