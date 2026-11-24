Die Commerzbank Aktie steht am Dienstag wieder unter Druck: Gegen 13:25 Uhr kostet sie an der Börse Stuttgart rund 36 Euro, etwa 2% weniger als am Vortag. Dabei gibt es von der Bank selbst Gutes zu melden. Sie hat ihr Aktienrückkaufprogramm über rund 1,2 Mrd. Euro erfolgreich beendet, die Übernahme durch UniCredit ist kartellrechtlich und politisch weitgehend geklärt, und die Quartalszahlen lagen auf Rekordniveau. Warum der Kurs trotzdem nachgibt und was die Commerzbank Aktie Prognose für die kommenden Wochen und Jahre bestimmt, zeigt diese Analyse.
Commerzbank Aktie Prognose: 1,2 Mrd.-Rückkauf beendet, UniCredit vor der Kontrolle - Kaufchance bei 36 Euro?
Die Commerzbank Aktie fällt auf rund 36 Euro, obwohl der Rückkauf über 1,2 Mrd. Euro abgeschlossen ist und die letzten Übernahmehürden fallen. Die Commerzbank Aktie Prognose ordnet Quartalszahlen, Chartbild, Analystenstimmen und die UniCredit-Frage ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- Ticker
- CBK (Xetra)
- ISIN
- DE000CBK1001
- WKN
- CBK100
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Spanne
- rund 29,18 bis 43,31 €
- Abstand zum 52-Wochen-Hoch
- rund -17% (Redaktionsrechnung)
- Kapitalrückgabe 2026
- Ziel rund 3,2 Mrd. €
- Nächste Zahlen
- 11. Februar 2027 (Jahreszahlen 2026)
Stand: 24.11.2026, Kurs: Börse Stuttgart, 13:25 Uhr
Die aktuellen News
Rückkauf über 1,2 Mrd. Euro abgeschlossen
Die Commerzbank hat ihren Aktienrückkauf am Dienstag, dem 24. November 2026, erfolgreich beendet. Gestartet war das Programm am 4. September 2026 mit einem Volumen von rund 1,2 Mrd. Euro. Seitdem erwarb die Bank 30.670.340 eigene Aktien (ISIN DE000CBK1001) zu einem Durchschnittspreis von rund 39,12 Euro je Aktie. Das entspricht 2,84% des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien will die Bank zu einem späteren Zeitpunkt einziehen.
Vorstandschefin Bettina Orlopp bekräftigte das Ziel, den gesamten Gewinn des Jahres 2026 über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückzugeben. Nach ihren Angaben bedeutet das mindestens weitere 2 Mrd. Euro zusätzlich zu den soeben abgeschlossenen 1,2 Mrd. Euro. Insgesamt habe die Bank in den vergangenen Jahren rund 7 Mrd. Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Für die Commerzbank-Aktie ist das der Kern der Anlagegeschichte.
Kapitalrückgabe 2026: Ziel rund 3,2 Mrd. Euro
Mrd. Euro
- Ziel des Managements, noch nicht umgesetzt
Quelle: Commerzbank AG (EQS-Mitteilung vom 24.11.2026; Pressemitteilung vom 5.11.2026)
Daten als Tabelle
|Posten
|Betrag
|Rückkauf (abgeschlossen)
|1,2
|Noch offen (mindestens)
|mind. 2,0
Eine Rechnung der Redaktion zeigt, wo der Spielraum liegt: Das Kapitalrückgabeziel für 2026 beträgt rund 3,2 Mrd. Euro, und der Dividendenanteil soll auf mindestens 50% steigen. Das wären mindestens 1,6 Mrd. Euro Dividende. Für weitere Rückkäufe blieben dann höchstens rund 0,4 Mrd. Euro, nachdem 1,2 Mrd. Euro bereits investiert sind. Der Rest der angekündigten Rückgabe dürfte also überwiegend als Dividende fließen. Analysten erwarten für 2026 eine Dividende von rund 1,62 Euro je Aktie, nach 1,10 Euro für 2025.
Das Chartbild
Von 43 auf 36 Euro: Wo findet die Commerzbank Aktie Halt?
Die Commerzbank-Aktie notiert gegen 13:25 Uhr bei rund 36,00 Euro und damit 1,99% unter dem Vortagesschluss von 36,73 Euro (jeweils Börse Stuttgart). Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 43,31 Euro vom 16. September, das Jahrestief bei 29,18 Euro vom 9. März. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 17% unter dem Hoch. Schon am 30. September hatte dpa-AFX einen charttechnischen Rückschlag unter die 21-Tage-Linie gemeldet, begleitet von einer Analystenabstufung.
In den vergangenen Handelstagen setzte sich die Schwäche fort. Am 9. November lag die Commerzbank Aktie mit 39,95 Euro noch knapp unter der Marke von 40 Euro, seither hat sie rund 10% abgegeben. Am 20. November belastete zusätzlich ein schwacher Gesamtmarkt: Der DAX lag zeitweise fast 2% im Minus.
|Datum
|Kurs in €
|Veränderung
|18.11.2026
|37,71
|-3,46%
|19.11.2026
|37,27
|-1,17%
|20.11.2026
|36,35
|-2,47%
|23.11.2026
|36,69
|+0,94%
|24.11.2026 (13:25 Uhr)
|36,00
|-1,99%
Schlusskurse bis 23.11. laut boerse.de, Kurs am 24.11. Börse Stuttgart um 13:25 Uhr; die Handelsplätze weichen leicht voneinander ab.
Quelle: boerse.de, Börse Stuttgart
Beschreibend lässt sich festhalten: Die runde Marke von 40 Euro fungiert nun als Widerstandszone. Sie entspricht dem Kursziel mehrerer Analysten und liegt nahe am Durchschnittspreis des Rückkaufs von 39,12 Euro. Nach unten ist der Weg bis zum Jahrestief von 29,18 Euro weit. Eine 200-Tage-Linie hat die Redaktion nicht ermittelt, Chartmarken aus eigener Berechnung nennen wir nicht.
Die Quartalszahlen
Rekordgewinn, aber gesenkte Zinsprognose
Am 5. November hatte die Commerzbank das beste Neunmonatsergebnis ihrer Konzerngeschichte gemeldet. Das operative Ergebnis stieg nach neun Monaten um 17% auf einen Rekordwert von 4 Mrd. Euro, im dritten Quartal um 25% auf 1,3 Mrd. Euro. Der Nettogewinn kletterte im dritten Quartal um 45% auf 859 Mio. Euro. Analysten hatten allerdings mit 864 Mio. Euro gerechnet. Dazu kam eine leicht gesenkte Prognose für den Zinsüberschuss 2026 von 8,6 auf 8,5 Mrd. Euro, die die Bank mit stärkerem Wettbewerb um Einlagen begründete. Die Commerzbank Aktie verlor am Tag der Zahlen laut Reuters 3,8%.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vergleich
|Erträge
|3.199 Mio. €
|+9% (Q3 2025: 2.939 Mio. €)
|Provisionsüberschuss
|1.072 Mio. €
|+9% (Q3 2025: 985 Mio. €)
|Operatives Ergebnis
|1.312 Mio. €
|+25%
|Nettoergebnis
|859 Mio. €
|+45% (Konsens: 864 Mio. €)
|Net-RoTE
|11,9%
|nach 9 Monaten: 12,4%
|CET1-Quote
|14,2%
|-
|NPE-Quote
|1,2%
|Q3 2025: 1,0%
Net-RoTE: Eigenkapitalrendite auf das materielle Eigenkapital nach Abzug der AT1-Zinsen. NPE-Quote: Anteil notleidender Kredite.
Quelle: Commerzbank AG, Pressemitteilung vom 5.11.2026
Die Jahresziele bleiben intakt: Die Bank bestätigte ein Nettoergebnis von mindestens 3,4 Mrd. Euro und Erträge von rund 13,2 Mrd. Euro. Für 2026 strebt sie eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro an. Die operative Stärke ist also ungebrochen. Offen ist, wie lange sie die Margen im Einlagengeschäft verteidigen kann.
Das große Bild
UniCredit steht vor der Kontrolle
Für die mittel- bis langfristige Commerzbank Aktie Prognose zählt vor allem die Eigentümerfrage. UniCredit hielt vor ihrem Angebot 26,77% der Commerzbank. Nach Ablauf der Annahmefrist am 3. Juli 2026 waren ihr weitere 17,6% angedient worden, rechnerisch ergibt das 44,37%. Über Kaufoptionen hat sich die Bank zusätzlich Zugriff auf 3,22% gesichert, womit der Anteil auf 47,59% steigen kann. Weil die eigenen Aktien der Commerzbank nicht stimmberechtigt sind, entspricht das 49,65% der Stimmrechte. Der Bund hält rund 13%.
Am 19. November erklärte der Bund, er habe mit UniCredit eine Einigung erzielt und gebe seinen Widerstand auf. Nach Berichten gehören zu den Zusagen, dass die Commerzbank weiterhin angemessen mit Kapital ausgestattet wird und wesentliche Entscheidungen in Deutschland trifft. Frankfurt als Sitz und die Börsennotierung sollen bleiben, dazu kommen Zusagen zu Mitarbeiterrechten und zum Mittelstandsgeschäft. Die Börsen-Zeitung berichtet, dass die Regierung auf ihre Forderung nach zwei Aufsichtsratssitzen verzichtet. Die Commerzbank zeigte sich zunächst reserviert und begrüßte die Zusagen laut aktiencheck.de-Bericht am Montag.
Konzernchef Andrea Orcel will nach der Kontrolle für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und neue Vertreter in den Aufsichtsrat wählen lassen. Sein Konzept sieht nach früheren Angaben den Abbau von rund 7.000 Stellen und ein kleineres Auslandsnetz vor. Berlin geht offenbar davon aus, dass der Bund seine Papiere an UniCredit verkaufen kann.
Bewertung und Analysten
Wie günstig ist die Commerzbank-Aktie wirklich?
Bei Kursen um 36 Euro und einem erwarteten Gewinn von rund 3,0 bis 3,1 Euro je Aktie für 2026 ergibt sich ein KGV von rund 12. Für 2027 erwarten Analysten laut Daten vom Sommer 3,73 Euro je Aktie, das wäre ein KGV von rund 10. Auf Basis der erwarteten Dividende von 1,62 Euro liegt die Rendite bei rund 4,5% (Redaktionsrechnung).
Die Analystenmeinungen sind nach den Q3-Zahlen gemischt. DZ Bank stufte die Commerzbank auf "Halten" zurück und sieht den fairen Wert bei 40 Euro. Citigroup senkte das Kursziel von 42 auf 40 Euro bei "Neutral", RBC von 41 auf 39 Euro bei "Sector Perform". ODDO BHF hob dagegen von 45 auf 47 Euro an und bleibt bei "Outperform". Nach einer Datensammlung von investing.com raten 7 von 13 Analysten zum Kauf, 5 zum Halten und einer zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 40 Euro. Das liegt etwa 11% über dem aktuellen Kurs (Redaktionsrechnung). Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|DZ Bank
|Halten
|40 € (fairer Wert)
|Citigroup
|Neutral
|40 € (zuvor 42 €)
|RBC
|Sector Perform
|39 € (zuvor 41 €)
|ODDO BHF
|Outperform
|47 € (zuvor 45 €)
Einschätzungen Dritter, unverändert wiedergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Quelle: finanztrends.de, goldesel.de, boerse-global.de, trading-treff.de
Die Prognose
Commerzbank Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist in diesem Umfeld nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodenbildung oder weiterer Rücksetzer
Kurzfristig dominieren Gesamtmarkt und Nachrichtenlage. Gelingt die letzte Freigabe aus Polen und beruhigt sich der DAX, könnte die Commerzbank Aktie die Zone um 40 Euro erneut ansteuern. Hält der Verkaufsdruck an, rückt die Region unter 36 Euro in den Blick. Entscheidend sind die Freigaben bis Ende November.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Ausschüttung entscheidet
Hält die Bank ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Mrd. Euro und liefert sie die versprochene Kapitalrückgabe, stützt das die Bewertung. Die Zahlen am 11. Februar 2027 und die Frage, wie die Bank die weiteren mindestens 2 Mrd. Euro verteilt, sind der nächste Prüfstein. Belasten Zinsüberschuss und Einlagenwettbewerb stärker als erwartet, drohen Gewinnrevisionen.
Langfristig (ab 2027): Integration unter UniCredit
Langfristig hängt die Commerzbank Aktie Prognose davon ab, wie UniCredit die Bank umbaut. Gelingen Synergien und Ausschüttungen, bleibt die Aktie ein Dividendentitel. Scheitert die Integration oder wird die Börsennotierung ausgedünnt, könnte der Streubesitz leiden.
Termine
Was Anleger der Commerzbank-Aktie jetzt beobachten
Ende November 2026: Letzte Freigaben für UniCredit, nach deren Angaben fehlt noch Polen.
Laufend: Mitteilungen der Commerzbank zur Einziehung der zurückgekauften Aktien und zur weiteren Kapitalrückgabe.
1. Quartal 2027: Außerordentliche Hauptversammlung, die UniCredit nach der Kontrollübernahme beantragen will.
11. Februar 2027: Jahreszahlen 2026 und Ausblick.
Laufend: Tarifstreit im Privatkundengeschäft und Zinsüberschuss-Entwicklung.
FAQ
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum fällt die Commerzbank Aktie trotz Rückkauf?
Die Commerzbank Aktie verliert am 24. November gegen 13:25 Uhr rund 2% auf etwa 36 Euro. Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt. Der Rückkauf ist beendet, der Kurs liegt rund 10% unter dem Stand vom 9. November, und mit der geklärten Übernahme sinkt die Aussicht auf eine Prämie.
Wie groß war der Aktienrückkauf der Commerzbank?
Rund 1,2 Mrd. Euro. Die Bank erwarb 30.670.340 eigene Aktien zu durchschnittlich rund 39,12 Euro, das sind 2,84% des Grundkapitals.
Wie lautet die Commerzbank Aktie Prognose der Analysten?
Gemischt: Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Daten von investing.com bei rund 40 Euro, die Einstufungen reichen von "Kaufen" über "Halten" bis "Verkaufen". Einzelne Häuser wie ODDO BHF nennen 47 Euro, RBC 39 Euro.
Zahlt die Commerzbank Aktie Dividende?
Für 2025 wurden 1,10 Euro je Aktie genannt. Für 2026 erwarten Analysten rund 1,62 Euro. Die Bank will insgesamt rund 3,2 Mrd. Euro an die Aktionäre zurückgeben, mindestens die Hälfte davon als Dividende.
Wann kommen die nächsten Zahlen der Commerzbank?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Übernimmt UniCredit die Commerzbank?
UniCredit hält rechnerisch rund 49% der Stimmrechte und rechnet mit der Kontrolle Anfang 2027. Die Genehmigungen von EZB, EU-Kommission und Fed liegen vor, die Freigabe aus Polen steht nach UniCredit-Angaben noch aus.
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