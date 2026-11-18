Die Commerzbank Aktie (Ticker CBK, ISIN DE000CBK1001) ist am Mittwoch zum Xetra-Schluss mit einem Abschlag von rund 3,1 bis 3,5 Prozent auf etwa 37,7 Euro zweitgrößter DAX Verlierer. Hauptgrund ist der schwache Bankensektor: Laut Dow Jones fielen auch UniCredit und BNP Paribas, fallende Anleihenrenditen und neue Zinssorgen in den USA belasteten die Branche. Der DAX gab zum Handelsschluss rund 1,2 Prozent auf etwa 25.736 Punkte nach.
Commerzbank Aktie DAX Verlierer: Bankensektor rutscht nach Deutsche-Bank-Datenleck ab – hält die Übernahmefantasie die Aktie?
Die Commerzbank Aktie ist am Mittwoch mit rund -3,1 bis -3,5 Prozent auf etwa 37,7 Euro zweitgrößter DAX Verlierer. Der Bankensektor gab nach, Renditen fielen, US-Zinsängste kehrten zurück. Die Tagesbilanz zum Xetra-Schluss.
Tagesbilanz
Warum fällt die Commerzbank Aktie heute?
Eine konkrete Unternehmensnachricht der Commerzbank gab es nach den gelesenen Quellen am Mittwoch nicht. Die Commerzbank Aktie folgte dem Sektor. Dow Jones führt die Schwäche der Banken zum einen auf fallende Renditen am Anleihenmarkt zurück, die tendenziell auf die Zinsmargen drücken. Zum anderen kehrten Sorgen vor weiteren US-Zinsschritten nach überraschend hohen Inflationsdaten zurück; Anleger warteten laut CMC auf das Protokoll der US-Notenbank.
Hinzu kam der Nachhall des Deutsche-Bank-Datenlecks. Die Deutsche Bank Aktie war am Dienstag rund 6 Prozent gefallen und gab am Mittwoch weiter nach, zum Schluss lag sie bei rund 30 Euro. Händler sagten laut Dow Jones, das Leck habe nichts grundlegend Neues gezeigt, Analysten sähen keine Bedrohung für die Bank. Der breite Markt war ebenfalls schwach: Der DAX fiel erstmals seit Ende Oktober unter seine 21-Tage-Linie, Anleger zeigten sich vor Anthropic-Börsengang und Gipfeltreffen vorsichtig.
|Aktie
|Veränderung
|Kurs
|Zalando
|+2,7 bis +3,6 %
|rund 29,1 €
|Vonovia
|+2,0 bis +2,5 %
|rund 17,2 €
|Siemens Healthineers
|+1,3 bis +1,6 %
|rund 43,8 €
|SAP
|-3,5 bis -3,9 %
|rund 194 €
|Commerzbank
|-3,1 bis -3,5 %
|rund 37,7 €
|Deutsche Telekom
|-2,7 bis -2,9 %
|rund 26,3 €
Spannen aus finanzen.net, wallstreet-online und dpa, keine als Xetra-Schluss gekennzeichnete Gesamtliste. Reihenfolge der Plätze 3 bis 5 unsicher.
Quelle: finanzen.net, wallstreet-online, dpa-AFX (18.11.2026)
Übernahme
Was bedeutet die UniCredit-Übernahme für die Commerzbank Aktie?
Das Übernahmethema bleibt der Hintergrund des Kurses. Die EU-Kommission hat den Zukauf durch UniCredit am 16. November ohne Auflagen genehmigt. UniCredit kontrolliert nach Angaben von cash-online rund 49,7 Prozent der Stimmrechte inklusive Finanzinstrumenten und 47,6 Prozent des Kapitals. UniCredit-Chef Andrea Orcel erwartet laut cash-online und ZDFheute die übrigen Genehmigungen bis Ende November. Der Bund, der gut 13 Prozent hält, fordert laut ZDFheute Zusagen zu Arbeitsplätzen, Börsennotierung und Mittelstandsgeschäft. Neue Nachrichten dazu lagen am Mittwoch nach den gelesenen Quellen nicht vor; auch UniCredit gab mit rund 2,5 Prozent auf etwa 80 Euro nach.
Tarifstreit
Belastet der Warnstreik bei den Privatbanken die Commerzbank Aktie?
Der Deutsche Bankangestellten-Verband hat laut Börsen-Zeitung und Bloomberg ab Mittwoch eine Warnstreikwoche angekündigt, Verdi streikt seit dem 16. November bundesweit. Die Arbeitgeber bieten 4,2 Prozent in zwei Stufen über 36 Monate, die Gewerkschaften fordern 6 beziehungsweise 9,5 Prozent. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 23. November angesetzt. Eine direkte Kursreaktion auf den Tarifstreit ist in den gelesenen Quellen nicht belegt; es handelt sich um ein Kostenthema, nicht um einen belegten Kurstreiber.
Chartbild
Wie steht die Commerzbank Aktie im Vergleich zur Deutschen Bank?
Nach Angaben von finanzen.net vom 17. November lag die Aktie auf Monatssicht noch rund 4 Prozent im Plus. Das 52-Wochen-Hoch markierte sie laut derselben Quelle am 16. September bei 43,35 Euro, das Tief am 9. März bei 29,11 Euro. Der durchschnittliche Analysten-Kurszielwert liegt laut finanzen.net bei 40 Euro, die Mehrheit der Einstufungen lautet auf Halten. Das ist eine Wiedergabe von Drittangaben und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Der Schlusskurs vom Dienstag lag nach Berechnung aus den Angaben von finanzen.net bei rund 38,9 Euro.
Ausblick
Was sollten Anleger der Commerzbank Aktie jetzt beobachten?
Bis Ende November: Orcel erwartet alle Genehmigungen, die Zustimmung aus Polen steht laut cash-online aus.
23. November: dritte Verhandlungsrunde der Tarifrunde Privatbanken in Berlin.
Donnerstag: Anthropic-Börsengang als Stimmungsfaktor für den Gesamtmarkt.
Erstes Quartal 2027: außerordentliche Hauptversammlung laut Medienberichten.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum fällt die Commerzbank Aktie heute? Sie folgte dem schwachen Bankensektor, ohne konkrete Unternehmensnachricht: Renditen fielen, US-Zinssorgen kamen zurück, die Deutsche Bank stand wegen des Datenlecks unter Druck.
Wie weit fiel die Commerzbank Aktie? Zum Xetra-Schluss rund 3,1 bis 3,5 Prozent auf etwa 37,7 Euro, je nach Quelle.
Welche Kennung hat die Commerzbank Aktie? Ticker CBK, ISIN DE000CBK1001.
War die Commerzbank Aktie der größte DAX Verlierer? Nein, SAP verlor mit rund 3,5 bis 3,9 Prozent mehr.
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