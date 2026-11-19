Finanzminister Lars Klingbeil hat am 19. November angekündigt, dass der Bund die Übernahme durch UniCredit nicht länger blockiert. UniCredit hält knapp 50 Prozent, der Bund gut 13 Prozent der Commerzbank.
Commerzbank Aktie Prognose: Berlin gibt auf, Analysten sehen im Schnitt 42,51 Euro - Wo bleibt die Übernahmeprämie?
Die Commerzbank Aktienprognose der Analysten liegt bei durchschnittlich 42,51 Euro Kursziel, die Aktie notierte am Donnerstagmorgen bei 38,31 Euro. Was die Einigung zwischen Bund und UniCredit für die Commerzbank Aktie bedeutet, welche Spanne die Häuser nennen und was die Unternehmensprognose 2026 sagt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG, Frankfurt am Main
- Ticker / ISIN
- CBK / DE000CBK1001
- Index
- DAX
- Marktkapitalisierung
- rund 40,8 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 29,32 bis 43,37 €
- Q3-Konzernergebnis 2026
- 859 Mio. €
- CET1-Quote (30.09.2026)
- 14,2%
Stand: 19.11.2026, Xetra-Kurs 19.11.2026, 09:18 Uhr; Vortagesschluss 18.11.2026
Bund gibt den Widerstand auf
Analysten-Ziele liegen über dem Kurs
Das durchschnittliche Kursziel von rund 42,51 Euro liegt rechnerisch etwa 11 Prozent über dem Xetra-Kurs von 38,31 Euro. Die Ratings sind aber überwiegend „Halten“.
Unternehmensprognose bestätigt
Die Commerzbank erwartet für 2026 ein Konzernergebnis von mindestens 3,4 Milliarden Euro. Im dritten Quartal verdiente sie 859 Millionen Euro, ein Plus von 45,2 Prozent.
Offen: Prämie und Zeitplan
Ein Angebot mit Prämie ist bislang nicht belegt. Die außerordentliche Hauptversammlung will UniCredit-Chef Andrea Orcel im ersten Quartal 2027 beantragen.
Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, FSE: CBK) startet nach einem schwachen Vortag mit Rückenwind in den Donnerstag: Am 19. November notierte der DAX-Wert um 09:18 Uhr bei 38,31 Euro, ein Plus von 1,58 Prozent, nachdem er am Mittwoch bei 37,71 Euro aus dem Handel gegangen war. Anlass ist die Einigung des Bundes mit UniCredit. Die Commerzbank Aktienprognose der Analysten fällt dabei zurückhaltender aus, als die Übernahmefantasie vermuten ließe: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 42,51 Euro, die Mehrheit der Häuser rät laut Investing.com zum Halten. Dieser Beitrag ordnet die Commerzbank Aktie ein – ohne eigene Kursprognose, nur mit belegten Angaben, Schätzungen und Zielen Dritter.
Was ist passiert?
Warum bewegt die Einigung mit UniCredit die Commerzbank Aktie?
Nach Berichten von Handelsblatt und dpa vom 19. November unterstützt der Bund „ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle“. UniCredit-Chef Orcel hatte Klingbeil am 18. November schriftlich Zusagen gemacht: Die Commerzbank soll eine börsennotierte AG mit Sitz in Frankfurt bleiben, das Mittelstandsgeschäft ausgebaut und wesentliche Entscheidungen in Deutschland getroffen werden. Der Bund verzichtet laut den Berichten auf seine zwei Aufsichtsratssitze; UniCredit schlägt zwei unabhängige Mitglieder vor. Die Commerzbank selbst begrüßte die Zusagen und will gemeinsam mit UniCredit an einer Strategie arbeiten.
Offen bleibt, was mit der Bundesbeteiligung geschieht. Orcel signalisierte, einen Verkauf zu unterstützen; Klingbeil ging darauf nicht ein. Die EU-Kommission hatte der Übernahme Anfang der Woche ohne Auflagen zugestimmt, die EZB-Bankenaufsicht am 15. Oktober. Die Zustimmung aus Polen steht laut Investing.com noch aus. Wie ein Angebot an die übrigen Aktionäre aussieht und ob es eine Prämie gibt, ist in den geprüften Quellen nicht belegt.
Zahlen und Guidance
Wie sehen die Commerzbank Zahlen und die Unternehmensprognose 2026 aus?
Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung vom 5. November) steigerte die Commerzbank die Erträge um 8,9 Prozent auf 3.199 Millionen Euro. Der Zinsüberschuss stieg um 3,5 Prozent auf 2.115 Millionen Euro, die Provisionen um 8,8 Prozent auf 1.072 Millionen Euro. Das operative Ergebnis erreichte 1.312 Millionen Euro (plus 25,3 Prozent), das Konzernergebnis 859 Millionen Euro (plus 45,2 Prozent). Die Eigenkapitalrendite (Netto-RoTE) lag bei 11,9 Prozent, die harte Kernkapitalquote (CET1) bei 14,2 Prozent – rund 370 Basispunkte über der aufsichtlichen Schwelle.
Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte die Bank ein Konzernergebnis von mindestens 3,4 Milliarden Euro bei Erträgen von rund 13,2 Milliarden Euro. Den Zinsüberschuss sieht sie bei rund 8,5 Milliarden Euro, leicht unter der bisherigen Marke von 8,6 Milliarden. Für die Kapitalrückgabe 2026 nennt die Commerzbank rund 3,2 Milliarden Euro aus Dividende und Rückkäufen; der laufende Rückkauf über bis zu 1,2 Milliarden Euro war Anfang November zu rund 70 Prozent umgesetzt.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Ergebnis je Aktie
|3,12 €
|3,64 €
|4,75 €
|KGV (erwartet, rechnerisch)
|rund 12,3
|rund 10,5
|rund 8,1
|Dividende je Aktie
|1,52 €
|1,98 €
|2,45 €
|Dividendenrendite (rechnerisch)
|rund 4,0 %
|rund 5,2 %
|rund 6,4 %
Konsens MarketScreener (Seite vom 12.11.2026, Kurs damals 39,98 €). KGV und Dividendenrendite rechnerisch auf Basis des Xetra-Kurses von 38,31 € (19.11.2026, 09:18 Uhr); Werte können sich ändern.
Quelle: MarketScreener
Analysten
Wie lautet die Commerzbank Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist je nach Datenanbieter uneinheitlich. Investing.com zählt am 19. November 13 Häuser: 4 mit Kaufempfehlung, 9 mit Halteempfehlung, keine Verkaufsempfehlung; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 42,51 Euro bei einer Spanne von 39 bis 47 Euro. boerse-express kam am 17. November auf einen Durchschnitt von 40,00 Euro. Gemessen am Xetra-Kurs von 38,31 Euro ergibt der Investing-Durchschnitt ein rechnerisches Potenzial von rund 11 Prozent, das niedrigste Ziel von 39 Euro liegt kaum über dem Kurs.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Commerzbank Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|DZ Bank (Philipp Häßler)
|Halten (zuvor Kaufen)
|40 € (zuvor 46 €)
|ca. 05.11.2026
|rund +4 %
|Deutsche Bank Research (Benjamin Goy)
|Hold (zuvor Buy)
|42 €
|ca. 30.09.2026
|rund +10 %
|Barclays
|Equal Weight
|41 € (zuvor 42 €)
|22.10.2026
|rund +7 %
Ratings und Kursziele Dritter, Weitergabe ohne Gewähr. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. Auswahl, keine vollständige Liste. Abstand rechnerisch zum Xetra-Kurs von 38,31 € (19.11.2026, 09:18 Uhr).
Quelle: finanztrends.de, boerse-global.de, Investing.com
Auffällig: Die jüngsten Änderungen gingen überwiegend nach unten oder in Richtung „Halten“. Die DZ Bank senkte nach dem 5. November von Kaufen auf Halten und den fairen Wert von 46 auf 40 Euro; die Aktie verlor an dem Tag laut finanztrends.de 3,8 Prozent. Die hohen Ziele von bis zu 47 Euro stammen dagegen von einzelnen Häusern. Das spricht dafür, dass viele Analysten die Übernahmefantasie bereits im Kurs sehen – und weniger für Kursfantasie aus dem operativen Geschäft.
Bewertung
Ist die Commerzbank Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis des Konsens-Ergebnisses 2026 liegt das KGV rechnerisch bei rund 12,3, für 2027 bei rund 10,5. MarketScreener sieht den Peer-Schnitt der Seite bei einem KGV von 10,6 und einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent. Die Deutsche Bank wird nach MarketScreener (11.11.2026) mit einem erwarteten KGV von 10,2 für 2026 und 8,6 für 2027 gehandelt. Das heißt: Die Commerzbank Aktie ist gegenüber dem deutschen Branchenprimus mit einem Aufschlag bewertet, dafür liegt die erwartete Dividendenrendite höher. Der Vergleich ist wegen unterschiedlicher Geschäftsmodelle nur grob.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Commerzbank Aktie?
Die Aktie bewegt sich in einer 52-Wochen-Spanne von 29,32 bis 43,37 Euro (Investing.com, 19.11.) und liegt damit gut 11 Prozent unter dem Hoch. Am Mittwoch verlor sie 3,46 Prozent, am Donnerstag holt sie einen Teil davon zurück. Belegte aktuelle Werte für die 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI liegen nicht vor; auf konkrete Marken verzichten wir deshalb. Den Verlauf zeigt der Chart.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Commerzbank Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 38,31 €
|Einordnung
|Bull
|bis 47 € (Höchstziel)
|rechnerisch rund +23 %
|Einzelschätzung, setzt Übernahmeprämie oder Gewinnsprung voraus
|Base
|rund 42,51 € (Durchschnitt)
|rechnerisch rund +11 %
|Konsens der 13 Häuser
|Bear
|39 € (Tiefstziel)
|rechnerisch rund +2 %
|selbst das niedrigste Ziel liegt knapp über dem Kurs
Spannen aus Kurszielen Dritter (Investing.com, 19.11.2026); Zuordnung rein illustrativ nach Höchst-, Durchschnitts- und Tiefstziel. Abstand rechnerisch zum Xetra-Kurs von 38,31 €.
Quelle: Investing.com
Ausblick
Welche Termine sind für die Commerzbank Aktie wichtig?
Die Gesamtjahreszahlen 2026 kommen laut Investing.com am 11. Februar 2027. Nach einer Kontrollübernahme will Orcel im ersten Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und alle zehn Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat neu wählen lassen. Einen konkreten Termin gibt es nicht. Beobachter achten außerdem auf die polnische Zustimmung, mögliche Aussagen zur Bundesbeteiligung und darauf, ob die Analysten ihre Kursziele nach der Einigung anpassen.
FAQ
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktienprognose
Wie lautet die Commerzbank Aktienprognose der Analysten? Laut Investing.com (19.11.2026) empfehlen 4 von 13 Häusern die Aktie zum Kauf, 9 zum Halten, keines zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 42,51 Euro.
Welches Kursziel hat die Commerzbank Aktie? Die Ziele reichen von 39 bis 47 Euro; einzelne Häuser nennen 40 Euro (DZ Bank), 41 Euro (Barclays) oder 42 Euro (Deutsche Bank). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was sagt die Unternehmensprognose der Commerzbank für 2026? Die Bank erwartet ein Konzernergebnis von mindestens 3,4 Milliarden Euro bei Erträgen von rund 13,2 Milliarden Euro (Stand 5. November 2026).
Was bedeutet die Einigung zwischen Bund und UniCredit? Der Bund stellt sich nicht mehr gegen eine Kontrollübernahme. UniCredit hält knapp 50 Prozent, der Bund gut 13 Prozent. Ob und zu welchen Konditionen es ein Angebot an die übrigen Aktionäre gibt, ist nicht belegt.
Wie entwickelt sich die Commerzbank Aktie 2026/2027 laut Konsens? MarketScreener sieht das Ergebnis je Aktie bei 3,12 Euro für 2026 und 3,64 Euro für 2027. Das Konsensbild stammt vom 12. November.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von DZ Bank, Deutsche Bank Research und Barclays wieder (Stand 30. September bis 5. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: DZ Bank, Deutsche Bank Research, Barclays.
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