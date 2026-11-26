Commerzbank Aktie im Xetra-Vormittagshandel, etwa 2,5 bis 3,5 % im Minus rund 33,5 €

Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 43,37 € (16.09.2026) rund −23 %

Kapitalanteil von UniCredit, nach Abwicklung des Angebots rund 46,3 % 27,93 %

Nettogewinn im dritten Quartal 2026 auf 859 Mio. € +45 %

erwartetes KGV 2026 je nach Datenanbieter 11 bis 13