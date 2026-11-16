Commerzbank-Aktie: Heute entscheidet Brüssel über die UniCredit-Übernahme – das Ende der Unabhängigkeit?

Wann entscheidet die EU-Kommission?

Die Frist für die erste Prüfphase endet am 16. November 2026.

Wird die Übernahme genehmigt?

Nach Informationen von Reuters will die Kommission ohne Auflagen zustimmen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Wie viel hält UniCredit an der Commerzbank?

Rund 49 Prozent. Die EZB hat eine Aufstockung über 30 Prozent hinaus bereits genehmigt.

Bekommen Commerzbank-Aktionäre eine Prämie?

Nein. Das Angebot war ein Aktientausch mit 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie, ein Barangebot gibt es nicht.