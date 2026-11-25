Rückkauf beendet: Das Programm über rund 1,2 Mrd. Euro lief seit dem 4.9., laut dpa-AFX erwarb die Bank knapp 31 Millionen eigene Aktien zu durchschnittlich rund 39,12 Euro, das sind 2,84% des Grundkapitals. Damit fällt die Bank als laufende Käuferin weg.

UniCredit-Kontrolle: Die Bundesregierung gab ihren Widerstand auf und einigte sich am 19.11. mit UniCredit. Der Konzernsitz bleibt in Frankfurt, die Börsennotiz bleibt. UniCredit hält rund 49,65% der Stimmrechte. Laut aktiencheck ist eine Übernahmeprämie unwahrscheinlicher geworden, weil UniCredit die Bank faktisch kontrolliert, ohne allen Aktionären ein weiteres Angebot machen zu müssen.

EZB-Mindestreserve: Laut Reuters gibt es im EZB-Rat eine Mehrheit für eine Verdopplung auf 2%. Die Entscheidung wurde am Mittwoch vertagt, was eher eine Entlastung ist, die Unsicherheit bleibt aber bis zur Sitzung am 17.12.