Für die Commerzbank Aktie (Ticker CBK, Xetra) ist der Weg in die Übernahme durch UniCredit fast frei. Die EU-Kommission hat die Übernahme am 16. November ohne Auflagen genehmigt. UniCredit-Chef Andrea Orcel erwartet laut cash-online und ZDFheute alle weiteren Bewilligungen bis spätestens Ende November. Zugleich verlangt die Bundesregierung, die gut 13 Prozent an der Bank hält, Zusagen für Arbeitsplätze, Börsennotierung und das Mittelstandsgeschäft. Ein aktueller Kurs der Commerzbank Aktie mit Uhrzeit lag in den gelesenen Quellen nicht vor.
Commerzbank Aktie: EU-Freigabe ohne Auflagen, UniCredit bei knapp 50 Prozent, Bund fordert Garantien – wie geht es bis Ende November weiter?
Nach der EU-Freigabe vom 16. November fehlen UniCredit noch einzelne Genehmigungen, Orcel erwartet sie bis Ende November. Der Bund mit gut 13 Prozent verlangt Zusagen für Jobs, Börsennotierung und Mittelstand. Der Fahrplan für die Commerzbank Aktie.
Die Entscheidung
Was hat die EU-Kommission zur Commerzbank-Übernahme entschieden?
Die Kommission sieht keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Das Verfahren M.12405 war am 9. Oktober angemeldet worden, die Frist der ersten Prüfphase endete laut cash-online am 16. November. Es ist nach dem Bundeskartellamt und der EZB (Oktober 2026) die dritte Freigabe. Als Begründung nennt ZDFheute moderate gemeinsame Marktanteile und alternative Anbieter bei der Mittelstandsfinanzierung. Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera sagte laut Mitteilung, Europa brauche stärkere Banken. Nach Angaben von cash-online hatte die Kommission zuvor rechtliche Zweifel an einem garantierten deutschen Aufsichtsratssitz, dieser Konflikt sei vor der Entscheidung gelöst worden.
|Größe
|Wert
|UniCredit, Stimmrechte (inkl. Finanzinstrumente)
|49,7 %
|UniCredit, Kapitalanteil
|47,6 %
|Im Angebot angedient
|17,6 %
|Bund
|gut 13 %
Die Quellen nennen für den Bund unterschiedliche Anteile: ZDFheute gut 13 Prozent, cash-online zwölf bis 13,3 Prozent.
Quelle: cash-online (16.11.2026), ZDFheute (16.11.2026)
Die Politik
Was fordert die Bundesregierung von UniCredit?
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert nach Angaben von ZDFheute, dass betriebsbedingte Kündigungen möglichst verhindert werden, die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr Mittelstandsgeschäft fortsetzt. Eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz fand sich in den November-Quellen nicht. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Commerzbank lehnen das Angebot weiter ab. Euronews beschreibt „heftige Gegenwehr aus Berlin“ als Hintergrund der Entscheidung.
Orcel plant nach den Berichten einen Stellenabbau von rund 7.000 Stellen (Angabe aus Branchenberichten, laut cash-online von UniCredit nicht bestätigt) und eine Verschmelzung mit der HVB. Hier liegt der Kern des Konflikts zwischen Eigentümern und Politik: Die Fusion soll Synergien heben, der Bund will Standort und Beschäftigung sichern. Ob Berlin mit Zusagen einlenkt, ist offen.
Der Fahrplan
Wie geht es mit der Commerzbank-Übernahme weiter?
Bis Ende November: Orcel erwartet alle Genehmigungen. Laut cash-online steht die Zustimmung aus Polen noch aus.
Erstes Quartal 2027: außerordentliche Hauptversammlung zur Neubesetzung des Aufsichtsrats.
Offen: Verhandlungen mit dem Bund über Zusagen zu Jobs, Börsennotierung und Mittelstand.
Die Aktien
Was bedeutet das für die Commerzbank Aktie und Bankaktien?
Die Commerzbank Aktie ist seit Monaten durch die Übernahme geprägt. Eine Marktreaktion auf die EU-Freigabe nennen die gelesenen Quellen nicht. Für Bankaktien insgesamt ist die Entscheidung ein Signal: Die EU-Kommission akzeptiert grenzüberschreitende Fusionen in Europa. Das betrifft auch die Deutsche Bank Aktie und andere Institute, über die zuletzt Fusionsfantasie diskutiert wurde. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Häufige Fragen zur Commerzbank-Übernahme
Hat die EU die Übernahme der Commerzbank genehmigt? Ja, am 16. November 2026 ohne Auflagen.
Wie viel hält UniCredit an der Commerzbank? 47,6 Prozent des Kapitals und 49,7 Prozent der Stimmrechte inklusive Finanzinstrumenten.
Was fordert der Bund? Keine betriebsbedingten Kündigungen, Börsennotierung in Frankfurt und Fortführung des Mittelstandsgeschäfts.
Was passiert mit der Commerzbank Aktie? Das ist offen; aktiencheck.de gibt keine Kursprognose ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.