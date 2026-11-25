Die Commerzbank-Aktie verliert am Mittwochmittag 1,35% auf 35,07 Euro und gehört zu den DAX-Verlierern. Nach dem Minus von 3,11% am Dienstag, das ein neues Sechsmonatstief brachte, bleibt der Druck hoch. Eine eigene Tagesmeldung gibt es nicht, am Morgen hieß es bei aktiencheck: "Ein Auslöser ist nicht erkennbar". Mehrere belegte Belastungsfaktoren wirken aber zusammen.
Commerzbank Aktie: DAX-Verlierer am Mittag mit -1,35% - Rückkaufende und UniCredit-Frage belasten Kurs
Die Commerzbank-Aktie fällt am Mittag auf 35,07 Euro und bleibt nahe dem Sechsmonatstief. Das Ende des Aktienrückkaufs, die Kontrolle durch UniCredit und die Debatte um die EZB-Mindestreserve nehmen dem Papier den Auftrieb.
DAX Verlierer am Mittag
Warum die Commerzbank Aktie heute fällt
Der Rückkauf ist beendet, die Übernahmeprämie unwahrscheinlicher geworden, und die Mindestreserve bleibt offen.
Rückkauf beendet: Das Programm über rund 1,2 Mrd. Euro lief seit dem 4.9., laut dpa-AFX erwarb die Bank knapp 31 Millionen eigene Aktien zu durchschnittlich rund 39,12 Euro, das sind 2,84% des Grundkapitals. Damit fällt die Bank als laufende Käuferin weg.
UniCredit-Kontrolle: Die Bundesregierung gab ihren Widerstand auf und einigte sich am 19.11. mit UniCredit. Der Konzernsitz bleibt in Frankfurt, die Börsennotiz bleibt. UniCredit hält rund 49,65% der Stimmrechte. Laut aktiencheck ist eine Übernahmeprämie unwahrscheinlicher geworden, weil UniCredit die Bank faktisch kontrolliert, ohne allen Aktionären ein weiteres Angebot machen zu müssen.
EZB-Mindestreserve: Laut Reuters gibt es im EZB-Rat eine Mehrheit für eine Verdopplung auf 2%. Die Entscheidung wurde am Mittwoch vertagt, was eher eine Entlastung ist, die Unsicherheit bleibt aber bis zur Sitzung am 17.12.
Sektor: Seit dem 18.11. belastet ein Datenleck bei der Deutschen Bank die Bankwerte. In der Vorwoche verlor die Commerzbank 8,87%.
Commerzbank Aktie: Zahlen und Bewertung
Fundamental läuft es: Das Konzernergebnis stieg in den ersten neun Monaten um 41,4% auf 2,67 Mrd. Euro. Das Ziel 2026 ist laut dpa-AFX ein Rekordgewinn von mindestens 3,4 Mrd. Euro. Bankchefin Bettina Orlopp kündigte mindestens weitere 2 Mrd. Euro an Ausschüttung über die zurückgekauften 1,2 Mrd. Euro hinaus an.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Morgan Stanley
|Equal Weight
|42,50 €
|Deutsche Bank
|Hold
|41 €
|Citi
|Halten
|40 €
|RBC
|Sector Perform
|39 €
|AlphaValue
|Reduce
|35,40 €
Kursziele sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: Investing.com, aktiencheck.de, Stand 25.11.2026
Der Konsens lautet 4 Kaufen und 9 Halten bei keiner Verkaufsempfehlung, das durchschnittliche Ziel liegt bei rund 42,4 bis 42,5 Euro. Das KGV 2026e beträgt rund 10 bis 11, das 52-Wochen-Hoch lag bei 42,94 Euro am 11.09.2026.
Charttechnik: Abwärtstrend seit 19.11.
Die Aktie steht auf einem Sechsmonatstief, das Oktober-Tief ist unterschritten. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt laut boerse.de -3,77%, seit dem 19.11. befindet sich der Kurs im langfristigen Abwärtstrend.
Ausblick: Hohe Ausschüttung, wenig Kurstreiber
Für die Commerzbank-Aktie sprechen die hohe Ausschüttung und die starken Zahlen. Ohne Rückkauf und mit schwindender Übernahmeprämie fehlt aber ein Kurstreiber. Im Vergleich zum Kursniveau wirken die Konsensziele um 42 Euro eher optimistisch.
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