Der Chart zeigt eine Aktie im Rückwärtsgang. Am 4.11.2026 hatte die Commerzbank-Aktie auf Xetra noch bei 39,85 Euro geschlossen, binnen drei Wochen verlor sie rund 12%. Auf Sicht von sieben Tagen betrug das Minus zuletzt rund 8,5%. Ein Teil der Schwäche geht auf das Ende des Aktienrückkaufs zurück, ein Teil auf die Unsicherheit über die Folgen der UniCredit-Kontrolle. Sichtbar ist, dass die Aktie bislang kaum auf die starken Zahlen reagiert, sondern auf die Übernahmefrage.