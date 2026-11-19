Die Bundesregierung und UniCredit haben sich nach Angaben der Beteiligten auf einen Rahmen geeinigt. UniCredit hält bereits knapp 50 Prozent an der Commerzbank, der Bund gut 13 Prozent. Der Bund gibt seine zwei Aufsichtsratssitze ab; UniCredit schlägt dafür zwei unabhängige Mitglieder vor. Die EU-Kommission hatte die Transaktion am 16. November ohne Auflagen freigegeben, offen ist noch die Zustimmung aus Polen.

Grundlage der Einigung ist ein Brief von UniCredit-Chef Andrea Orcel vom 18. November mit mehreren Zusagen: Die Commerzbank soll als börsennotierte AG mit Sitz in Frankfurt erhalten bleiben, das Mittelstandsgeschäft bleibt, und es soll in den Standort Frankfurt investiert werden. Laut Gewerkschaft Verdi gilt ein Beschäftigungsschutz bis 2030. Für das erste Quartal 2027 will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen, um die zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat auszutauschen. Berichten zufolge könnte das Management um Vorstandschef Bettina Orlopp dann ersetzt werden und es könnten rund 7.000 Stellen wegfallen – beides ist unbestätigt.