Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker: CBK) fällt um 0,72 Euro oder 1,93% auf 36,55 Euro, obwohl die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die Übernahmepläne der italienischen UniCredit aufgegeben hat. Vom vorherigen Referenzkurs von 37,27 Euro sei damit ausgerechnet an dem Punkt wenig übrig geblieben, an dem ein wesentliches politisches Hindernis wegfalle. Schon in der vorangegangenen Marktbeobachtung hätten die Commerzbank-Papiere 1,2% verloren, während UniCredit in einem schwachen Gesamtmarkt 0,2% zugelegt habe. Für Aktionäre stelle sich damit eine Frage, die Berlin und Mailand mit ihrer Verständigung noch nicht beantwortet hätten. Welchen Teil des wirtschaftlichen Vorteils einer engeren Zusammenarbeit könnten die Eigentümer der Commerzbank am Ende für sich verbuchen?
Commerzbank Aktie verliert 1,93% – was der UniCredit-Deal für Dividende und Aktionäre bedeutet
Der Bund gibt seinen Widerstand gegen UniCredit auf, doch die Commerzbank-Aktie fällt auf 36,55 Euro – selbst das niedrigste der drei November-Kursziele liegt darüber.
Was sich mit dem Kurswechsel in Berlin ändere
Die Annäherung zwischen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und UniCredit-Chef Andrea Orcel habe für beide Banken praktische Folgen. UniCredit habe unter anderem zugesagt, die Börsennotierung der Commerzbank in Frankfurt zu erhalten, wesentliche Entscheidungen weiterhin in Deutschland zu treffen und das Geschäft mit dem Mittelstand auszubauen. Der Bund verzichte seinerseits auf die Forderung, zwei eigene Vertreter für den Aufsichtsrat nominieren zu können. Offen bleibe, ob und wann er seine Beteiligung von 13,3% verkaufen werde. Die politische Einigung und ein möglicher Verkauf des staatlichen Aktienpakets seien damit zwei getrennte Vorgänge.
Gerade die Zusage zur Börsennotierung verdiene aus Anlegersicht Aufmerksamkeit. Sie eröffne die Perspektive, auch nach einem Kontrollwechsel an der Entwicklung der Commerzbank beteiligt zu bleiben. Für die Bewertung werde dann entscheidend, welche Geschäfte die Frankfurter Bank künftig selbst betreibe, welche Kosten sie trage und welche Gewinne ihren Aktionären zugutekämen. Aus der Verständigung ergebe sich für einen Anleger, der die Aktie heute zu 36,55 Euro kaufe, kein neuer garantierter Veräußerungspreis. Wer allein auf eine Übernahmeprämie setze, müsse deshalb genauer benennen können, aus welchem nächsten Schritt diese Prämie entstehen solle.
Auch der Zeitplan spiele eine Rolle. Andrea Orcel rechne bis Ende November mit der noch ausstehenden Zustimmung der polnischen Finanzaufsicht. Sie sei wegen der polnischen Commerzbank-Tochter mBank von Bedeutung. Anschließend strebe der UniCredit-Chef eine außerordentliche Hauptversammlung an, auf der Anfang 2027 die zehn Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollten. Für 2028 peile er einen Zusammenschluss mit der deutschen UniCredit-Tochter HypoVereinsbank an. Zwischen dem politischen Durchbruch und möglichen Einsparungen lägen damit mehrere Entscheidungen. Jede davon könne den Wert der Transaktion für die heutigen Commerzbank-Aktionäre verändern.
Warum die Kurse beider Banken auseinanderliefen
Der gegenläufige Kursverlauf lasse sich aus der unterschiedlichen Ausgangslage von Käufer und Zielgesellschaft erklären. Für UniCredit sinke mit der politischen Verständigung das Risiko, Zeit und Kapital in ein dauerhaft blockiertes Vorhaben zu stecken. Für die freien Commerzbank-Aktionäre verändere sich vor allem ihre künftige Rolle. Der Einfluss eines großen Eigentümers könne Entscheidungen beschleunigen. Zugleich wachse die Bedeutung der Bedingungen, zu denen Geschäfte zusammengelegt, Leistungen zwischen Konzerngesellschaften abgerechnet oder neue Beteiligungsverhältnisse geschaffen würden.
Ein Beispiel verdeutliche den Unterschied. Würden beide Banken künftig dieselbe Zahlungsverkehrsplattform nutzen, könne die Gruppe auf Dauer doppelte Betriebskosten sparen. Für den Wert einer Commerzbank-Aktie mache es jedoch einen Unterschied, wer den Umbau bezahle und bei welcher Gesellschaft die spätere Ersparnis anfalle. Ebenso könne ein deutscher Firmenkunde über UniCredit leichter eine Finanzierung in Italien erhalten. Welcher Bank die Gebühren und Zinserträge zuflössen, hänge von der Ausgestaltung der Zusammenarbeit ab. Der Kursverlust beweise für sich genommen keine bestimmte Lesart, zumal auch der Gesamtmarkt schwach gewesen sei. Er zeige aber, weshalb ein Fortschritt für den Käufer und ein Kursplus bei der Zielgesellschaft keineswegs zwangsläufig zusammenfielen.
Was Anleger für 36,55 Euro operativ bekämen
Abseits der Eigentümerfrage bringe die Commerzbank das beste Neunmonatsergebnis ihrer Geschichte mit. Von Januar bis September 2026 habe sie operativ rund 4 Milliarden Euro verdient, 17% mehr als ein Jahr zuvor. Der Nettogewinn sei um 41% auf rund 2,7 Milliarden Euro gestiegen. Auch das dritte Quartal allein habe Wachstum geliefert. Das operative Ergebnis habe um 25% auf rund 1,3 Milliarden Euro zugelegt, der Nettogewinn um 45% auf 859 Millionen Euro. Die Übernahmedebatte betreffe damit eine Bank, die aus eigener Kraft erhebliche Gewinne erwirtschafte.
Die Zusammensetzung dieses Ergebnisses sei für die Bewertung mindestens so wichtig wie der Rekord. Der Zinsüberschuss habe in den ersten neun Monaten mit 6,2 Milliarden Euro nur leicht über dem Vorjahreswert gelegen. Dynamischer habe sich das Provisionsgeschäft entwickelt. Der Provisionsüberschuss sei, gestützt auf das Wertpapiergeschäft, um rund 8% auf 3,2 Milliarden Euro gewachsen. Außerdem hätten geringere Vorsorgen für Rechtsrisiken aus Fremdwährungskrediten bei der mBank die Erträge entlastet. Im Vorjahresvergleich hätten damals verbuchte Restrukturierungsaufwendungen den Anstieg des Nettogewinns zusätzlich begünstigt. Wer das Plus von 41% einfach in das kommende Jahr fortschreibe, unterschätze deshalb die Bedeutung der Vergleichsbasis.
Für die Zukunft sei entscheidend, wie viel Ertrag die Bank wiederholen könne. Ein Mittelständler, der seinen Zahlungsverkehr über die Commerzbank abwickle, Devisengeschäfte abschließe und Betriebsmittel finanziere, liefere mehrere Einnahmequellen aus einer einzigen Kundenbeziehung. Eine geringere Rechtsvorsorge könne das Ergebnis eines Jahres ebenfalls deutlich verbessern, lasse sich aber nur begrenzt wiederholen. Bei der nächsten Ergebnisvorlage dürften deshalb die Entwicklung der laufenden Provisionen und die Marge im Kundengeschäft mehr über die nachhaltige Ertragskraft verraten als ein weiterer Vergleich der Nettogewinne allein.
Die Chance im Mittelstand sei größer als eine zusätzliche Kreditlinie
Die wirtschaftlich interessanteste Zusage von UniCredit betreffe das deutsche Mittelstandsgeschäft. Für ein exportierendes Unternehmen ende die Beziehung zu seiner Hausbank selten an der Landesgrenze. Es benötige etwa eine Garantie für eine Lieferung, eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen oder eine Finanzierung für seine Auslandstochter. Könne die Commerzbank solche Aufträge über das Netz von UniCredit aus einer Hand bedienen, steige der mögliche Ertrag je Kunde. Die Bank müsste dafür weder einen neuen Firmenkunden gewinnen noch für jede zusätzliche Dienstleistung entsprechend mehr Eigenkapital in einem Kredit binden.
Das Risiko liege im Übergang. Gerade für einen Unternehmer, der vor einer Investition eine verbindliche Finanzierungszusage brauche, sei die Frage nach dem zuständigen Ansprechpartner wichtiger als die künftige Größe der Bankengruppe. Ziehe sich eine Kreditentscheidung hin, weil sich Zuständigkeiten änderten, könne eine konkurrierende Hausbank zum Zuge kommen. Auch würden manche Unternehmen ihre Finanzierungen bewusst auf mehrere unabhängige Institute verteilen. Aus zwei bisherigen Bankbeziehungen könne nach einem Zusammenschluss daher weniger gemeinsames Geschäft hervorgehen, als die bloße Addition beider Kundenbücher vermuten lasse.
Wie viel Kapital an die Aktionäre zurückfließen könne
Ein handfester Grund für das Interesse an der Commerzbank-Aktie sei die geplante Kapitalrückgabe. Für das Geschäftsjahr 2026 strebe die Bank auf Basis eines Nettogewinnziels von mindestens 3,4 Milliarden Euro eine Rückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro an. Diese solle sich aus Dividenden und Aktienrückkäufen zusammensetzen, wobei mindestens die Hälfte auf die Dividende entfallen solle. Für die Einordnung des Aktienkurses sei diese Unterscheidung wesentlich. Nur die Dividende fließe dem Aktionär direkt zu. Ein Rückkauf könne den Anteil jeder verbleibenden Aktie am künftigen Gewinn erhöhen. Wie viel Wert er schaffe, hänge auch vom gezahlten Rückkaufpreis ab.
Mit einer harten Kernkapitalquote von 14,2% zum Ende des dritten Quartals verfüge die Bank über einen Puffer. Zugleich beanspruche jeder Ausbau der Kreditvergabe Kapital. Sollte die Bank mehr Mittel für Kreditausfälle zurückstellen müssen oder der Umbau zusätzliche Ausgaben erfordern, nähmen die konkurrierenden Ansprüche an diesen Puffer zu. Für Aktionäre sei daher zweierlei zu beobachten. Erreiche die Bank ihr Gewinnziel für 2026, gewinne die angekündigte Kapitalrückgabe an Substanz. Für spätere Jahre komme es darauf an, welche Ausschüttungspolitik eine Commerzbank unter dem Einfluss von UniCredit verfolgen werde. Die Zusage zum Standort Frankfurt enthalte darauf noch keine Antwort.
Vier November-Urteile und eine auffällige Gemeinsamkeit
Die vier betrachteten Analystenhäuser hätten die Commerzbank-Aktie im November übereinstimmend neutral beurteilt. Ihre Bewertungsansätze lägen allerdings über dem aktuellen Kurs. Bemerkenswert sei vor allem der Zeitpunkt. Alle vier Einschätzungen stammten aus den Tagen nach beziehungsweise unmittelbar zur Veröffentlichung der Quartalszahlen und vor der politischen Verständigung vom 19. November. Sie böten damit einen Maßstab dafür, welchen Wert Analysten der Aktie vor dem Berliner Kurswechsel zugebilligt hätten. Als Reaktion auf die jüngste Einigung könne man sie nicht lesen.
Borja Ramirez Segura von Citi habe am 11. November seine Halteempfehlung bestätigt und das Kursziel von 42 auf 40 Euro gesenkt. Bei einem Kurs von 36,55 Euro entspreche das einem rechnerischen Potenzial von 3,45 Euro oder 9,44%. Interessant sei hier die Richtung der Anpassung. Der Abstand zum aktuellen Börsenkurs sehe zwar auf den ersten Blick attraktiv aus, Citi habe den eigenen Bewertungsmaßstab aber gerade um zwei Euro zurückgenommen. Ein Teil des heute sichtbaren Potenzials erkläre sich also dadurch, dass die Aktie unter dem neuen Ziel notiere.
Benjamin Goy von Deutsche Bank Research habe am 6. November sein Rating "Hold" und sein Kursziel von 42 Euro bestätigt. Damit vertrete Benjamin Goy unter den vier Häusern den höchsten Bewertungsansatz. Zum aktuellen Kurs betrage der Abstand 5,45 Euro oder 14,91%. Dass die Deutsche Bank selbst bei diesem Ziel an "Hold" festgehalten habe, verdeutliche die Grenzen einer einfachen Prozentrechnung. Das Urteil sei am 6. November gefällt worden. Die heute errechneten 14,91% ergäben sich aus dem inzwischen niedrigeren Aktienkurs und seien keine neue Prognose von Benjamin Goy.
Anke Reingen von RBC Capital Markets habe am 5. November das Kursziel von 41 auf 39 Euro reduziert und das Rating "Sector Perform" beibehalten. Damit traue sie der Aktie eine Entwicklung im Einklang mit dem Sektor zu. Der kurzfristige Einfluss der sich anbahnenden Übernahme auf den Kurs sei nach ihrer damaligen Einschätzung schwer abzusehen gewesen. Bei 36,55 Euro bleibe bis zum RBC-Ziel ein Abstand von 2,45 Euro oder 6,70%. Anke Reingen setze damit die niedrigste der vier Bewertungsmarken an. Selbst diese liege noch über dem aktuellen Kurs.
Philipp Häßler von der DZ Bank habe die deutlichste Änderung vorgenommen. Am 5. November habe er die Commerzbank-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den von der DZ Bank ausgewiesenen fairen Wert von 46 auf 40 Euro gesenkt. Philipp Häßler habe das starke dritte Quartal anerkannt, die Aussagen zur Entwicklung des Zinsüberschusses hätten ihn jedoch enttäuscht. Für die Abstufung habe aus seiner Sicht zudem der Mangel an kurzfristigen Kurstreibern gesprochen. Der faire Wert von 40 Euro entspreche beim aktuellen Kurs einem Abstand von 9,44%.
In der Summe sei das Bild nüchterner, als es der Vergleich von Kurs und Kurszielen zunächst erscheinen lasse. Die drei ausdrücklichen Kursziele von Citi, Deutsche Bank Research und RBC Capital Markets lägen zwischen 39 und 42 Euro, ihr einfacher Durchschnitt betrage 40,33 Euro. Das seien rund 10,35% mehr als 36,55 Euro. Der separat ausgewiesene faire Wert der DZ Bank liege mit 40 Euro mitten in dieser Spanne. Zugleich hätten drei der vier Häuser ihren Bewertungsansatz gesenkt. Keines habe in den hier betrachteten November-Urteilen eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Analysten sähen somit Spielraum nach oben, ihre jüngsten Änderungen sprächen aber für Zurückhaltung.
Woran sich die Chancen der Aktie jetzt messen ließen
Für ein günstiges Szenario müssten keine spektakulären neuen Übernahmebedingungen auf den Tisch kommen. Schon ein stabiler Zinsüberschuss, weiteres Provisionswachstum und die Umsetzung der geplanten Kapitalrückgabe könnten die Bewertung stützen. Könne die Bank anschließend zeigen, dass sie über UniCredit zusätzliche Firmenkundenaufträge gewinne und die daraus entstehenden Erträge in Frankfurt anfielen, bekäme die Übernahmegeschichte einen messbaren Wert. Die aktuelle Differenz von 3,45 Euro zum Bewertungsansatz von Citi und DZ Bank wäre dann an der Geschäftsentwicklung zu prüfen.
Das ungünstigere Szenario lasse sich ebenso konkret beschreiben. Schwäche sich die Kreditnachfrage ab, steige die Risikovorsorge oder verliere die Bank während des Umbaus wichtige Firmenkunden, könnten die Gewinne bereits unter Druck geraten, bevor sich größere Einsparungen bemerkbar machten. Änderungen an der Ausschüttungsplanung würden dann einen zweiten Grund berühren, aus dem Anleger die Aktie hielten. Bei 36,55 Euro stehe damit ein profitables Institut mit einer konkreten Kapitalrückgabeplanung einem Eigentümerwechsel gegenüber, dessen wirtschaftliche Folgen für Minderheitsaktionäre noch auszugestalten seien. Diese Kombination spreche derzeit für eine neutrale Haltung.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
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