Monatelang kämpfte die Bundesregierung gegen eine Übernahme, am 19. November gab sie auf. Die Commerzbank Aktienanalyse zeigt, was die Einigung zwischen Bund und UniCredit bedeutet. Die Commerzbank-Aktie schloss am Freitag bei 36,35 Euro, 2,5 Prozent im Minus.
Commerzbank Aktienanalyse: Der Bund gibt auf, UniCredit greift zu – was Anleger jetzt über den Bankenkrimi wissen müssen
Die Commerzbank Aktienanalyse zeigt: Nach der Einigung zwischen Bund und UniCredit steht die Commerzbank-Aktie bei 36,35 Euro. Rekordgewinn nach neun Monaten, 3,2 Milliarden Euro Kapitalrückgabe und ein offener Übernahmepoker.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- ISIN
- DE000CBK1001
- WKN
- CBK100
- Handelssymbol
- CBK (Xetra)
- US-Handelssymbol
- CRZBY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 39,3 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Commerzbank Aktie liegt auf Jahressicht rund 14 Prozent im Plus, getragen von Rekordzahlen und Übernahmefantasie. Gleichzeitig stehen Aktionäre vor einer Zeitenwende: Die italienische UniCredit rechnet laut Berichten Anfang 2027 mit der Kontrolle. Diese Aktienanalyse ordnet Zahlen und Übernahme.
Die Zahlen
Bestes Neunmonatsergebnis der Geschichte
Im dritten Quartal stieg das Operative Ergebnis um 25 Prozent auf 1,312 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro zu, lag damit aber knapp unter der Analystenerwartung von 864 Millionen Euro. Nach neun Monaten erreichte das Operative Ergebnis 4,04 Milliarden Euro, das Nettoergebnis 2,7 Milliarden Euro.
Commerzbank-Aktie: Operatives Ergebnis im dritten Quartal
Mio. €
Operatives Ergebnis laut Pressemitteilung der Commerzbank.
Quelle: Commerzbank, Pressemitteilung vom 5.11.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Operatives Ergebnis
|Q3 2025
|1.047
|Q3 2026
|1.312
Für 2026 hält die Bank am Nettoziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro fest und plant eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro. Beim Zinsüberschuss peilt sie wegen des Wettbewerbs um Einlagen nur noch rund 8,5 Milliarden Euro an, zuvor waren es 8,6 Milliarden.
Der Poker
Bund und UniCredit: Das steht in der Einigung
Der Bund lenkt ein
Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand auf und verzichtet laut Bericht auf die beiden Aufsichtsratssitze.
Zusagen
UniCredit sagt laut Berichten Börsennotierung, Frankfurter Sitz und Mittelstandsfokus zu. Offen bleiben Arbeitsplätze und der Bundesanteil.
Zeitplan
UniCredit erwartet Anfang 2027 die Kontrolle, die letzten Genehmigungen sollen bis Ende November vorliegen.
Umtauschverhältnis
Für Aktionäre bleibt das bestehende Angebot von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie unverändert, abgelaufene Fristen öffnen sich nicht neu.
Laut Berichten sollen rund 7.000 Stellen entfallen. Die EZB-Bankenaufsicht kündigte zudem niedrigere Kapitalanforderungen für 2027 an. Die DZ Bank senkte ihren fairen Wert nach den Zahlen von 46 auf 40 Euro. Die Aktie handelt damit unter dem Niveau, das manche Analysten als fair ansehen.
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