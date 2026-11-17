Zwei Jahre Abwehrkampf, ein Übernahmeangebot, unzählige Schlagzeilen – und am Ende ein unspektakulärer Montag. Die EU-Kommission hat die Übernahme der Commerzbank-Aktie (Kürzel: CBK, ISIN: DE000CBK1001) durch die italienische UniCredit ohne Auflagen genehmigt, am selben Tag gab auch die US-Notenbank Fed grünes Licht. Die Börse nahm es gelassen: Das Papier schloss auf Xetra bei 39,66 Euro, nahezu unverändert. Doch die Ruhe täuscht. Für Deutschlands zweitgrößte Privatbank beginnt das Ende ihrer Eigenständigkeit – und für Aktionäre die Frage, was die Commerzbank unter italienischer Kontrolle noch wert ist.
Commerzbank-Aktie: Der Weg für UniCredit ist fast frei – was bleibt von der Commerzbank?
Die EU-Kommission genehmigt die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit ohne Auflagen, die Fed ebenfalls. Nur Polen fehlt noch – und für Aktionäre beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- ISIN
- DE000CBK1001
- Kürzel
- CBK (Xetra)
- Schlusskurs
- 39,66 €
- 52-Wochen-Spanne
- 29,43 – 42,82 €
- Börsenwert
- rund 43 Mrd. €
Stand: 16.11.2026, Xetra-Schlusskurs, laut Finanznachrichten/sharedeals
Die Entscheidung
Warum hat Brüssel die Übernahme ohne Auflagen durchgewunken?
Die Wettbewerbshüter prüften vor allem das Firmenkundengeschäft mit dem deutschen Mittelstand, wo UniCredit über ihre Tochter HypoVereinsbank stark vertreten ist.
Das Ergebnis laut Kommission: Die gemeinsamen Marktanteile sind moderat, Unternehmen bleiben genügend Alternativen – von Sparkassen und Genossenschaftsbanken bis zu internationalen Instituten. Einzig in der Außenhandelsfinanzierung sind beide Häuser stark, aber auch dort sah Brüssel ausreichend Konkurrenz. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera nutzte die Gelegenheit für ein politisches Signal: Europa brauche stärkere, wettbewerbsfähige Banken, grenzüberschreitende Fusionen machten sie effizienter und widerstandsfähiger.
Europa braucht stärkere Banken.
Damit fehlt nach Darstellung der dpa nur noch eine Genehmigung: die der polnischen Finanzaufsicht KNF für die Kontrolle über die Commerzbank-Tochter mBank. Die Europäische Zentralbank hatte bereits Mitte Oktober zugestimmt, das Bundeskartellamt schon 2025. UniCredit-Chef Andrea Orcel rechnet mit allen Freigaben bis Ende November, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hält einen Vollzug noch in diesem Jahr für wahrscheinlich.
Die Folgen
Was bedeutet die UniCredit-Kontrolle für die Commerzbank-Aktie?
UniCredit hält nach dem Umtauschangebot knapp die Hälfte der Stimmrechte. Bemerkenswert: Von den 17,6 Prozent, die im Angebot angedient wurden, stammte laut Commerzbank weniger als zwei Prozent von institutionellen und privaten Anlegern – der Großteil kam von UniCredit-nahen Banken. Die freien Aktionäre haben also überwiegend nicht getauscht. Ein Grund: Das Angebot von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie entsprach bei Ankündigung nur rund 30,80 Euro, ein Aufschlag von etwa vier Prozent. Heute notiert die Commerzbank-Aktie deutlich darüber.
Für die verbleibenden Aktionäre ändert sich die Logik der Aktie grundlegend. Bisher war die Commerzbank eine eigenständige Turnaround-Story mit hohen Ausschüttungen. Künftig bestimmt ein Großaktionär mit faktischer Kontrolle über Strategie, Vorstand und Kapitalpolitik. Orcel plant laut Berichten rund 7.000 Stellenstreichungen, einen kleineren Auslandsauftritt, Einsparungen in Milliardenhöhe und mittelfristig eine Verschmelzung mit der HypoVereinsbank. Mit der neuen Mehrheit im Aufsichtsrat könnte UniCredit im nächsten Schritt auch den Vorstand neu besetzen.
Der Bund als Schlüsselspieler
Der Bund hält gut 13 Prozent und hat nicht getauscht. Finanzminister Lars Klingbeil will betriebsbedingte Kündigungen vermeiden, Frankfurt als Sitz und die Börsennotierung erhalten. Orcel sagte dazu, man sei sich „in den meisten Punkten“ einig.
Die 50-Prozent-Grenze
Über 50 Prozent der Stimmrechte würde polnisches Recht ein Pflichtangebot für die mBank auslösen. Orcel plant das nicht: Auf absehbare Zeit sei die Zahl 50 Prozent.
Neuer Aufsichtsrat
In einer außerordentlichen Hauptversammlung im ersten Quartal 2027 will UniCredit alle zehn Aktionärssitze im 20-köpfigen Aufsichtsrat besetzen.
Die Zahlen
Commerzbank Aktie: Wie stark ist die Bank aus eigener Kraft?
Operativ steht die Commerzbank so gut da wie seit Jahrzehnten nicht. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro, nach neun Monaten steht ein Rekord von 2,67 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt die Bank mindestens 3,4 Milliarden Euro an. Einen Schönheitsfehler gab es: Die Prognose für den Zinsüberschuss wurde leicht auf rund 8,5 Milliarden Euro gesenkt.
|Kennzahl
|3. Quartal 2026
|Ziel Gesamtjahr 2026
|Nettogewinn
|859 Mio. € (+45 %)
|mind. 3,4 Mrd. €
|Erträge
|3,2 Mrd. € (+9 %)
|rund 13,2 Mrd. €
|Zinsüberschuss
|2,12 Mrd. €
|rund 8,5 Mrd. €
|Kosten
|1,68 Mrd. €
|rund 7,0 Mrd. €
|Cost-Income-Ratio
|52,4 %
|rund 53 %
|Harte Kernkapitalquote
|14,2 %
|–
Quelle: Commerzbank Q3-Mitteilung vom 05.11.2026 (via Investing.com, Börse Express)
Für die Aktionäre zentral: Für 2026 plant die Bank Kapitalrückgaben von rund 3,2 Milliarden Euro, mindestens die Hälfte davon als Dividende. Das laufende Rückkaufprogramm über bis zu 1,2 Milliarden Euro war Anfang November zu rund 70 Prozent abgearbeitet. Ob UniCredit diese großzügige Ausschüttungspolitik nach dem Kontrollwechsel fortsetzt, ist eine der spannendsten offenen Fragen.
Die Analysten
Kursziel der Analysten: Wo sehen Banken die Commerzbank-Aktie?
Mit der Übernahmefantasie ist auch die Euphorie der Analysten abgekühlt. Nach den Quartalszahlen haben mehrere Häuser ihre Kursziele gesenkt, die Urteile sind überwiegend neutral. Das 2025er-Jahresplus von rund 130 Prozent gilt vielen als vorweggenommene Übernahmeprämie.
|Bank
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Citi
|11.11.2026
|Neutral
|40 € (zuvor 42 €)
|RBC
|06.11.2026
|Sector Perform
|39 € (zuvor 41 €)
|DZ Bank
|05.11.2026
|Halten (zuvor Kaufen)
|fairer Wert 40 € (zuvor 46 €)
|Barclays
|22.10.2026
|Equal Weight
|41 € (zuvor 42 €)
|Deutsche Bank
|30.09.2026
|Hold
|42 €
Quelle: Investing.com (16.11.2026), Börse Express (14./15.11.2026)
Nach Daten von InvestingPro liegt das durchschnittliche Kursziel bei 42,51 Euro bei vier Kauf- und neun Halteempfehlungen. DZ-Bank-Analyst Philipp Häßler begründete seine Abstufung mit dem schwächeren Zinsausblick und fehlenden kurzfristigen Kurstreibern.
FAQ zur Commerzbank-Aktie
Hat die EU die Übernahme der Commerzbank genehmigt? Ja, die EU-Kommission hat am 16. November 2026 die Übernahme durch UniCredit ohne Auflagen freigegeben; auch die Fed stimmte zu.
Welche Genehmigung fehlt noch? Laut dpa nur noch die der polnischen Finanzaufsicht KNF wegen der Tochter mBank. Orcel erwartet sie bis Ende November.
Wie viel der Commerzbank gehört UniCredit? Nach dem Angebot rund 47,6 Prozent des Kapitals und 49,65 Prozent der Stimmrechte.
Was passiert mit dem Bund? Der Bund hält gut 13 Prozent und hat seine Aktien nicht getauscht; er verhandelt mit UniCredit über Arbeitsplätze, Sitz und Börsennotierung.
Was ist das Kursziel der Analysten? Laut InvestingPro im Schnitt 42,51 Euro; Citi nennt 40 Euro, RBC 39 Euro, Barclays 41 Euro.
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