Zwei Jahre nach dem überraschenden Einstieg der Italiener steht die Commerzbank vor ihrem entscheidenden Tag. Heute, am 16. November, läuft die Frist der EU-Kommission für die fusionskontrollrechtliche Prüfung der Übernahme durch UniCredit ab. Viel Spannung ist nicht mehr im Spiel: Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will Brüssel das Vorhaben ohne Auflagen genehmigen, wie drei mit der Sache vertraute Personen bereits vor einer Woche berichteten. Offiziell äußerten sich weder die Kommission noch UniCredit. Fällt das grüne Licht wie erwartet, ist der Weg frei für den Kontrollwechsel bei der zweitgrößten Privatbank Deutschlands – und für eine neue Ära, in der die Strategie in Mailand gemacht wird.
Commerzbank-Aktie: Heute entscheidet Brüssel über die UniCredit-Übernahme – das Ende der Unabhängigkeit?
Heute läuft die Frist der EU-Kommission ab. Nach Informationen von Reuters will Brüssel die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit ohne Auflagen genehmigen. Damit fiele die letzte große Hürde für Andrea Orcel, der sich bereits rund 49 Prozent gesichert hat. Was die Entscheidung für die Commerzbank-Aktie bedeutet, wie der Fahrplan bis zum Kontrollwechsel aussieht und warum Aktionäre bei der Dividende genau hinsehen sollten.
Der Fahrplan
Von Brüssel in den Aufsichtsrat
Die Europäische Zentralbank hat UniCredit bereits im Oktober erlaubt, ihren Anteil über die Schwelle von 30 Prozent hinaus aufzustocken. UniCredit-Chef Andrea Orcel rechnet damit, dass alle noch nötigen Genehmigungen bis Ende November vorliegen. Danach will er eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank einberufen und den Aufsichtsrat neu besetzen. Im ersten Quartal 2027 soll die Umsetzung des Konzepts „Commerzbank Unlocked“ beginnen, eine Fusion mit der Münchner Tochter HypoVereinsbank könnte früher kommen als erwartet. Das Angebot war ein reiner Aktientausch: 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie, eine Barprämie gibt es nicht.
Das große Bild
Europas Bankenunion bekommt ihren Champion
Die Entscheidung aus Brüssel ist mehr als ein Kartellverfahren. Sie markiert einen Wendepunkt für den europäischen Bankenmarkt – und für die deutsche Wirtschaftspolitik.
EZB und EU-Kommission werben seit Jahren für grenzüberschreitende Bankenfusionen, um „europäische Champions“ zu schaffen, die mit den US-Großbanken mithalten können. Die Übernahme der Commerzbank wäre der erste große Testfall. Die Bundesregierung hat sich lange gegen den Kontrollwechsel gestemmt und zuletzt zwei Sitze im Aufsichtsrat für sich beansprucht – eine Forderung, die auch die EU-Wettbewerbshüter beschäftigte. Für den Finanzplatz Frankfurt ist die Frage, wie viel Entscheidungsmacht künftig in Deutschland bleibt, von großer Bedeutung.
Für Aktionäre ist die Lage zwiespältig. Die Commerzbank verdient so viel wie nie: 859 Millionen Euro im dritten Quartal, rund 2,7 Milliarden Euro nach neun Monaten, für 2026 sind mindestens 3,4 Milliarden Euro angepeilt. Rund 3,2 Milliarden Euro sollen an die Aktionäre zurückfließen. Unter italienischer Führung könnte sich das ändern. Medienberichten zufolge dürfte die neue Strategie zunächst Rückstellungen, Belastungen und Investitionen mit sich bringen – Aktionäre müssten sich dann auf geringere Ausschüttungen einstellen.
Charttechnisch kämpft die Commerzbank-Aktie seit Wochen mit der Marke von 40 Euro. Ein Ausbruch darüber würde den Weg zum 52-Wochen-Hoch um 43,30 Euro öffnen, nach unten liegt eine Unterstützung um 38 Euro. Die Analysten sehen wenig zusätzliche Fantasie: Die DZ Bank nennt einen fairen Wert von 40 Euro, RBC ein Kursziel von 39 Euro, die Citigroup 40 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Commerzbank-Übernahme
Wann entscheidet die EU-Kommission?
Die Frist für die erste Prüfphase endet am 16. November 2026.
Wird die Übernahme genehmigt?
Nach Informationen von Reuters will die Kommission ohne Auflagen zustimmen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.
Wie viel hält UniCredit an der Commerzbank?
Rund 49 Prozent. Die EZB hat eine Aufstockung über 30 Prozent hinaus bereits genehmigt.
Bekommen Commerzbank-Aktionäre eine Prämie?
Nein. Das Angebot war ein Aktientausch mit 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie, ein Barangebot gibt es nicht.
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