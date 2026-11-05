Commerzbank Aktie unter Druck: RBC kritisiert Quartalstrends - Zinsziel gesenkt

Die vorliegende Commerzbank-Aktienanalyse nennt allerdings weder die bisherige noch die neue Höhe des Jahresziels. Auch die konkreten Ursachen der Anpassung werden nicht erläutert. Deshalb lässt sich aus der Meldung nicht beziffern, wie stark die Senkung das Gesamtergebnis beeinflussen könnte.