Jetzt wird es ernst für die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, FSE: CBK): UniCredit verlangt die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und will den Aufsichtsrat der Frankfurter Bank weitgehend neu besetzen. UniCredit-Chef Andrea Orcel soll nach dem Willen des Großaktionärs den Vorsitz übernehmen. Die Commerzbank-Aktie Prognose steht damit vor der Frage, ob der Kontrollwechsel Wert schafft oder nur die Macht verschiebt. Die große Analyse mit Commerzbank-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Commerzbank Aktie Prognose: UniCredit fordert Hauptversammlung und will Orcel an die Aufsichtsratsspitze - Was heißt das für Anleger?
UniCredit verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank und will neun von zehn Aktionärsvertretern austauschen. Die Commerzbank-Aktie Prognose ordnet News, Quartalszahlen und Chartbild ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- Börse / Ticker
- Xetra, CBK (DAX)
- Aktuelle Meldung
- UniCredit verlangt außerordentliche Hauptversammlung
- UniCredit-Anteil heute
- 27,93% des Kapitals, 28,74% der Stimmrechte
- UniCredit-Anteil nach Vollzug
- rund 46,29% des Kapitals, rund 47,64% der Stimmrechte
- Nächster Termin
- Außerordentliche Hauptversammlung (Termin noch offen)
Stand: 26.11.2026, Unternehmensmeldungen bis 26.11.2026; aktueller Kurs in der Randspalte
Die Commerzbank-Aktie notierte zu den Meldungen am 26.11.2026 bei rund 35 Euro. Am Mittag des Vortags hatte sie 35,07 Euro gekostet, nach einem Minus von rund 3% am Dienstag, das ein neues Sechsmonatstief gebracht hatte. Vom 52-Wochen-Hoch trennen sie damit rund 18%.
Die aktuelle Meldung
UniCredit will den Aufsichtsrat fast komplett austauschen
Am 26.11.2026 veröffentlichte die Commerzbank eine Ad-hoc-Meldung: Aktionärin UniCredit S.p.A. verlangt die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und erwartet die Wahl von Andrea Orcel zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats.
Neun von zehn Aktionärsvertretern sollen gehen
UniCredit schlägt vor, neun der zehn bisherigen Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat abzuberufen und neu zu besetzen.
Orcel als Aufsichtsratschef
Der UniCredit-Chef soll zum Vorsitzenden gewählt werden. Voraussetzung ist neben der Wahl eine aufsichtsrechtliche Eignungsprüfung (Fit-and-Proper-Test).
Anteil steigt auf knapp unter 50%
Derzeit hält UniCredit 27,93% des Kapitals und 28,74% der Stimmrechte. Nach Abwicklung des Umtauschangebots sollen es rund 46,29% des Kapitals und 47,64% der Stimmrechte sein.
Alle Genehmigungen liegen vor
Mit der Freigabe der polnischen Finanzaufsicht KNF liegen laut UniCredit alle erforderlichen Genehmigungen für den Vollzug vor.
Das Angebot hatte UniCredit im Mai gestartet: 0,485 neue UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Nach Angaben der Berichterstattung wurden 17,6% der Commerzbank-Aktien angedient, obwohl der Börsenkurs fast durchgehend über dem rechnerischen Gegenwert lag. Die Commerzbank wertete die niedrige Annahmequote unter unabhängigen Aktionären als Beleg für mangelnde Attraktivität und wies auf ausgeliehene Aktien hin, die ins Angebot gelangt seien.
|Anteil
|Heute
|Nach Vollzug (erwartet)
|Kapital
|27,93%
|rund 46,29%
|Stimmrechte
|28,74%
|rund 47,64%
Angaben laut Ad-hoc-Meldung vom 26.11.2026.
Quelle: Commerzbank AG / UniCredit S.p.A., 26.11.2026, wiedergegeben von wallstreet-online.de
Die Machtfrage
Kontrolle ohne Mehrheit
Eine absolute Mehrheit erreicht UniCredit auch nach dem Vollzug nicht. Dennoch dürfte der Konzern faktisch das Sagen haben: Auf Hauptversammlungen ist die Präsenz selten vollständig, sodass knapp 48% der Stimmrechte meist reichen, um Beschlüsse durchzusetzen. Aufsichtsratsmitglied Kevin Voß hält eine faktische Kontrolle auch ohne absolute Anteilsmehrheit für möglich. Über den neuen Aufsichtsrat könnte UniCredit später auch den Vorstand neu besetzen.
Der Bund, mit rund 12 bis 13% zweitgrößter Aktionär, hat sich laut Medienberichten mit UniCredit auf Zusagen zu Standort und Arbeitnehmerrechten verständigt. Danach soll der deutsche Hauptsitz als börsennotierte Einheit in Frankfurt bestehen bleiben.
Für die Beschäftigten bleibt die Unsicherheit. Die Commerzbank selbst hat den Abbau von 3.900 Stellen bis Ende 2027 angekündigt. Orcel hatte im Frühjahr einen Umbauplan vorgestellt, nach dem bei einer Übernahme rund 7.000 Stellen in Deutschland entfallen könnten. Die Finanzabteilung bereitet laut Berichten bereits die Vollkonsolidierung bei UniCredit vor, die im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 erwartet wird.
Die Quartalszahlen
Rekordgewinn, aber Dämpfer beim Zins
Operativ steht die Commerzbank so stark da wie nie. Am 5.11.2026 meldete die Bank für das dritte Quartal ein um 25% höheres operatives Ergebnis von 1.312 Millionen Euro und einen um 45% höheren Nettogewinn von 859 Millionen Euro. Analysten hatten rund 864 Millionen Euro erwartet, das Ergebnis lag damit auf Erwartungsniveau. Die Kosten blieben mit 1.677 Millionen Euro stabil, die Erträge stiegen um 9% auf 3.199 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9M 2026
|Erträge
|3.199 Mio. € (+9%)
|-
|Kosten
|1.677 Mio. € (stabil)
|-
|Operatives Ergebnis
|1.312 Mio. € (+25%)
|4.037 Mio. € (+17%)
|Nettoergebnis
|859 Mio. € (+45%)
|2.669 Mio. € (+41%)
Nettoergebnis nach Steuern und Minderheiten.
Quelle: Commerzbank AG, Pressemitteilung vom 5.11.2026
Besonders stark lief das Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden, dessen operatives Ergebnis im Quartal um 77% auf 485 Millionen Euro stieg. Das Gewinnziel von 3,4 Milliarden Euro für 2026 bestätigte der Vorstand. Einen Dämpfer gab es beim Zinsüberschuss: Das Ziel wurde auf rund 8,5 Milliarden Euro von zuvor 8,6 Milliarden gesenkt, weil der Wettbewerb um Kundeneinlagen die Marge drückt. Für 2026 plant die Bank eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro. Der Aktienrückkauf über rund 1,2 Milliarden Euro ist inzwischen abgeschlossen, was der Aktie Rückenwind nimmt.
Analysten
Was Analysten zur Commerzbank-Aktie sagen
Die Analysten sind vorsichtiger geworden, bleiben aber über dem Kurs. Morgan Stanley senkte das Kursziel zuletzt auf 42,50 Euro, die DZ Bank sieht den fairen Wert nach den Zahlen bei 40 Euro. Der Durchschnitt der Kursziele liegt laut Investing.com bei rund 42,51 Euro. Das sind Positionen Dritter, nicht eine Prognose von aktiencheck.de.
Chartbild
Sechsmonatstief und kein Halt in Sicht
Der Chart zeigt eine Aktie im Rückwärtsgang. Am 4.11.2026 hatte die Commerzbank-Aktie auf Xetra noch bei 39,85 Euro geschlossen, binnen drei Wochen verlor sie rund 12%. Auf Sicht von sieben Tagen betrug das Minus zuletzt rund 8,5%. Ein Teil der Schwäche geht auf das Ende des Aktienrückkaufs zurück, ein Teil auf die Unsicherheit über die Folgen der UniCredit-Kontrolle. Sichtbar ist, dass die Aktie bislang kaum auf die starken Zahlen reagiert, sondern auf die Übernahmefrage.
Prognose
Commerzbank-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem laufenden Übernahmekampf nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Hauptversammlung und Machtübernahme
Der Termin der außerordentlichen Hauptversammlung und der Vollzug des Angebots dominieren die Schlagzeilen. Beruhigt sich der Markt und hält die Aktie das Sechsmonatstief, wäre das ein erstes Stabilisierungssignal. Zusätzliche Unsicherheit über Strategie und Stellenabbau könnte die Aktie dagegen weiter belasten.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Wert im Konzern
Entscheidend wird, ob UniCredit konkrete Synergieziele nennt und ob die Commerzbank ihre Ertragskraft trotz Einlagenwettbewerb hält. Gelingt beides, könnte der Markt den Wert eines Konzerns unter UniCredit-Führung höher bewerten.
Langfristig (ab 2028): Integration oder Eigenständigkeit
Ob die Commerzbank als börsennotierte Einheit in Frankfurt bestehen bleibt und welche Rolle freie Aktionäre spielen, hängt von den Zusagen gegenüber dem Bund und der weiteren Integration ab.
Termine
Was Anleger der Commerzbank-Aktie jetzt beobachten
Offen: Termin der außerordentlichen Hauptversammlung zur Neuwahl des Aufsichtsrats.
Offen: Vollzug des UniCredit-Angebots und Anteilserhöhung auf rund 46,29% des Kapitals.
Offen: Ergebnis der Eignungsprüfung für Andrea Orcel als Aufsichtsratsvorsitzenden.
Viertes Quartal 2026 oder erstes Quartal 2027: erwartete Vollkonsolidierung bei UniCredit.
FAQ
Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie
Was fordert UniCredit von der Commerzbank? UniCredit verlangt die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Dort sollen neun von zehn Aktionärsvertretern im Aufsichtsrat abberufen und Andrea Orcel als Vorsitzender gewählt werden.
Wie viel hält UniCredit an der Commerzbank? Derzeit 27,93% des Kapitals und 28,74% der Stimmrechte. Nach Vollzug des Angebots sollen es rund 46,29% und 47,64% sein.
Wie lautet die Commerzbank-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig dominieren Hauptversammlung und Machtfrage, mittelfristig die Ertragskraft, langfristig die Integration. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Wie lief das dritte Quartal der Commerzbank? Das Nettoergebnis stieg um 45% auf 859 Millionen Euro, das operative Ergebnis um 25% auf 1.312 Millionen Euro.
Ist die Commerzbank-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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