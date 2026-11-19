Nach Berichten von Handelsblatt und dpa vom 19. November unterstützt der Bund „ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle“. UniCredit-Chef Orcel hatte Klingbeil am 18. November schriftlich Zusagen gemacht: Die Commerzbank soll eine börsennotierte AG mit Sitz in Frankfurt bleiben, das Mittelstandsgeschäft ausgebaut und wesentliche Entscheidungen in Deutschland getroffen werden. Der Bund verzichtet laut den Berichten auf seine zwei Aufsichtsratssitze; UniCredit schlägt zwei unabhängige Mitglieder vor. Die Commerzbank selbst begrüßte die Zusagen und will gemeinsam mit UniCredit an einer Strategie arbeiten.

Offen bleibt, was mit der Bundesbeteiligung geschieht. Orcel signalisierte, einen Verkauf zu unterstützen; Klingbeil ging darauf nicht ein. Die EU-Kommission hatte der Übernahme Anfang der Woche ohne Auflagen zugestimmt, die EZB-Bankenaufsicht am 15. Oktober. Die Zustimmung aus Polen steht laut Investing.com noch aus. Wie ein Angebot an die übrigen Aktionäre aussieht und ob es eine Prämie gibt, ist in den geprüften Quellen nicht belegt.