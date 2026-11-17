Mit den Freigaben aus Brüssel und Washington ist die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit praktisch besiegelt, nur Warschau fehlt noch. Für die Commerzbank-Aktie verschiebt sich damit der Fokus: weg von der Frage, ob UniCredit kommt, hin zu der Frage, was Orcel aus der Bank macht – und ob die Aktionäre weiter so großzügig bedient werden wie bisher. Die nächsten Wegmarken sind die polnische Genehmigung und die außerordentliche Hauptversammlung im ersten Quartal 2027.