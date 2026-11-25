Die Commerzbank Aktie (ISIN DE000CBK1001, Ticker CBK) setzt ihre Talfahrt fort: Am Mittwoch um 10:50 Uhr kostete sie an der Börse Stuttgart rund 35,18 Euro, 1,3 Prozent weniger als am Vortag. Am Dienstag war der Xetra-Kurs um 3,1 Prozent auf 35,55 Euro gefallen, das tiefste Niveau seit sechs Monaten. Seit dem 19. November summiert sich der Abschlag auf mehr als dreieinhalb Prozent. Vom Septemberhoch bei 42,94 Euro ist die Aktie rund 17 Prozent entfernt.
Das Paradoxe: Operativ steht die Bank so gut da wie lange nicht. Das Nettoergebnis der ersten neun Monate lag mit rund 2,7 Milliarden Euro um mehr als 40 Prozent über dem Vorjahr. Doch ein Pfeiler der Kursstütze ist weggefallen: Das Rückkaufprogramm über 1,2 Milliarden Euro endete am 24. November. In dieser Commerzbank Aktienanalyse geht es um die Frage, wie sich die Aktie ohne diese Nachfrage schlägt und wie die Commerzbank Aktienprognose des Marktes aussieht.