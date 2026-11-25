Welche Genehmigungen fehlen UniCredit noch?

EU-Kommission, EZB und US-Notenbank haben zugestimmt. Die restlichen Freigaben erwartet UniCredit bis Ende November.

Wie viel der Commerzbank gehört UniCredit?

Nach der Umwandlung der Tauschangebots-Aktien steigt der Anteil auf fast 50 Prozent.

Was plant UniCredit als Nächstes?

Eine außerordentliche Hauptversammlung, um neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Die neue Struktur soll im ersten Quartal 2027 stehen.