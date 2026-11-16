Commerzbank-Aktie: Freigabe ohne Auflagen, Fed sagt Ja – jetzt fehlt nur noch Warschau

Die EU-Kommission prüfte vor allem den deutschen Markt für Bankdienstleistungen und die Kreditvergabe an den Mittelstand. Dort ist UniCredit über ihre Münchner Tochter HypoVereinsbank (HVB) präsent. Das Ergebnis: Die gemeinsamen Marktanteile seien insgesamt moderat. Selbst bei Handelsfinanzierungen, wo beide Institute stark sind, gebe es genügend alternative Anbieter. Eine Abgabe von Geschäftsteilen bleibt damit aus. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera begründete die Freigabe laut dpa mit dem Satz, Europa brauche stärkere Banken.

Kurz darauf meldete UniCredit, dass auch das Board of Governors der Fed dem Abschluss des laufenden Umtauschangebots zugestimmt hat – nach eigenen Worten ein weiterer wichtiger Meilenstein. Die EZB-Bankenaufsicht hatte bereits Mitte Oktober grünes Licht gegeben, dass UniCredit die Schwelle von 30 Prozent überschreiten darf.