Die Commerzbank Aktie (ISIN DE000CBK1001, Ticker CBK) geriet am 18. November 2026 unter die Räder: Bei Lang & Schwarz notierte sie um 22:29 Uhr bei 37,32 Euro, 3,32 Prozent unter dem Vortag. Die Commerzbank Aktienprognose der Analysten ist dagegen nüchtern: Im Schnitt liegt das Kursziel laut Börse Express bei 40,00 Euro, nur rund 2 Prozent über dem Kurs vom 17. November. Sechs von sieben erfassten Häusern raten zum Halten, eines zum Verkaufen.

Das ist die Spannung, um die es bei der Commerzbank Aktie derzeit geht: Der Markt handelt eine Übernahme, die Analysten rechnen den Fair Value aber vorsichtig. Diese Analyse ordnet die Commerzbank Aktie Prognose ein. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.