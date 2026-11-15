Morgen fällt in Brüssel eine Entscheidung, auf die die Commerzbank seit zwei Jahren zusteuert. Bis zum 16. November will die EU-Kommission die erste Prüfphase zur Übernahme durch die UniCredit abschließen. Die Commerzbank-Aktie ging mit Rückenwind ins Wochenende: Mit einem Plus von 4,35 Prozent ist sie einer der DAX Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 39,89 Euro – direkt unter der Marke von 40 Euro. Auslöser war ein Rekordgewinn der UniCredit samt konkretem Zeitplan für den Kontrollwechsel. Unsere Commerzbank-Aktie Prognose zeigt, was der Showdown für Anleger bedeutet.
Commerzbank Aktie: EU-Entscheidung am Montag, plus 4,4 Prozent – Prognose: Was der UniCredit-Showdown für Anleger bedeutet
Die Commerzbank-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Plus 4,35 Prozent, nachdem UniCredit einen konkreten Fahrplan für die Kontrolle vorgelegt hat. Am 16. November endet die erste Prüfphase der EU-Kommission. Unsere Commerzbank-Aktie Prognose zeigt, was die Commerzbank Chartanalyse an der 40-Euro-Marke signalisiert, welche Szenarien die EU-Entscheidung eröffnet und was mittel- bis langfristig unter italienischer Führung zählt.
Die Woche
Der Fahrplan aus Mailand: warum die Commerzbank-Aktie zulegte
Am Montag legte die UniCredit einen Rekordgewinn von 3,26 Milliarden Euro für das dritte Quartal vor – und einen Zeitplan, so konkret wie nie. Liegen die letzten Genehmigungen bis Ende November vor, will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank einberufen, um neue Aufsichtsräte wählen zu lassen. Im ersten Quartal 2027 soll die Umsetzung des Konzepts „Commerzbank Unlocked“ beginnen. Zudem könnte eine Fusion mit der Münchner Tochter HypoVereinsbank früher kommen als bisher erwartet. Die Commerzbank-Aktie sprang am Montagmorgen um mehr als 3 Prozent, am Dienstag schloss sie bei 40,17 Euro. In der zweiten Wochenhälfte pendelte sie knapp um die 40-Euro-Marke.
EZB-Freigabe ist erteilt
Mitte Oktober erlaubte die EZB der UniCredit, ihren Anteil über 30 Prozent hinaus ohne Obergrenze aufzustocken.
EU-Kommission entscheidet
Bis zum 16. November endet die erste Prüfphase in Brüssel. Leitet die Kommission eine vertiefte Prüfung ein, rechnet UniCredit laut Angebotsunterlage erst bis Mai 2027 mit einer Entscheidung.
Weitere Freigaben nötig
Ausstehend sind unter anderem Zustimmungen der polnischen Kartellbehörde wegen der mBank und der US-Notenbank.
Kein Barangebot
Das Angebot war ein reiner Aktientausch mit 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Eine zusätzliche Prämie ist nicht in Sicht.
Die nächsten Schritte sind klar.
Die eigenen Zahlen
Rekord nach neun Monaten – mit einem Schönheitsfehler
Die Commerzbank verdiente im dritten Quartal 859 Millionen Euro, 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach neun Monaten steht ein Rekordgewinn von rund 2,7 Milliarden Euro in den Büchern – mehr als im gesamten Jahr 2025. Die Kosten-Ertrags-Quote sank auf 52,4 Prozent, die Rendite auf das materielle Eigenkapital stieg auf 11,9 Prozent. Für 2026 peilt der Vorstand mindestens 3,4 Milliarden Euro Gewinn an, rund 3,2 Milliarden Euro sollen an die Aktionäre zurückfließen. Der Schönheitsfehler: Die Prognose für den Zinsüberschuss sank von rund 8,6 auf rund 8,5 Milliarden Euro. Parallel kauft die Bank weiter eigene Aktien zurück, zuletzt rund 2,9 Millionen Stück in einer Woche.
Kurzfristige Prognose
Commerzbank Chartanalyse: die 40-Euro-Marke ist die Schicksalslinie
Die Commerzbank Chartanalyse zeigt eine Aktie an einer klaren Schicksalslinie. An der runden Marke von 40 Euro ist das Papier seit Oktober mehrfach gescheitert, auch in dieser Woche reichte es nur für Schlusskurse knapp darüber. Charttechniker sehen eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die auf einen möglichen Boden hindeutet. Gleichzeitig hat die Aktie die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt. Ein Schlusskurs deutlich über 40 Euro wäre ein Kaufsignal mit dem 52-Wochen-Hoch um 43,30 Euro als nächstem Ziel. Nach unten liegt eine Unterstützung um 38 Euro, das Niveau nach den Quartalszahlen, darunter die 200-Tage-Linie um 36,70 Euro.
Szenario 1: Grünes Licht aus Brüssel
Gibt die EU-Kommission das Vorhaben in der ersten Phase frei, könnte der Kontrollwechsel noch zum Jahreswechsel kommen. Ein Ausbruch über 40 Euro würde den Weg zum 52-Wochen-Hoch um 43,30 Euro öffnen.
Szenario 2: Freigabe mit Auflagen
Verlangt Brüssel Zugeständnisse, etwa beim Geschäft in Polen, bliebe der Zeitplan im Kern intakt. Die Aktie dürfte dann zwischen 38 und 41 Euro schwanken.
Szenario 3: Vertiefte Prüfung
Eröffnet die Kommission eine zweite Prüfphase, verschiebt sich die Entscheidung bis Mai 2027. Enttäuschte Anleger könnten die Aktie in Richtung 38 Euro und darunter drücken.
Die Analysten
Kursziele um 39 bis 46 Euro: wenig Fantasie bei den Profis
Die Analysten sind nach den Quartalszahlen vorsichtiger geworden. Die DZ Bank stufte die Aktie auf „Halten“ ab und senkte den fairen Wert von 46 auf 40 Euro, RBC nahm das Kursziel auf 39 Euro zurück, die Citigroup sieht 40 Euro. Die Spanne der Kursziele reicht je nach Anbieter von 39 bis 46 Euro, der Median liegt bei rund 44 Euro. Viele Häuser sehen die Übernahmefantasie damit weitgehend eingepreist. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Commerzbank Aktienprognose: die Bank wird italienisch
Mittel- bis langfristig ist die Commerzbank Aktienprognose untrennbar mit der UniCredit verbunden. Die Frage lautet nicht mehr ob, sondern wann und wie. UniCredit-Chef Andrea Orcel will die Führung neu besetzen, Kosten senken und Synergien mit der HypoVereinsbank heben. Laut Berichten plant die Commerzbank ohnehin den Abbau von fast 7.000 Vollzeitstellen bis 2030. Bewertet ist die Aktie mit einem Börsenwert von rund 43 Milliarden Euro und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 13 auf Basis des Gewinnziels nicht übertrieben. Auf Sicht von fünf Jahren hat sie sich allerdings mehr als verfünffacht – viel Fantasie ist bereits im Kurs. Für die langfristige Commerzbank-Aktie Prognose gilt: Ohne Barangebot hängt der Wert für Aktionäre an der Ertragskraft des kombinierten Konzerns und an der Entwicklung der UniCredit-Aktie.
Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Commerzbank-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet die EU-Kommission bis zum 16. November über die Übernahme. Charttechnisch ist die Marke von 40 Euro die wichtigste Hürde, darüber rückt das 52-Wochen-Hoch um 43,30 Euro in den Blick. Unterstützungen liegen um 38 und 36,70 Euro.
Warum ist die Commerzbank-Aktie DAX Gewinner der Woche?
UniCredit meldete einen Rekordgewinn und einen konkreten Zeitplan für den Kontrollwechsel. Die Aktie stieg um 4,35 Prozent.
Was passiert, wenn die EU-Kommission eine vertiefte Prüfung einleitet?
Dann rechnet UniCredit laut Angebotsunterlage erst bis Mai 2027 mit einer Entscheidung. Der Zeitplan für den Kontrollwechsel würde sich verschieben.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die DZ Bank sieht einen fairen Wert von 40 Euro, RBC 39 Euro, die Citigroup 40 Euro. Die Spanne reicht je nach Anbieter bis 46 Euro.
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