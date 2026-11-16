Es ist der Moment, auf den Frankfurt seit mehr als zwei Jahren zusteuert – und den viele dort lange verhindern wollten. Mit der Freigabe der EU-Kommission ohne jede Auflage und dem Okay der US-Notenbank Fed ist der Weg für die Übernahme der Commerzbank-Aktie (Xetra: CBK, ISIN DE000CBK1001) durch die italienische UniCredit fast frei. Nach Angaben der UniCredit fehlt nur noch eine Genehmigung in Polen. Die Börse reagierte am Montag erstaunlich kühl: Die Commerzbank-Aktie gab laut Dow Jones am Vormittag um rund 0,5 Prozent auf 39,70 Euro nach, die UniCredit-Aktie verlor in Mailand etwa 0,6 Prozent auf 83,15 Euro. Doch hinter der Ruhe verbirgt sich eine Zäsur für den deutschen Bankenmarkt.
Commerzbank-Aktie: Freigabe ohne Auflagen, Fed sagt Ja – jetzt fehlt nur noch Warschau
Nach EU-Kommission und Fed fehlt der UniCredit für die Commerzbank-Übernahme nur noch Polen. Was der Machtwechsel für Aktionäre, Bund und 7.000 Jobs bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- Börse / Kürzel
- Xetra: CBK
- ISIN
- DE000CBK1001
- Kurs
- 39,70 € (−0,48 %)
- Käufer
- UniCredit S.p.A. (ISIN IT0005239360)
- Ausstehend
- Genehmigung in Polen
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Dow Jones (finanzen.net) am Montagvormittag, Xetra
Die Entscheidung
Was haben EU und Fed zur Commerzbank-Übernahme genau entschieden?
Die Wettbewerbshüter in Brüssel sehen keine Probleme – nicht einmal dort, wo sich beide Häuser überschneiden.
Die EU-Kommission prüfte vor allem den deutschen Markt für Bankdienstleistungen und die Kreditvergabe an den Mittelstand. Dort ist UniCredit über ihre Münchner Tochter HypoVereinsbank (HVB) präsent. Das Ergebnis: Die gemeinsamen Marktanteile seien insgesamt moderat. Selbst bei Handelsfinanzierungen, wo beide Institute stark sind, gebe es genügend alternative Anbieter. Eine Abgabe von Geschäftsteilen bleibt damit aus. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera begründete die Freigabe laut dpa mit dem Satz, Europa brauche stärkere Banken.
Kurz darauf meldete UniCredit, dass auch das Board of Governors der Fed dem Abschluss des laufenden Umtauschangebots zugestimmt hat – nach eigenen Worten ein weiterer wichtiger Meilenstein. Die EZB-Bankenaufsicht hatte bereits Mitte Oktober grünes Licht gegeben, dass UniCredit die Schwelle von 30 Prozent überschreiten darf.
Der Fahrplan
Wann übernimmt UniCredit die Kontrolle?
UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte am 9. November angekündigt, Anfang 2027 bei der Commerzbank durchstarten zu wollen. Die fehlenden Genehmigungen sollten laut dpa-AFX bis Ende November vorliegen. Aktuell hält UniCredit knapp 30 Prozent, nach Vollzug des Angebots stiege der Anteil auf fast 50 Prozent. Orcel will nach eigener Aussage zunächst knapp unter 50 Prozent plus einer Aktie bleiben; eine spätere Verschmelzung mit der HVB könnte den Anteil auf über 70 Prozent heben.
Spannend: Laut einer Schlagzeile von finanzen.net vom Montagnachmittag rechnet Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sogar damit, dass UniCredit noch in diesem Jahr die Kontrolle erlangt. Für das erste Quartal 2027 plant Orcel laut dpa eine außerordentliche Hauptversammlung, um eigene Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Damit könnte auch der Vorstand um Orlopp zur Disposition stehen.
Das große Bild
Warum ist die Commerzbank-Aktie ein europäischer Präzedenzfall?
Grenzüberschreitende Bankfusionen galten in Europa jahrelang als politisch kaum durchsetzbar. Die Commerzbank wird nun zum Testfall für die viel beschworene Bankenunion. Brüssel signalisiert mit der Freigabe ohne Auflagen, dass größere europäische Institute gewollt sind – als Gegengewicht zu den US-Großbanken. Für UniCredit wäre die Commerzbank nach der HVB der zweite große Schritt in Deutschland, dem wichtigsten Mittelstandsmarkt Europas.
Für Berlin ist die Lage heikel. Der Bund ist mit gut 13 Prozent weiterhin Großaktionär und knüpft Bedingungen an den Machtwechsel. Finanzminister Lars Klingbeil fordert laut dpa, betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu vermeiden. Die Commerzbank soll eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr Mittelstandsgeschäft behalten. Orcel sagte laut dpa, man sei sich in den meisten Punkten einig, weitere Gespräche seien aber nötig.
Stellenabbau
Berichten zufolge stehen rund 7.000 Stellen zur Disposition, das Auslandsnetz soll schrumpfen.
HVB-Verschmelzung
Ein Zusammenschluss mit der HVB könnte Milliardeneinsparungen bringen – und UniCredits Anteil über 70 Prozent heben.
Bund als Schlüsselakteur
Mit gut 13 Prozent bleibt Berlin der wichtigste Verhandlungspartner für Standort- und Jobzusagen.
Für Aktionäre
Was bedeutet die Übernahme für die Commerzbank-Aktie – und ihre Dividende?
Dass die Aktie trotz der Freigabe nachgab, ist weniger paradox, als es scheint. Die Genehmigung galt als weitgehend erwartet, ähnlich wie schon bei der EZB-Entscheidung im Oktober. Seit Wochen pendelt die Commerzbank-Aktie um die Marke von 40 Euro. Laut finanzen.net lag der Börsenwert zuletzt bei rund 43,4 Milliarden Euro, die Dividendenrendite bei etwa 3 Prozent.
Gleichzeitig stützt die Bank den Kurs mit eigenen Käufen. Im Rahmen des am 3. September angekündigten Rückkaufprogramms hat die Commerzbank seit dem 4. September laut eigener Kapitalmarktinformation bereits 26,7 Millionen Aktien erworben, allein vom 9. bis 13. November gut 2,55 Millionen Stück zu Durchschnittskursen zwischen 39,70 und 40,54 Euro.
Die Analysten halten sich zurück: Deutsche Bank, DZ Bank, RBC und Barclays stufen die Aktie laut finanzen.net neutral ein („Hold“, „Halten“, „Sector Perform“, „Equal Weight“). Für Anleger zählt jetzt vor allem, wie UniCredit die künftige Ausschüttungs- und Rückkaufpolitik gestaltet, sobald sie das Sagen hat. Das ist bislang offen.
Ausblick
Was kommt als Nächstes auf die Commerzbank zu?
Kurzfristig richtet sich der Blick nach Warschau: Mit der polnischen Genehmigung wären alle regulatorischen Hürden genommen. Danach geht es um Macht und Personal – die außerordentliche Hauptversammlung, die Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand und den Umbauplan. Parallel laufen die Verhandlungen mit dem Bund über Jobs, Standort und Mittelstandsgeschäft. Für die Commerzbank, die 2008 mit Staatshilfe gerettet wurde, endet damit ein Kapitel: Aus dem Sanierungsfall wird der deutsche Arm eines italienischen Bankkonzerns.
FAQ zur Commerzbank-Aktie
Was hat die EU-Kommission entschieden? Sie hat die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit ohne Auflagen genehmigt.
Welche Genehmigung fehlt noch? Laut UniCredit nur noch die Zustimmung in Polen. EZB und Fed haben bereits zugestimmt.
Wann übernimmt UniCredit die Kontrolle? UniCredit nennt Anfang 2027; Commerzbank-Chefin Orlopp hält laut finanzen.net auch einen Kontrollwechsel noch in diesem Jahr für möglich.
Wie viel hält der Bund an der Commerzbank? Gut 13 Prozent.
Unter welcher ISIN wird die Commerzbank-Aktie gehandelt? DE000CBK1001, Kürzel CBK.
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