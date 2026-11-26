Der letzte Stein ist gefallen: Mit der Zustimmung der polnischen Aufsicht liegen alle Genehmigungen für das Tauschangebot von UniCredit vor. Die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001, Xetra-Symbol CBK) reagiert am Donnerstag nicht mit Jubel, sondern mit einem Abschlag von rund 3,5 Prozent auf etwa 33 Euro. Der Grund: UniCredit will nicht nur Anteile, sondern die Macht im Haus.
Commerzbank-Aktie: UniCredit greift nach dem Aufsichtsrat – wer führt die Bank bald?
Alle Genehmigungen liegen vor, UniCredit verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung. Die Commerzbank-Aktie fällt auf rund 33 Euro, Orcel soll den Aufsichtsrat führen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- ISIN
- DE000CBK1001
- Handelssymbol
- CBK (Xetra)
- Kurs
- rund 33 € (–3,5 %)
- Bund
- gut 13 % der Anteile
Stand: 26.11.2026, Kurs Donnerstag gegen 11:50 Uhr auf Xetra, Vortagesschluss 34,17 Euro
Die Mailänder Großbank verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung. Dort sollen neun der zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank abberufen werden. UniCredit-Chef Andrea Orcel soll als Kandidat für den Vorsitz vorgeschlagen werden – bislang führt Jens Weidmann das Gremium.
Was fordert UniCredit bei der Commerzbank?
Nach Angaben der Commerzbank besteht die Tagesordnung aus der Abberufung von neun Aufsichtsräten und der Neuwahl von zehn Personen, darunter ein bislang amtierender Vertreter. Die Amtszeit soll bis zur Hauptversammlung reichen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 entscheidet. Orcel braucht für den Vorsitz zudem eine aufsichtsrechtliche Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung.
Einen Termin gibt es noch nicht. Dem Vernehmen nach könnte die Versammlung Anfang Januar stattfinden; früher war vom ersten Quartal 2027 die Rede. Die Commerzbank will das Verlangen im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichten prüfen, Weidmann kündigte an, der Aufsichtsrat werde sich damit auseinandersetzen.
Auch beim Vorstand verschärft UniCredit den Ton: Findet der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung, soll über den Vertrauensentzug für eine nicht näher bezifferte Zahl von Vorständen abgestimmt werden. Konkrete Personalpläne nennt UniCredit nicht.
Wie viele Commerzbank-Aktien hält UniCredit?
|Kennzahl
|Grundkapital
|Stimmrechte
|UniCredit aktuell¹
|27,93 %
|28,74 %
|UniCredit nach Vollzug¹
|rund 46,29 %
|rund 47,64 %
|Bund
|gut 13 %
|–
¹ Angaben der Commerzbank (Insiderinformation vom 26.11.2026). Einige Marktberichte sprechen von knapp 50 Prozent; der Bezug ist dort nicht erläutert.
Quelle: Commerzbank AG (Insiderinformation)
Die Zahlen zeigen: Selbst nach Vollzug des Tauschangebots, das im Mai 2026 gestartet war, bliebe UniCredit knapp unter der Hälfte. Genug, um auf einer Hauptversammlung den Ton anzugeben. Der Bund, mit gut 13 Prozent zweitgrößter Aktionär, hat seinen Widerstand aufgegeben und eine Einigung mit Orcel getroffen; er verzichtet auf zwei Aufsichtsratsmandate. Finanzminister Klingbeil ließ offen, ob der Bund seinen Anteil verkauft.
Warum fällt die Commerzbank-Aktie trotz der Freigabe?
Die Aktie hat in sieben Börsentagen fast 17 Prozent verloren und steht auf dem tiefsten Stand seit Mitte März. Die UniCredit-Aktie notiert dagegen mit rund 75 Euro etwas fester. Der Markt preist offenbar um: Mit dem Machtwechsel rückt der Umbau in den Vordergrund, nicht mehr das Übernahmespiel um die Prämie.
LBBW-Analyst Ingo Frommen nennt die geplante Abberufung der Bundesvertreter eine „Düpierung“ und erwartet sinkende Dividenden sowie kein weiteres Aktienrückkaufprogramm. Vorstandschefin Bettina Orlopp wollte nach seiner Darstellung über eine höhere Eigenkapitalrendite üppige Dividenden und Rückkäufe ermöglichen.
Zum Umbau kursieren Pläne: Abbau von rund 7.000 Stellen, ein kleineres Auslandsnetz, Milliarden-Einsparungen und die erwartete Verschmelzung mit der HypoVereinsbank, jeweils ohne Datum.
Was kommt als Nächstes bei der Commerzbank?
FAQ zur Commerzbank-Aktie
Was will UniCredit auf der Hauptversammlung? Neun von zehn Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat abberufen und Orcel als Vorsitzenden installieren.
Wann ist die Hauptversammlung? Ein Termin steht nicht fest; dem Vernehmen nach Anfang Januar.
Wie viel hält der Bund an der Commerzbank? Gut 13 Prozent; er verzichtet auf zwei Aufsichtsratsmandate.
Wie hoch ist der Kurs der Commerzbank-Aktie? Rund 33 Euro am Donnerstagvormittag; Xetra-Schluss am Mittwoch: 34,17 Euro.
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