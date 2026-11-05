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Commerzbank Q3 2026 Zahlen: Historischer Gewinnrekord! Bank verdient 41% mehr und bestätigt Milliarden-Ziel

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 08:51 10 Min.

Die Commerzbank Aktie rückt nach einem historischen Rekordergebnis in den Fokus: Ein Gewinnsprung von 41% auf 2,7 Milliarden EUR nach neun Monaten, eine Eigenkapitalrendite von 12,4% und geplante Kapitalrückgaben von 3,2 Milliarden EUR unterstreichen die starke Geschäftsentwicklung - während die bevorstehende UniCredit-Übernahme zusätzliche Spannung verspricht

Bild: Commerzbank AG

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) liefert Rekordzahlen und steht gleichzeitig vor einer der spannendsten Weichenstellungen ihrer jüngeren Unternehmensgeschichte. Mit einem operativen Neunmonatsergebnis von mehr als 4 Milliarden EUR, einem kräftigen Gewinnsprung und milliardenschweren Kapitalrückgaben präsentiert sich Deutschlands zweitgrößte Privatbank in beeindruckender Verfassung. Doch während das operative Geschäft auf Hochtouren läuft, rückt die mögliche Übernahme durch UniCredit immer näher. Für die Commerzbank-Aktie entsteht damit eine außergewöhnliche Konstellation: steigende Profitabilität, hohe Ausschüttungen und Übernahmefantasie auf der einen Seite, wachsender Einlagenwettbewerb und strategische Unsicherheit auf der anderen. Commerzbank schreibt Geschichte: Bestes Neunmonatsergebnis aller Zeiten Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 setzen neue Maßstäbe. Das operative Ergebnis der Commerzbank kletterte um 17% auf 4,037 Milliarden EUR und erreichte damit den höchsten Neunmonatswert der Unternehmensgeschichte. Noch dynamischer entwickelte sich der Nettogewinn: Das Ergebnis nach Steuern und Minderheiten sprang um 41% von 1,888 auf 2,669 Milliarden EUR. Auch die Ertragsbasis zeigt sich robust. Die Gesamterträge stiegen um 8% auf 9,7 Milliarden EUR. Neben einem höheren Zinsüberschuss trugen insbesondere steigende Provisionserträge und deutlich geringere Vorsorgen für Rechtsrisiken bei der polnischen Tochter mBank zum Wachstum bei. Der Gewinnanstieg profitierte zudem davon, dass im Vorjahreszeitraum Restrukturierungsaufwendungen angefallen waren. Für Anleger ist vor allem die verbesserte Rentabilität interessant. Die Nettoeigenkapitalrendite erreichte nach neun Monaten 12,4%, verglichen mit 8,2% im Vorjahreszeitraum. Selbst bereinigt um damalige Restrukturierungskosten hatte der Vergleichswert lediglich 10,1% betragen. Die Commerzbank verdient damit deutlich mehr auf ihr eingesetztes Eigenkapital. Drittes Quartal überzeugt: Gewinn steigt um 45% Auch isoliert betrachtet liefert das dritte Quartal 2026 starke Argumente für die Commerzbank-Aktie. Die Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 9% auf 3,199 Milliarden EUR. Gleichzeitig blieben die Gesamtkosten mit 1,677 Milliarden EUR praktisch unverändert. Diese Kombination sorgte für einen erheblichen Ergebnisschub. Das operative Ergebnis stieg um 25% auf 1,312 Milliarden EUR. Der Nettogewinn legte sogar um 45% auf 859 Millionen EUR zu. Die Netto-Eigenkapitalrendite verbesserte sich von 7,8% auf 11,9%. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Kosteneffizienz. Die Cost-Income-Ratio inklusive Pflichtbeiträgen sank im dritten Quartal von 57% auf rund 52%. Damit benötigt die Bank einen deutlich geringeren Anteil ihrer Erträge zur Deckung der laufenden Kosten. Für die Bewertung der Commerzbank-Aktie ist dies ein wichtiger Fortschritt, weil höhere Effizienz die nachhaltige Ertragskraft stärken kann. Provisionsgeschäft boomt: Wertpapiere werden zum Wachstumsmotor Ein zentraler Treiber der positiven Geschäftsentwicklung ist das Provisionsgeschäft. Im dritten Quartal steigerte die Commerzbank ihren Provisionsüberschuss um 9% auf 1,072 Milliarden EUR. Besonders das Wertpapiergeschäft mit Privat- und Unternehmerkunden entwickelte sich dynamisch. Seit Jahresbeginn investierten Kunden netto mehr als 5 Milliarden EUR in die drei größten aktiv gemanagten Produktlösungen der Bank. Dazu gehören die interne Vermögensverwaltung sowie die Angebote von Yellowfin und Allianz Global Investors. Auch langfristig will die Commerzbank zusätzliche Ertragspotenziale erschließen. Gemeinsam mit comdirect plant sie für 2027 staatlich förderfähige Altersvorsorgedepots. Damit positioniert sich das Institut in einem Markt, der künftig zusätzliche Kundengelder und wiederkehrende Provisionserträge ermöglichen könnte. Zinsüberschuss wächst - doch der Wettbewerb hinterlässt Spuren Neben den Provisionserträgen bleibt das Zinsgeschäft eine wesentliche Ertragssäule. Im dritten Quartal stieg der Zinsüberschuss um mehr als 3% auf 2,115 Milliarden EUR. Positive Beiträge kamen insbesondere aus dem Kredit- und Einlagengeschäft mit Firmenkunden sowie aus dem Replikationsportfolio. Allerdings zeichnet sich hier ein wichtiger Risikofaktor ab. Die Commerzbank reduzierte ihre Erwartung für den Zinsüberschuss 2026 von rund 8,6 auf 8,5 Milliarden EUR. Als Ursache nennt das Management den zunehmenden Wettbewerb um Kundeneinlagen. Für Anleger ist diese Entwicklung nicht zu unterschätzen. Wenn Banken höhere Zinsen auf Einlagen bieten müssen, kann dies die Zinsmargen belasten. Sollte sich der Wettbewerb weiter verschärfen, könnte der Druck auf die wichtigste Ertragsquelle der Commerzbank zunehmen. 3,2 Milliarden EUR für Aktionäre: Die Kapitalrückgabe läuft Besonders attraktiv erscheint die angekündigte Kapitalrückgabe. Für das Geschäftsjahr 2026 strebt die Commerzbank Ausschüttungen und Aktienrückkäufe im Gesamtumfang von rund 3,2 Milliarden EUR an. Grundlage ist das bestätigte Nettogewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden EUR. Der Anfang September gestartete Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Milliarden EUR ist bereits weit fortgeschritten. Rund 70% des angestrebten Volumens wurden zurückgekauft. Gleichzeitig soll der Dividendenanteil an der gesamten Kapitalrückgabe auf mindestens 50% steigen. Die Bank plant, 100% ihres bereinigten Nettoergebnisses nach Abzug der AT1-Kuponzahlungen an ihre Aktionäre zurückzugeben. Für die Commerzbank-Aktie eröffnet dies eine interessante Perspektive: Aktienrückkäufe können die Zahl ausstehender Aktien reduzieren und dadurch den rechnerischen Gewinn je verbleibender Aktie erhöhen. Hohe Dividenden schaffen zusätzlich direkte Kapitalrückflüsse. UniCredit-Übernahme: Der nächste große Kurstreiber? Neben den Rekordgewinnen steht ein weiteres Thema im Mittelpunkt: die mögliche Übernahme durch UniCredit. Am 15. Oktober 2026 erhielt die italienische Großbank von der Europäischen Zentralbank die Genehmigung, ihre Beteiligung an der Commerzbank über die bisherige regulatorische Schwelle hinaus zu erhöhen. Der Abschluss des Übernahmeangebots hängt allerdings weiterhin von zusätzlichen regulatorischen Freigaben ab. Mit den noch ausstehenden Genehmigungen wird im vierten Quartal 2026 oder spätestens Anfang 2027 gerechnet. Die Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp betont inzwischen ausdrücklich die Möglichkeit, gemeinsam mit UniCredit zusätzliche Werte zu schaffen. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, welche wirtschaftlichen Vorteile eine engere Zusammenarbeit oder Integration beider Institute tatsächlich bringen könnte. Für die Commerzbank-Aktie birgt die Übernahmesituation Chancen und Risiken zugleich. Ein attraktives Angebot könnte zusätzliche Nachfrage nach den Aktien auslösen. Gleichzeitig bleiben Unsicherheiten hinsichtlich der endgültigen Transaktionsbedingungen, möglicher Integrationskosten und der zukünftigen strategischen Ausrichtung bestehen. Momentum 2030: Die Commerzbank modernisiert ihr Geschäftsmodell Unabhängig von der Übernahmethematik treibt die Commerzbank ihre Strategie "Momentum 2030" weiter voran. Im Firmenkundengeschäft investiert sie in digitale Plattformen, zusätzliche Handelsdienstleistungen und den Einsatz künstlicher Intelligenz. Neue Funktionen im Firmenkundenportal und in der Corporate Banking App sollen Bankgeschäfte vereinfachen. Gleichzeitig erweitert das Institut seine Aktivitäten im Rohstoffhandel und modernisiert die Abwicklung internationaler Handelsgeschäfte. Auch der Personalumbau schreitet voran. Rund 1.800 Beschäftigte haben individuelle Vereinbarungen für einen geordneten Übergang getroffen. Zusätzlich nahmen mehr als 1.100 Mitarbeitende ein freiwilliges Altersteilzeitangebot an. Diese Maßnahmen können langfristig die Kostenbasis verbessern. Kurzfristig bleibt jedoch entscheidend, ob die Transformation reibungslos verläuft und die Bank ihre hohe Servicequalität aufrechterhalten kann. Kapitalausstattung solide - Kreditrisiken leicht gestiegen Trotz der umfangreichen Kapitalrückgaben verfügt die Commerzbank weiterhin über eine solide Kapitalausstattung. Zum 30. September 2026 lag die harte Kernkapitalquote bei 14,2%. Der Abstand zur regulatorischen Mindestanforderung betrug komfortable 370 Basispunkte. Allerdings ist die Quote gegenüber dem Vorjahreswert von 14,7% zurückgegangen. Gleichzeitig erhöhte sich die Quote notleidender Kreditengagements von 1,0% im dritten Quartal 2025 auf 1,2%. Das Risikoergebnis lag nach neun Monaten bei minus 554 Millionen EUR und damit innerhalb der Erwartungen. Dennoch verdeutlichen die leicht gestiegenen Problemkreditquoten, dass das wirtschaftliche Umfeld weiterhin Herausforderungen birgt. Eine konjunkturelle Abschwächung könnte zusätzliche Kreditrisiken verursachen und die Profitabilität belasten. Chancen für die Commerzbank-Aktie: Was jetzt für steigende Kurse spricht Die aktuellen Geschäftszahlen liefern mehrere fundamentale Argumente für die Commerzbank-Aktie. Besonders die Kombination aus steigenden Gewinnen, verbesserter Effizienz und umfangreichen Kapitalrückgaben könnte das Interesse der Anleger unterstützen. Die wichtigsten Chancen im Überblick: Rekordprofitabilität: Das operative Neunmonatsergebnis erreichte mit 4,037 Milliarden EUR einen historischen Höchststand.

Kräftiges Gewinnwachstum: Der Nettogewinn stieg nach neun Monaten um 41% auf 2,669 Milliarden EUR.

Hohe Kapitalrückgaben: Rund 3,2 Milliarden EUR sollen für das Geschäftsjahr 2026 an die Aktionäre zurückfließen.

Übernahmefantasie: Die mögliche UniCredit-Transaktion könnte zusätzliche Bewertungsimpulse auslösen.

Wachsendes Provisionsgeschäft: Wertpapierdienstleistungen und Vermögensverwaltung schaffen zusätzliche Ertragspotenziale.

Höhere Effizienz: Die verbesserte Cost-Income-Ratio stärkt die operative Profitabilität.

Digitale Transformation: Die Strategie Momentum 2030 eröffnet langfristige Möglichkeiten für weiteres Wachstum und Kostensenkungen. Besonders interessant ist das Zusammenspiel aus operativem Wachstum und Kapitalrückgabe. Sollte die Commerzbank ihre Profitabilität dauerhaft auf dem erreichten Niveau halten, könnte dies die fundamentale Bewertung der Aktie nachhaltig unterstützen. Risiken für die Commerzbank-Aktie: Wo Anleger aufpassen müssen Trotz der überzeugenden Geschäftszahlen bleiben erhebliche Unsicherheiten. Besonders der zunehmende Wettbewerb im Einlagengeschäft, mögliche Kreditrisiken und die offene Übernahmesituation könnten die weitere Kursentwicklung beeinflussen. Die wichtigsten Risiken im Überblick: Sinkende Zinserwartungen: Die reduzierte Prognose für den Zinsüberschuss signalisiert zunehmenden Margendruck.

Kreditrisiken: Die NPE-Quote stieg auf 1,2% und könnte bei einer schwächeren Konjunktur weiter zunehmen.

Übernahmeunsicherheit: Zusätzliche Genehmigungen und die endgültigen Bedingungen der UniCredit-Transaktion stehen noch aus.

Integrationsrisiken: Eine mögliche Zusammenführung könnte zusätzliche Kosten und organisatorische Herausforderungen verursachen.

Transformationskosten: Der laufende Personalumbau und die Digitalisierung erfordern eine konsequente Umsetzung.

Kapitalanforderungen: Umfangreiche Ausschüttungen reduzieren finanzielle Spielräume, wenn gleichzeitig regulatorische Anforderungen steigen.

Sonder- und Basiseffekte: Geringere Rechtsrisikovorsorgen und frühere Restrukturierungskosten begünstigen den Gewinnvergleich. Gerade der letzte Punkt verdient Aufmerksamkeit. Nicht der gesamte Gewinnanstieg lässt sich automatisch in die Zukunft fortschreiben. Für eine nachhaltige Neubewertung der Commerzbank-Aktie muss das Institut zeigen, dass auch die wiederkehrenden Erträge dauerhaft wachsen. Ausblick 2026: Mindestens 3,4 Milliarden EUR Gewinn bleiben das Ziel Nach den starken ersten neun Monaten bestätigt die Commerzbank ihre Jahresprognose. Das Nettoergebnis soll mindestens 3,4 Milliarden EUR erreichen. Bei den Gesamterträgen rechnet die Bank weiterhin mit rund 13,2 Milliarden EUR. Der Provisionsüberschuss soll um etwa 7% auf rund 4,3 Milliarden EUR steigen. Gleichzeitig werden Gesamtkosten von rund 7,0 Milliarden EUR und eine Cost-Income-Ratio inklusive Pflichtbeiträgen von rund 53% erwartet. Auch das Risikoergebnis von rund minus 850 Millionen EUR bleibt Bestandteil der Planung. Zum Jahresende soll die CET1-Quote nach Kapitalrückgabe weiterhin über 14% liegen. Für die Nettoeigenkapitalrendite strebt die Bank rund 12% an. Um das Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden EUR zu erreichen, muss die Commerzbank im vierten Quartal noch mindestens rund 731 Millionen EUR verdienen. Nach dem Nettogewinn von 859 Millionen EUR im dritten Quartal erscheint diese Hürde auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung erreichbar, wenngleich das Ergebnis weiterhin von Marktbedingungen und möglichen Sonderbelastungen abhängt. Fazit: Commerzbank-Aktie zwischen Rekordgewinnen und Übernahmefantasie Die Commerzbank präsentiert sich im November 2026 operativ so stark wie selten zuvor. Rekordgewinne, eine verbesserte Eigenkapitalrendite und hohe Ausschüttungen bilden eine überzeugende fundamentale Ausgangslage. Gleichzeitig entwickelt sich das Provisionsgeschäft dynamisch, während die Kosten weitgehend unter Kontrolle bleiben. Besonders spannend ist die mögliche Übernahme durch UniCredit. Sie könnte die strategische Zukunft der Commerzbank grundlegend verändern und zusätzliche Bewertungsfantasie schaffen. Allerdings stehen wichtige regulatorische Entscheidungen noch aus. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, wie sich die Kombination aus eigenständiger Ertragskraft, Kapitalrückgaben und Übernahmeperspektive im Aktienkurs widerspiegelt. Ohne Berücksichtigung der aktuellen Börsenbewertung lässt sich aus den starken Geschäftszahlen allein keine eindeutige Unterbewertung ableiten. Die Commerzbank-Aktie bietet damit eine außergewöhnliche Mischung aus operativer Stärke und strategischer Spannung. Ob daraus weitere nachhaltige Kursgewinne entstehen, hängt vor allem von der Gewinnentwicklung, dem Ausgang des UniCredit-Angebots und der Fähigkeit ab, die hohe Profitabilität auch unter schwierigeren Marktbedingungen zu behaupten. 👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Schließlich gibt es bei der Commerzbank gerade Milliarden zu verteilen - und Du kannst wenigstens die besten Börseninformationen großzügig weitergeben. Ganz ohne Überweisungsgebühren! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 05. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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