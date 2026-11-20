Die Zusammensetzung dieses Ergebnisses sei für die Bewertung mindestens so wichtig wie der Rekord. Der Zinsüberschuss habe in den ersten neun Monaten mit 6,2 Milliarden Euro nur leicht über dem Vorjahreswert gelegen. Dynamischer habe sich das Provisionsgeschäft entwickelt. Der Provisionsüberschuss sei, gestützt auf das Wertpapiergeschäft, um rund 8% auf 3,2 Milliarden Euro gewachsen. Außerdem hätten geringere Vorsorgen für Rechtsrisiken aus Fremdwährungskrediten bei der mBank die Erträge entlastet. Im Vorjahresvergleich hätten damals verbuchte Restrukturierungsaufwendungen den Anstieg des Nettogewinns zusätzlich begünstigt. Wer das Plus von 41% einfach in das kommende Jahr fortschreibe, unterschätze deshalb die Bedeutung der Vergleichsbasis.