Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, Ticker: CBK) gibt am Donnerstagmittag um 2,69% auf 33,25 Euro nach und ist damit der größte DAX Verlierer am Mittag. Dabei hatte der Tag freundlich begonnen: Vorbörslich lag die Commerzbank-Aktie bei Lang & Schwarz noch gut 2% über dem Xetra-Schluss von 34,17 Euro. Dann drehte das Papier. Auslöser sind Neuigkeiten von UniCredit: Die letzte Genehmigung für die Übernahme liegt vor, jetzt greift die Mailänder Großbank nach der Macht im Aufsichtsrat.
Commerzbank Aktie: DAX Verlierer am Mittag - UniCredit greift nach der Macht, hält die Marke von 33 Euro?
Die Commerzbank Aktie fällt am Donnerstagmittag um 2,69% auf 33,25 Euro und führt die DAX Verlierer an. UniCredit hat die letzte Genehmigung, verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung und will Andrea Orcel an die Aufsichtsratsspitze. Was hinter dem Kursverlust steckt und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
UniCredit greift nach der Macht: warum die Commerzbank Aktie fällt
Die letzte Hürde für die Übernahme ist gefallen. Für die Commerzbank Aktie beginnt damit eine neue Phase.
UniCredit hat am Donnerstag mitgeteilt, dass alle regulatorischen Genehmigungen für das Angebot vorliegen. Zuletzt stimmte die polnische Finanzaufsicht zu. Die Abwicklung der neuen UniCredit-Aktien soll nach Angaben von UniCredit bis zum 7. Dezember bei den Depotbanken erfolgen.
Gleichzeitig verlangt UniCredit von der Commerzbank eine außerordentliche Hauptversammlung. Dort sollen 9 der 10 Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat abberufen und ersetzt werden. UniCredit-Chef Andrea Orcel soll den Vorsitz des Gremiums übernehmen, vorbehaltlich eines Fit-and-Proper-Tests. Einen Termin für die Hauptversammlung gibt es noch nicht.
Warum die Aktie trotz der klaren Nachrichtenlage nachgibt: Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach den ersten Kursgewinnen Gewinne mit und stellen sich auf den Machtwechsel ein. Gegenüber dem Xetra-Schluss vom 4. November (39,85 Euro) beträgt das Minus der Commerzbank Aktie inzwischen knapp 17%.
UniCredit-Anteil steigt auf fast die Hälfte
UniCredit hält heute 27,93% des Kapitals und 28,74% der Stimmrechte. Nach Vollzug sollen es rund 46,29% des Kapitals und rund 47,64% der Stimmrechte sein. Das Angebot lautet 0,485 neue UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie.
Stellenabbau sorgt für Gegenwind
Die Commerzbank will bis Ende 2027 rund 3.900 Stellen abbauen. Laut Medienberichten könnten nach dem Umbauplan von Orcel bei einer Übernahme rund 7.000 Stellen in Deutschland entfallen.
Der Bund bleibt Schlüsselaktionär
Der Bund hält rund 12 bis 13% und ist zweitgrößter Aktionär. Laut Medienberichten gibt es eine Einigung mit UniCredit zu Standort und Arbeitnehmerrechten, der Hauptsitz soll als börsennotierte Einheit in Frankfurt bleiben.
Die Fundamentaldaten
Gewinn steigt kräftig: das Geschäft liefert
Operativ läuft es bei der Commerzbank. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 45% auf 859 Mio. Euro, Analysten hatten rund 864 Mio. Euro erwartet.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Nettogewinn
|859 Mio. €
|+45%
|Operatives Ergebnis
|1.312 Mio. €
|+25%
|Erträge
|3.199 Mio. €
|+9%
|Kosten
|1.677 Mio. €
|stabil
|Nettoergebnis nach 9 Monaten
|2.669 Mio. €
|+41%
Quelle: Commerzbank AG, Q3-Zahlen vom 5.11.2026
Das Gewinnziel für 2026 von 3,4 Mrd. Euro bestätigte die Bank. Das Ziel für den Zinsüberschuss senkte sie auf rund 8,5 Mrd. Euro, zuvor waren es 8,6 Mrd. Euro. Für 2026 plant die Commerzbank eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro.
Das im September gestartete Aktienrückkaufprogramm über rund 1,2 Mrd. Euro ist abgeschlossen, der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 39,12 Euro je Aktie. Laut Meldung sind weitere 2 Mrd. Euro geplant. Vorstandschefin Bettina Orlopp bekräftigte das Ziel, den vollständigen Gewinn des Geschäftsjahres 2026 an die Aktionäre auszuschütten.
Die Analysten
Kursziele über dem aktuellen Kurs
Die Analysten sehen die Commerzbank Aktie weiter deutlich höher. Morgan Stanley senkte das Kursziel zuletzt auf 42,50 Euro, die DZ Bank nennt nach den Zahlen einen fairen Wert von 40 Euro. Im Durchschnitt liegen die Kursziele laut Investing.com bei rund 42,51 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Commerzbank Aktie: 33 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch notiert die Commerzbank Aktie mit 33,25 Euro unter dem Sechsmonatstief von 34,10 Euro, das sie am Mittwoch erreicht hatte. Die nächste runde Marke nach unten liegt bei 33 Euro. Nach oben muss die Aktie zunächst den Vortagesschluss von 34,17 Euro und die Marke von 35 Euro zurückerobern. Bis zum Xetra-Schluss vom 4. November bei 39,85 Euro fehlen rund 20%.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum ist die Commerzbank Aktie heute DAX Verlierer?
UniCredit hat die letzte Genehmigung für die Übernahme erhalten und verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung. Nach ersten Kursgewinnen drehte die Aktie ins Minus. Eine Einschätzung der Redaktion: Anleger nehmen Gewinne mit.
Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?
Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK.
Wie geht es bei der Commerzbank Aktie mit UniCredit weiter?
Die Abwicklung der UniCredit-Aktien soll bis zum 7. Dezember erfolgen. Danach folgt die beantragte außerordentliche Hauptversammlung, deren Termin noch offen ist.
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