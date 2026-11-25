Für die Commerzbank Aktie biegt das Übernahmedrama auf die Zielgerade ein. Die EU-Kommission hat den Einstieg von UniCredit ohne Auflagen genehmigt, auch die US-Notenbank Federal Reserve hat zugestimmt. Die Bundesregierung und UniCredit haben sich zudem auf Bedingungen für die Übernahme verständigt. Die letzten ausstehenden Genehmigungen erwartet die Mailänder Bank bis Ende November.
Commerzbank Aktie: Die letzten Freigaben für UniCredit stehen bevor – beginnt jetzt die Machtübernahme?
Brüssel hat zugestimmt, die US-Notenbank auch, der Bund hat sich mit UniCredit geeinigt. Bis Ende November erwartet die Mailänder Bank die letzten Genehmigungen – dann soll eine außerordentliche Hauptversammlung den Aufsichtsrat neu besetzen. Was das für die Commerzbank Aktie bedeutet.
Der Fahrplan
Erst die Freigaben, dann der Aufsichtsrat
Die wichtigste Hürde hatte UniCredit schon Mitte Oktober genommen: Die Europäische Zentralbank genehmigte, den Anteil an der Commerzbank über 30 Prozent hinaus und ohne Obergrenze zu erhöhen. Damit konnte UniCredit die im Sommer per Tauschangebot gesicherten Aktien umwandeln, der Anteil steigt auf fast 50 Prozent. Liegen die letzten Genehmigungen vor, will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um neue Aufsichtsratsmitglieder wählen zu lassen. Die neue Aufsichtsratsstruktur soll im ersten Quartal 2027 stehen. Für die Commerzbank Aktie bedeutet das: Der Großaktionär übernimmt Schritt für Schritt das Steuer.
Die Bewertung
Börse über Umtauschwert
Bemerkenswert ist der Abstand zwischen Börsenkurs und Umtauschangebot. Das Verhältnis von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie entsprach Mitte November rechnerisch nur rund 31 Euro, während die Commerzbank Aktie mit etwa 35 bis 36 Euro deutlich darüber notierte. Der Markt preist damit offenbar mehr ein als den reinen Tauschwert – etwa die eigene Ertragskraft und laufende Aktienrückkäufe.
Operativ liefert die Commerzbank weiter: Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro, nach neun Monaten stehen 2,67 Milliarden Euro zu Buche. Für das Gesamtjahr peilt die Bank mindestens 3,4 Milliarden Euro an. Seit September hat sie rund 24,2 Millionen eigene Aktien zurückgekauft.
Die Commerzbank verdient so gut wie lange nicht – doch über ihre Zukunft entscheidet nun vor allem der Großaktionär aus Mailand.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Welche Genehmigungen fehlen UniCredit noch?
EU-Kommission, EZB und US-Notenbank haben zugestimmt. Die restlichen Freigaben erwartet UniCredit bis Ende November.
Wie viel der Commerzbank gehört UniCredit?
Nach der Umwandlung der Tauschangebots-Aktien steigt der Anteil auf fast 50 Prozent.
Was plant UniCredit als Nächstes?
Eine außerordentliche Hauptversammlung, um neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Die neue Struktur soll im ersten Quartal 2027 stehen.
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