Die Commerzbank Aktie (Ticker CBK, ISIN DE000CBK1001) startete am Donnerstag mit einem Aufschlag von rund 1,6 Prozent auf 38,31 Euro in den Xetra-Handel und gab im Tagesverlauf nach: Am Nachmittag standen 36,95 Euro in den Kursen, gut 2 Prozent unter dem Vortagesschluss von 37,71 Euro. Dabei hat der Tag für die Bank historische Bedeutung. Die Bundesregierung hat ihren Widerstand gegen die Übernahme durch UniCredit aufgegeben. Diese Commerzbank Aktienanalyse zeigt, was das für Aktionäre bedeutet, wie stark die Zahlen sind und was Analysten in der Commerzbank Aktienprognose diskutieren.
Commerzbank Aktienanalyse: Berlin gibt auf, UniCredit greift zu – was bleibt für Aktionäre der Commerzbank Aktie?
Die Commerzbank Aktie (CBK, DE000CBK1001) steht im Fokus: Der Bund beendet seinen Widerstand gegen UniCredit, die Bank liefert Rekordzahlen – und der Kurs fällt trotzdem unter 37 Euro. Die Commerzbank Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Konsens und Charttechnik.
Kernaussagen
Commerzbank Aktienanalyse in fünf Punkten
Berlin lenkt ein
Finanzminister Klingbeil gab am 19. November die Einigung mit UniCredit bekannt. Im Juli hatte die Regierung den Ansatz noch als feindlich zurückgewiesen.
UniCredit hält fast 50 Prozent
Der Bund besitzt gut 13 Prozent und gibt seine beiden Aufsichtsratssitze ab; UniCredit würde einen Verkauf der Bundesanteile unterstützen.
Rekordergebnis nach neun Monaten
Der Nettogewinn stieg auf 2,67 Milliarden Euro, im dritten Quartal auf 859 Millionen Euro (+45 Prozent).
Hohe Kapitalrückführung
Für 2026 sind rund 3,2 Milliarden Euro an Dividenden und Rückkäufen vorgesehen; der laufende Rückkauf über 1,2 Milliarden Euro ist zu etwa 70 Prozent ausgeführt.
Unsicherheit für Minderheitsaktionäre
Eine Übernahmeprämie ist nicht dokumentiert; eine außerordentliche Hauptversammlung im ersten Quartal 2027 soll den Aufsichtsrat neu besetzen.
Was ist bei der Commerzbank Aktie passiert?
Der jahrelange Machtkampf um Deutschlands zweitgrößte Privatbank ist entschieden – zumindest politisch.
Die Bundesregierung und UniCredit haben sich nach Angaben der Beteiligten auf einen Rahmen geeinigt. UniCredit hält bereits knapp 50 Prozent an der Commerzbank, der Bund gut 13 Prozent. Der Bund gibt seine zwei Aufsichtsratssitze ab; UniCredit schlägt dafür zwei unabhängige Mitglieder vor. Die EU-Kommission hatte die Transaktion am 16. November ohne Auflagen freigegeben, offen ist noch die Zustimmung aus Polen.
Grundlage der Einigung ist ein Brief von UniCredit-Chef Andrea Orcel vom 18. November mit mehreren Zusagen: Die Commerzbank soll als börsennotierte AG mit Sitz in Frankfurt erhalten bleiben, das Mittelstandsgeschäft bleibt, und es soll in den Standort Frankfurt investiert werden. Laut Gewerkschaft Verdi gilt ein Beschäftigungsschutz bis 2030. Für das erste Quartal 2027 will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen, um die zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat auszutauschen. Berichten zufolge könnte das Management um Vorstandschef Bettina Orlopp dann ersetzt werden und es könnten rund 7.000 Stellen wegfallen – beides ist unbestätigt.
Für Minderheitsaktionäre bleibt die zentrale Frage offen: Eine Übernahmeprämie ist bislang nicht dokumentiert. Eine Kontrollmehrheit von fast 50 Prozent hat UniCredit auch ohne Prämie erreicht.
Wie sieht das Geschäftsmodell hinter der Commerzbank Aktie aus?
Die Commerzbank ist eine der größten deutschen Banken und bedient Privat- und Firmenkunden sowie den Mittelstand. Ihr Ertrag stammt vor allem aus dem Zinsüberschuss und aus Provisionen. Für 2026 peilt die Bank Erträge von rund 13,2 Milliarden Euro an, davon etwa 8,5 Milliarden Euro Zinsüberschuss und 4,3 Milliarden Euro Provisionsüberschuss. Die Kosten sollen bei rund 7,0 Milliarden Euro liegen, das Risikoergebnis bei rund 850 Millionen Euro. Der Konzern verfolgt die Strategie „Momentum 2030“, die er am 8. Mai 2026 bestätigt hat.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen der Commerzbank Aktie?
Mit dem Zwischenbericht vom 5. November meldete die Bank das beste Neunmonatsergebnis ihrer Konzerngeschichte. Im dritten Quartal stiegen die Erträge um 8,9 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 25 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro, das Nettoergebnis um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro. Die Eigenkapitalrendite (Netto-RoTE) kletterte auf 11,9 Prozent nach 7,8 Prozent im Vorjahr. Die harte Kernkapitalquote lag Ende September bei 14,2 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Erträge
|3.199 Mio. € (+8,9 %)
|9.717 Mio. € (+7,6 %)
|Operatives Ergebnis
|1.312 Mio. € (+25 %)
|4.037 Mio. € (+17 %)
|Nettoergebnis
|859 Mio. € (+45 %)
|2.669 Mio. € (+41 %)
|Netto-RoTE
|11,9 %
|12,4 %
Das Vorjahr war durch Restrukturierungskosten belastet. RoTE = Rendite auf das materielle Eigenkapital.
Quelle: Commerzbank, Mitteilung zum 3. Quartal 2026 (5.11.2026)
Für das Gesamtjahr bleibt der Konzern bei einem Nettoergebnis von mindestens 3,4 Milliarden Euro und einer RoTE von rund 12 Prozent. Die Kapitalrückführung für 2026 liegt bei etwa 3,2 Milliarden Euro, der Dividendenanteil soll auf mindestens 50 Prozent steigen. Gezahlt wurden im Mai 1,10 Euro je Aktie; bezogen auf den Kurs von rund 37 Euro entspricht das einer Rendite von rund 3 Prozent. Der Rückkauf von bis zu 1,2 Milliarden Euro startete im September und ist nach Unternehmensangaben zu rund 70 Prozent abgeschlossen.
Bei der Bewertung liefert der Konsens ein Bild: Bei einem Gewinn je Aktie von 3,12 Euro für 2026 und 3,64 Euro für 2027 ergibt sich bei Kursen um 37 Euro ein erwartetes KGV von etwa 12 beziehungsweise 10,3 (eigene Berechnung). Ein belastbarer Vergleich mit Deutscher Bank und UniCredit liegt für diesen Stand nicht vor.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Gewinn je Aktie (Konsens)
|3,12 €
|3,64 €
|Erwartetes KGV
|ca. 12
|ca. 10,3
Eigene Berechnung auf Basis des Konsens-Gewinns je Aktie und eines Kurses von rund 37 Euro.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 19.11.2026
Was sagen Analysten zur Commerzbank Aktienprognose?
Die Einschätzungen sind überwiegend abwartend. Von den Analysten, die die Aktie beobachten, raten 4 zum Kauf, 9 zum Halten und keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 42,5 Euro, die Spanne reicht von 39 bis 47 Euro. Das entspricht einem Abstand von rund 15 Prozent zum aktuellen Kurs. Zuletzt haben mehrere Häuser ihre Ziele leicht angepasst: Citi senkte am 11. November, RBC am 6. November, Barclays und die Deutsche Bank hatten im Herbst ihre Einstufungen auf „Halten“ gesenkt. Das sind Marktstimmen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Einstufung
|Anzahl Häuser
|Kaufen
|4
|Halten
|9
|Verkaufen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 42,5 €
|Spanne der Kursziele
|39 bis 47 €
Stand 19.11.2026; Einschätzungen Dritter. Die Zahl der Kursziele (12) weicht von der Zahl der Häuser (13) ab.
Quelle: Analystenkonsens
Wie steht die Commerzbank Aktie charttechnisch da?
Die Aktie ist von ihrem Septemberhoch zurückgekommen. Als Spanne der letzten zwölf Monate werden rund 29 bis 43 Euro genannt (Quellen weichen leicht ab). Am 18. November lag der Kurs rund 1,4 Prozent unter der 50-Tage-Linie bei etwa 39,44 Euro und rund 5,5 Prozent über der 200-Tage-Linie bei etwa 36,87 Euro. Mit dem aktuellen Kurs von 36,95 Euro testet die Commerzbank Aktie damit diese Marke praktisch. Chartbeobachter betrachten sie als wichtige Unterstützung. Der DAX hat am Mittwoch die 21-Tage-Linie unterschritten, auch das belastet den Bankensektor.
Was spricht für und was gegen die Commerzbank Aktie?
Wie sieht die Commerzbank Aktienprognose aus – welche Szenarien diskutiert der Markt?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Marktszenarien: Im positiven Fall setzt sich die operative Stärke fort, der Konsens-Gewinn von 3,12 Euro wird erreicht und die Kapitalrückführung bleibt hoch; dann erscheint das durchschnittliche Analystenziel von rund 42,5 Euro rechnerisch erreichbar. Im Mittelfall schwankt die Aktie zwischen der 200-Tage-Linie und der 50-Tage-Linie, bis mehr über Prämie, Strategie und Führung bekannt ist. Im negativen Fall belasten ein konjunktureller Dämpfer, sinkende Zinsen oder ein Streit um das Management die Bank.
Was sollten Anleger bei der Commerzbank Aktie jetzt beobachten?
Zustimmung aus Polen: Sie steht für die Transaktion noch aus.
Außerordentliche Hauptversammlung: UniCredit will sie im ersten Quartal 2027 beantragen, ein Termin steht noch nicht fest.
Rückkaufprogramm: Die restlichen rund 30 Prozent des 1,2-Milliarden-Euro-Programms laufen noch.
11. Februar 2027: Voraussichtlich Vorlage der Geschäftszahlen 2026 (Termin unbestätigt).
FAQ zur Commerzbank Aktie
Wem gehört die Commerzbank? UniCredit hält knapp 50 Prozent, der Bund gut 13 Prozent, der Rest ist im Streubesitz.
Bekommen Aktionäre ein Übernahmeangebot? Eine Übernahmeprämie für Minderheitsaktionäre ist bislang nicht dokumentiert.
Wie hoch ist die Commerzbank Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 42,5 Euro bei einer Spanne von 39 bis 47 Euro (Stand 19.11.2026; Einschätzung Dritter).
Zahlt die Commerzbank Aktie eine Dividende? Ja, zuletzt 1,10 Euro je Aktie, ausgezahlt am 21. Mai 2026; der Betrag für 2026 steht noch aus.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich am 11. Februar 2027.
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