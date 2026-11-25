Anleger fürchten laut Berichten, dass die Europäische Zentralbank die Mindestreserve-Anforderungen für Banken anheben könnte. Das würde den Spielraum und die Erträge der Institute schmälern. Eine Entscheidung soll vertagt worden sein, neue Vorgaben gibt es also noch nicht. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks fiel um knapp 2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni. Auch die Deutsche Bank gab nach, allerdings weniger deutlich. Hinzu kam das schwache Gesamtmarktumfeld: Der DAX rutschte am Nachmittag unter die Marke von 25.000 Punkten.