Eine konkrete Unternehmensnachricht der Commerzbank gab es nach den gelesenen Quellen am Mittwoch nicht. Die Commerzbank Aktie folgte dem Sektor. Dow Jones führt die Schwäche der Banken zum einen auf fallende Renditen am Anleihenmarkt zurück, die tendenziell auf die Zinsmargen drücken. Zum anderen kehrten Sorgen vor weiteren US-Zinsschritten nach überraschend hohen Inflationsdaten zurück; Anleger warteten laut CMC auf das Protokoll der US-Notenbank.

Hinzu kam der Nachhall des Deutsche-Bank-Datenlecks. Die Deutsche Bank Aktie war am Dienstag rund 6 Prozent gefallen und gab am Mittwoch weiter nach, zum Schluss lag sie bei rund 30 Euro. Händler sagten laut Dow Jones, das Leck habe nichts grundlegend Neues gezeigt, Analysten sähen keine Bedrohung für die Bank. Der breite Markt war ebenfalls schwach: Der DAX fiel erstmals seit Ende Oktober unter seine 21-Tage-Linie, Anleger zeigten sich vor Anthropic-Börsengang und Gipfeltreffen vorsichtig.