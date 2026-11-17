Die geplante Übernahme der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) durch die italienische Großbank UniCredit hat die letzten regulatorischen Hürden genommen - die Umsetzung ist für das erste Quartal 2027 angesetzt, so die Experten von XTB.
Commerzbank Aktie: Übernahme auf Zielgeraden
Historische Rekordzahlen
Gleichzeitig präsentiere das Frankfurter Geldhaus das beste Neunmonatsergebnis seiner Unternehmensgeschichte. Wie stehe es aktuell um die Commerzbank Aktie aus fundamentaler und charttechnischer Sicht?
Parkettgeflüster: UniCredit-Übernahme ohne Auflagen genehmigt
Sowohl die EU-Kommission als auch die US-Notenbank FED hätten grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit gegeben. Die Brüsseler Wettbewerbshüter hätten zuvor intensiv die Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den europäischen Bankenmarkt geprüft - insbesondere bei der Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand, wo die UniCredit-Tochter HypoVereinsbank bereits stark vertreten sei.
Die Genehmigung sei ohne Auflagen erfolgt, da die kombinierten Marktanteile beider Institute in diesem Segment moderat ausfallen würden und ausreichend Wettbewerber vorhanden seien. Zuvor hätten bereits das Bundeskartellamt (Frühjahr 2025) sowie die EZB-Bankenaufsicht (Oktober) zugestimmt. Nach über zweijähriger Vorbereitung und der Sicherung des Zugriffs auf 50% der Anteile im Mai plane die UniCredit, ihr Integrationskonzept im ersten Quartal 2027 umzusetzen.
Historisches Rekordergebnis nach neun Monaten
Anfang November habe die Commerzbank ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate vorgelegt und den Markt mit Bestwerten überzeugt:
Operatives Ergebnis: +17,3% auf 4,037 Mrd. EUR
Konzernergebnis (Netto): +41,4% auf 2,669 Mrd. EUR
Nettoeigenkapitalrendite (Netto-RoTE): Anstieg auf 12,4%
Gesamterträge: +7,6% auf 9,717 Mrd. EUR (getrieben durch einen um 8,3% gestiegenen Provisionsüberschuss und höhere Zinsüberschüsse)
Cost-Income-Ratio: Verbesserung auf 53% (inklusive Pflichtbeiträgen) bzw. 50% (ohne Pflichtbeiträge)
Zudem hätten sich deutlich gesunkene Rückstellungen für Rechtsrisiken bei Fremdwährungskrediten positiv ausgewirkt. Das Risikoergebnis habe nach neun Monaten mit -554 Mio. EUR im Rahmen der Markterwartungen gelegen.
Nachdem die Commerzbank Aktie im März ihr Jahrestief ausgebildet habe, hätten Anleger das Niveau für Einstiege genutzt. Anfang April sei per Aufwärts-Gap der Sprung über die SMA200 (aktuell bei 36,90 EUR) gelungen, die zuvor als Widerstand fungiert habe. Im weiteren Verlauf habe die SMA20 (38,22 EUR) als verlässlicher Aufwärtstrend-Support gedient, ergänzt durch die SMA50 (39,44 EUR). Von dort aus habe das Papier Mitte September ein neues Jahreshoch markiert.
Auf die anschließende Korrektur - inklusive eines kurzen Rutsches unter die SMA200 - sei eine Stabilisierung und Rückeroberung der SMA20 sowie zuletzt der SMA50 gefolgt. Aktuell ringe die Aktie jedoch damit, sich nachhaltig nach oben von der SMA50 abzusetzen:
Bullisches Szenario: Gelinge ein belastbarer Ausbruch über die SMA50, rücke erneut das Jahreshoch in den Fokus. Darüber lägen die nächsten übergeordneten Anlaufziele bei 44,20 EUR und 51,79 EUR.
Bärisches Szenario: Falle der Kurs per bestätigtem Tagesschluss unter die SMA20 (38,22 EUR) und verliere den Kontakt zu dieser Linie, drohe ein erneuter Test der SMA200 bzw. des Jahrestiefs.
Prognose Tageschart (12 bis 18 Monate): Neutral/leicht bullisch
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45%
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55%
Auf der untergeordneten Zeitebene habe sich die Commerzbank Aktie nach dem Oktobertief über die SMA20 (39,84 EUR), die SMA50 (39,30 EUR) und schließlich die SMA200 (38,95 EUR) vorgearbeitet. In den jüngsten Handelstagen habe das Papier jedoch wieder unter die SMA20 zurückgesetzt, sodass die SMA50 und SMA200 nun als zentrale Unterstützungszone fungieren würden.
Bullisches Szenario: Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 (39,84 EUR) und das Überwinden der Marke von 41,05 EUR würden wieder Potenzial in Richtung des Jahreshochs eröffnen.
Bärisches Szenario: Etabliere sich der Kurs unterhalb der SMA200 (38,95 EUR), trübe sich das kurzfristige Chartbild deutlich ein und ein Rücksetzer bis in den Bereich von 33,00 EUR werde wahrscheinlich.
Prognose 4h-Chart (Nächste drei Monate): Neutral
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55%
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45%
Relevante Kursmarken: Widerstände und Unterstützungen
Widerstände (in EUR): 39,76 , 39,84, 41,05, 41,63, 43,36, 44,20, 51,79
Unterstützungen (in EUR): 39,44, 39,30, 39,00, 38,95, 38,22, 37,86, 37,31, 36,90, 35,53, 34,13 (Analyse vom 17.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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