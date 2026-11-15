Commerzbank Aktie: EU-Entscheidung am Montag, plus 4,4 Prozent – Prognose: Was der UniCredit-Showdown für Anleger bedeutet

Mittel- bis langfristig ist die Commerzbank Aktienprognose untrennbar mit der UniCredit verbunden. Die Frage lautet nicht mehr ob, sondern wann und wie. UniCredit-Chef Andrea Orcel will die Führung neu besetzen, Kosten senken und Synergien mit der HypoVereinsbank heben. Laut Berichten plant die Commerzbank ohnehin den Abbau von fast 7.000 Vollzeitstellen bis 2030. Bewertet ist die Aktie mit einem Börsenwert von rund 43 Milliarden Euro und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 13 auf Basis des Gewinnziels nicht übertrieben. Auf Sicht von fünf Jahren hat sie sich allerdings mehr als verfünffacht – viel Fantasie ist bereits im Kurs. Für die langfristige Commerzbank-Aktie Prognose gilt: Ohne Barangebot hängt der Wert für Aktionäre an der Ertragskraft des kombinierten Konzerns und an der Entwicklung der UniCredit-Aktie.