Sowohl die EU-Kommission als auch die US-Notenbank FED hätten grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit gegeben. Die Brüsseler Wettbewerbshüter hätten zuvor intensiv die Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den europäischen Bankenmarkt geprüft - insbesondere bei der Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand, wo die UniCredit-Tochter HypoVereinsbank bereits stark vertreten sei.