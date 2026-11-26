UniCredit hat am Donnerstag mitgeteilt, dass alle regulatorischen Genehmigungen für das Angebot vorliegen. Zuletzt stimmte die polnische Finanzaufsicht zu. Die Abwicklung der neuen UniCredit-Aktien soll nach Angaben von UniCredit bis zum 7. Dezember bei den Depotbanken erfolgen.

Gleichzeitig verlangt UniCredit von der Commerzbank eine außerordentliche Hauptversammlung. Dort sollen 9 der 10 Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat abberufen und ersetzt werden. UniCredit-Chef Andrea Orcel soll den Vorsitz des Gremiums übernehmen, vorbehaltlich eines Fit-and-Proper-Tests. Einen Termin für die Hauptversammlung gibt es noch nicht.