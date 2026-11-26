Nach Angaben der Commerzbank besteht die Tagesordnung aus der Abberufung von neun Aufsichtsräten und der Neuwahl von zehn Personen, darunter ein bislang amtierender Vertreter. Die Amtszeit soll bis zur Hauptversammlung reichen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 entscheidet. Orcel braucht für den Vorsitz zudem eine aufsichtsrechtliche Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung.

Einen Termin gibt es noch nicht. Dem Vernehmen nach könnte die Versammlung Anfang Januar stattfinden; früher war vom ersten Quartal 2027 die Rede. Die Commerzbank will das Verlangen im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichten prüfen, Weidmann kündigte an, der Aufsichtsrat werde sich damit auseinandersetzen.

Auch beim Vorstand verschärft UniCredit den Ton: Findet der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung, soll über den Vertrauensentzug für eine nicht näher bezifferte Zahl von Vorständen abgestimmt werden. Konkrete Personalpläne nennt UniCredit nicht.