Die Commerzbank hat ihren Aktienrückkauf am Dienstag, dem 24. November 2026, erfolgreich beendet. Gestartet war das Programm am 4. September 2026 mit einem Volumen von rund 1,2 Mrd. Euro. Seitdem erwarb die Bank 30.670.340 eigene Aktien (ISIN DE000CBK1001) zu einem Durchschnittspreis von rund 39,12 Euro je Aktie. Das entspricht 2,84% des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien will die Bank zu einem späteren Zeitpunkt einziehen.

Vorstandschefin Bettina Orlopp bekräftigte das Ziel, den gesamten Gewinn des Jahres 2026 über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückzugeben. Nach ihren Angaben bedeutet das mindestens weitere 2 Mrd. Euro zusätzlich zu den soeben abgeschlossenen 1,2 Mrd. Euro. Insgesamt habe die Bank in den vergangenen Jahren rund 7 Mrd. Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Für die Commerzbank-Aktie ist das der Kern der Anlagegeschichte.