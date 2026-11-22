Für 2026 hält die Bank am Nettoziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro fest und plant eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro. Beim Zinsüberschuss peilt sie wegen des Wettbewerbs um Einlagen nur noch rund 8,5 Milliarden Euro an, zuvor waren es 8,6 Milliarden.