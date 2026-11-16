Die Commerzbank-Aktie bleibt ein spannender Titel im europäischen Bankensektor. UniCredit-Chef Andrea Orcel sieht Fortschritte in den Gesprächen mit der Bundesregierung, betont aber gleichzeitig, dass weitere Verhandlungen notwendig sind. Eine endgültige Einigung steht damit weiterhin aus. Beim Aktienkurs von 39,66 Euro zeigt die aktuelle Analystenübersicht ein gemischtes Bild. Während Morgan Stanley und Kepler Capital Kursziele von jeweils 44 Euro nennen, sehen Citi, RBC Capital und JPMorgan nur begrenztes beziehungsweise negatives rechnerisches Kurspotenzial. Die Mehrheit der genannten Häuser bleibt bei einer neutralen Einstufung. Für Anleger ergibt sich daraus ein Spannungsfeld zwischen möglichen Übernahmechancen und einer bereits anspruchsvollen Bewertung. Sollte UniCredit ein attraktives Angebot vorlegen, könnte die Commerzbank-Aktie zusätzlichen Rückenwind erhalten. Scheitern die Gespräche oder enttäuschen die Konditionen, droht dagegen Ernüchterung. Die kommenden Entscheidungen könnten deshalb maßgeblich bestimmen, wie sich die Commerzbank-Aktie weiterentwickelt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.