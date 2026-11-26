Die Commerzbank Aktie (ISIN DE000CBK1001, Ticker CBK) notiert am Donnerstagvormittag im Xetra-Handel bei rund 33,5 Euro und damit klar im Minus, während der DAX gut zwei Prozent zulegt. Auslöser ist ein Paukenschlag aus Mailand: UniCredit hat alle behördlichen Freigaben und verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, um den Aufsichtsrat der Commerzbank nahezu komplett neu zu besetzen. Warum die Commerzbank Aktie trotzdem nachgibt und was die Commerzbank Aktienanalyse über Bewertung und Kursziele sagt, lesen Sie hier.
Commerzbank Aktienanalyse: UniCredit greift nach dem Aufsichtsrat – wie viel Übernahmefantasie steckt noch im Kurs?
Die Commerzbank Aktie (ISIN DE000CBK1001, Ticker CBK) gibt am Donnerstagvormittag nach, obwohl UniCredit alle Genehmigungen hat und eine außerordentliche Hauptversammlung verlangt. Die Commerzbank Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Chart und der Frage, was die Commerzbank Aktienprognose der Analysten jetzt hergibt.
Der Auslöser
UniCredit fordert laut Mitteilung der Commerzbank vom Donnerstag (08:38 Uhr) die Abberufung von neun der zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Andrea Orcel soll den Vorsitz übernehmen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung.
Die Beteiligung
UniCredit hält aktuell 27,93 % des Kapitals und 28,74 % der Stimmrechte. Nach Vollzug des Umtauschangebots wären es rund 46,29 % und 47,64 %.
Die Zahlen
Nettogewinn im dritten Quartal +45 %, Jahresziel von mindestens 3,4 Mrd. € bestätigt, Aktienrückkauf über 1,2 Mrd. € abgeschlossen.
Die offene Frage
Der Kurs liegt rund 23 % unter dem Septemberhoch – der Markt zweifelt, wie viel Prämie für Minderheitsaktionäre noch übrig bleibt.
Der Auslöser
Was ist bei der Commerzbank Aktie passiert?
Der Donnerstag begann mit einer Ad-hoc-Mitteilung der Commerzbank: UniCredit, bereits größte Einzelaktionärin, verlangt die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Beantragt wird, neun der zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat abzuberufen und zehn Vertreter neu zu wählen, nur einer davon wäre ein bisheriges Mitglied. Die Amtszeit der neuen Mitglieder soll bis zur Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2030 reichen. Ein Termin steht in der Mitteilung nicht. Der Vorstand der Commerzbank will das Verlangen prüfen und die Versammlung einberufen, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Flankiert wird der Schritt von einem Durchbruch bei den Genehmigungen. Nach EU-Kommission, EZB und der US-Notenbank hat Medienberichten zufolge auch die polnische Aufsicht KNF zugestimmt. UniCredit will das Umtauschangebot geordnet abwickeln, neue UniCredit-Aktien sollen angedienten Aktionären spätestens am 7. Dezember zugehen. Aufsichtsratschef Jens Weidmann erklärte laut Berichten, das Gremium befasse sich mit dem Verlangen und wolle die Bank stabil und kundenorientiert halten.
Dazu kommen Berichte über die Pläne hinter dem Zugriff: Medienberichten zufolge stellt sich UniCredit einen Abbau von rund 7.000 Stellen, ein kleineres Auslandsnetz und eine Verschmelzung mit der HypoVereinsbank vor. Das sind Berichte, keine bestätigten Beschlüsse. Auch zum Bund, der gut 13 % hält, gibt es Berichte, er habe seinen Widerstand aufgegeben; eine offizielle Bestätigung lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
Wichtig für die Einordnung: Die Aktie fällt, obwohl die Nachrichtenlage aus Sicht von UniCredit klar ist. Das spricht dafür, dass viele Anleger den Schritt als bereits eingepreist betrachten und nun fragen, welche Prämie Minderheitsaktionäre noch erwarten dürfen.
Das Geschäft
Das Geschäftsmodell: Was verdient die Commerzbank?
Die Commerzbank ist nach eigenen Angaben eine der führenden Banken für den deutschen Mittelstand und für Privatkunden. Das Geld verdient sie vor allem über den Zinsüberschuss, also die Differenz zwischen Kredit- und Einlagenzinsen, sowie über Provisionen aus Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft und Außenhandelsfinanzierung. Für 2026 plant das Institut einen Zinsüberschuss von rund 8,5 Mrd. € und einen Provisionsüberschuss von rund 4,3 Mrd. €. Die Strategie läuft unter dem Namen „Momentum 2030“.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und was kostet die Commerzbank Aktie?
Im dritten Quartal 2026 stiegen die Erträge laut Unternehmensmitteilung vom 5. November um 9 % auf 3.199 Mio. €. Das operative Ergebnis legte um 25 % auf 1.312 Mio. € zu, der Nettogewinn um 45 % auf 859 Mio. €. In den ersten neun Monaten summiert sich der Nettogewinn auf 2.669 Mio. € (+41 %). Die Eigenkapitalrendite nach Steuern (RoTE) lag im Quartal bei 11,9 %, die harte Kernkapitalquote bei 14,2 %.
Das Jahresziel: ein Nettogewinn von mindestens 3,4 Mrd. €, Erträge von rund 13,2 Mrd. €, Kosten von rund 7,0 Mrd. € und ein Risikoergebnis von rund 850 Mio. €. Der erwartete Zinsüberschuss wurde leicht von 8,6 auf 8,5 Mrd. € gesenkt. Parallel hat die Bank ihren Aktienrückkauf über 1,2 Mrd. € am 24. November abgeschlossen: 30.670.340 Aktien (2,84 % des Kapitals) zu durchschnittlich rund 39,12 €. Für 2026 ist eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. € geplant, mindestens die Hälfte davon als Dividende.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|9 Monate 2026
|Erträge
|3.199 Mio. €
|+9 %
|rund 9,7 Mrd. €
|Operatives Ergebnis
|1.312 Mio. €
|+25 %
|4.037 Mio. €
|Nettogewinn
|859 Mio. €
|+45 %
|2.669 Mio. €
|Netto-RoTE
|11,9 %
|–
|12,4 %
|Harte Kernkapitalquote
|14,2 %
|–
|–
Q3 = drittes Quartal 2026; Veränderungen gegenüber dem Vorjahresquartal beziehungsweise den ersten neun Monaten 2025.
Quelle: Commerzbank-Pressemitteilung vom 05.11.2026
Bei der Bewertung kommt es auf den Datenanbieter an. Für das Geschäftsjahr 2026 liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis je nach Quelle zwischen 11,3 und 12,8, für 2027 bei rund 9,7 bis 10. Die erwartete Dividende für 2026 wird von Analysten auf rund 1,62 € je Aktie geschätzt; bei einem Kurs von etwa 34 € entspräche das rund 4,8 % (eigene Rechnung).
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Commerzbank
|11,3 bis 12,8
|rund 9,7 bis 10
|Deutsche Bank
|10,1
|–
|UniCredit
|10,6
|9,6
|Peer-Median laut Anbieter
|12,0
|–
Die Werte stammen aus unterschiedlichen Erhebungsständen und sind nur eingeschränkt vergleichbar. Der UniCredit-Wert beruht auf einem Kurs von 81,62 €; die Aktie notiert heute deutlich darunter.
Quelle: Konsensdaten verschiedener Anbieter, Stand 09. bis 17.11.2026
Die Analysten
Wie sieht die Commerzbank Aktienprognose der Analysten aus?
Die Konsensdaten fallen je nach Anbieter und Stichtag unterschiedlich aus, das Bild ist aber einheitlich: Die Mehrheit der Analysten rät zum Halten. Eine Auswertung von sieben Häusern (Stand 17. November) ergab keine Kaufempfehlung, sechs Halten, einmal Verkaufen, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 40,00 € und einer Spanne von 35,40 bis 45,60 €. Eine andere Erhebung mit 13 Analysten sieht fünfmal Kaufen, siebenmal Halten und einmal Verkaufen bei durchschnittlich 41,19 €. Ein dritter Datensatz nennt einen Durchschnitt von 38,36 €. Im Herbst haben mehrere große Häuser ihre Einstufung auf Halten gesenkt, andere ihre Kursziele je nach Haus zwischen 39 und 47 € angesetzt.
Zu beachten: Diese Konsenswerte stammen aus der Zeit vor dem heutigen Kursrutsch und noch ohne die Reaktion der Analysten auf die Forderung von UniCredit. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
|Erhebung
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø-Kursziel
|7 Häuser (17.11.)
|0
|6
|1
|40,00 €
|13 Analysten
|5
|7
|1
|41,19 €
|Weitere Erhebung
|–
|–
|–
|38,36 €
Unterschiedliche Stichtage (Oktober bis 19.11.2026) und Methoden. Keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Konsensdaten verschiedener Anbieter
Der Chart
Charttechnik: Wo steht die Commerzbank Aktie?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Zum Stand 25. November lag die Aktie unter der 20-, 38-, 50-, 100- und 200-Tage-Linie. Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 38,86 €, die 200-Tage-Linie bei rund 36,94 €, die 20-Tage-Linie bei rund 38,33 €. Der Xetra-Schlusskurs vom 24. November (35,55 €, minus 3,1 %) war ein Sechs-Monats-Tief; der Schlusskurs am 25. November lag nach den verfügbaren Daten bei rund 34,5 bis 34,8 €. Als Widerstände gelten damit die Zone um 38,3 bis 38,9 €, als markante Marke nach unten das 52-Wochen-Tief vom März, das je nach Datenbasis zwischen 29,0 und 29,7 € liegt. Das Septemberhoch betrug 43,37 € und war der höchste Stand seit 2010. Die Angaben beschreiben den Chart, sie sind keine Handelssignale.
Szenarien
Commerzbank Aktienprognose: Welche Szenarien diskutiert der Markt?
Eigene Prognosen gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Wesentlichen drei Wege, die sich aus Berichten und Analystenkommentaren ergeben. Erstens: UniCredit baut ihre Kontrolle ohne weitere Prämie aus, die Aktie bleibt eine Bankaktie mit Dividendenprofil. Zweitens: Es kommt zu einer konkreten Fusionsplanung, etwa mit der HypoVereinsbank, bei der der Preis für Minderheitsaktionäre zum Thema wird. Drittens: Politik, Aufsicht oder die Belegschaft bremsen den Umbau. Welches dieser Szenarien eintritt, ist offen.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Reaktion von Vorstand und Aufsichtsrat auf das Verlangen und ein möglicher Termin der außerordentlichen Hauptversammlung: Medienberichten zufolge Anfang Januar 2027, offiziell steht er nicht fest.
Spätestens 7. Dezember 2026: Gutschrift neuer UniCredit-Aktien an angediente Aktionäre.
11. Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026.
Aufsichtsrechtliche Eignungsprüfung für Andrea Orcel als möglichen Vorsitzenden.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum fällt die Commerzbank Aktie trotz Übernahme? Nach den Kursen der vergangenen Wochen und dem abgeschlossenen Rückkauf nehmen manche Anleger Gewinne mit; zudem ist offen, welche Prämie Minderheitsaktionäre bekommen. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine belegte Ursache.
Wie hoch ist die UniCredit-Beteiligung an der Commerzbank? Aktuell 27,93 % des Kapitals und 28,74 % der Stimmrechte, nach Abwicklung des Angebots rund 46,29 % und 47,64 %.
Was sagt die Commerzbank Aktienprognose der Analysten? Die Mehrheit stuft auf Halten; die durchschnittlichen Kursziele liegen je nach Erhebung zwischen etwa 38 und 42,5 €.
Was ist die Commerzbank Aktienanalyse zur Bewertung? Das erwartete KGV 2026 liegt bei etwa 11 bis 13, die erwartete Dividendenrendite bei knapp 5 %.
Wann kommen die nächsten Zahlen der Commerzbank? Am 11. Februar 2027.
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