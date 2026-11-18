Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert nach Angaben von ZDFheute, dass betriebsbedingte Kündigungen möglichst verhindert werden, die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr Mittelstandsgeschäft fortsetzt. Eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz fand sich in den November-Quellen nicht. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Commerzbank lehnen das Angebot weiter ab. Euronews beschreibt „heftige Gegenwehr aus Berlin“ als Hintergrund der Entscheidung.

Orcel plant nach den Berichten einen Stellenabbau von rund 7.000 Stellen (Angabe aus Branchenberichten, laut cash-online von UniCredit nicht bestätigt) und eine Verschmelzung mit der HVB. Hier liegt der Kern des Konflikts zwischen Eigentümern und Politik: Die Fusion soll Synergien heben, der Bund will Standort und Beschäftigung sichern. Ob Berlin mit Zusagen einlenkt, ist offen.