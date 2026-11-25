Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Handelssymbol: CBK, US-Handelssymbol: CRZBY) gerät unter Druck. Am Mittwochabend notiert das Papier des Frankfurter Geldhauses bei 34,25 Euro, ein Minus von 3,66 Prozent. Damit gehört die Commerzbank zu den größten DAX Verlierern am Abend. Im Tagesverlauf lag das Minus zeitweise bei rund 5 Prozent. Erst am Dienstag hatte die Commerzbank-Aktie mit 35,55 Euro ein neues Sechsmonatstief markiert – jetzt rutscht sie noch tiefer.
Commerzbank Aktie: DAX Verlierer am Abend – Rückkauf beendet, EZB-Sorgen, Bankenausverkauf, fehlt jetzt der Käufer für die Aktie?
Die Commerzbank Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten DAX Verlierern: Minus 3,66 Prozent auf 34,25 Euro. Europas Bankenwerte fallen auf den tiefsten Stand seit Juni, Sorgen um höhere Mindestreserven der EZB belasten. Dazu fehlt der Commerzbank nach dem Ende ihres Aktienrückkaufs ein wichtiger Käufer. Was hinter dem Kursrückgang der Commerzbank Aktie steckt.
Der Auslöser
Bankenausverkauf in Europa: warum die Commerzbank Aktie fällt
Die Commerzbank fällt nicht allein. Europas Bankensektor erlebt einen schwarzen Mittwoch – und die Commerzbank hat ein zusätzliches Problem.
Anleger fürchten laut Berichten, dass die Europäische Zentralbank die Mindestreserve-Anforderungen für Banken anheben könnte. Das würde den Spielraum und die Erträge der Institute schmälern. Eine Entscheidung soll vertagt worden sein, neue Vorgaben gibt es also noch nicht. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks fiel um knapp 2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni. Auch die Deutsche Bank gab nach, allerdings weniger deutlich. Hinzu kam das schwache Gesamtmarktumfeld: Der DAX rutschte am Nachmittag unter die Marke von 25.000 Punkten.
EZB-Sorgen
Höhere Mindestreserven könnten die Erträge der Banken drücken.
Rückkauf beendet
Mit dem Ende des Programms fällt die Bank selbst als Käuferin weg.
Sektorschwäche
Europas Bankenindex fällt auf den tiefsten Stand seit Juni.
Zielsenkung
Morgan Stanley hat das Kursziel auf 42,50 Euro gesenkt.
Der Rückkauf
1,2 Milliarden Euro ausgegeben: und jetzt?
Am Dienstag meldete die Commerzbank den Abschluss ihres Aktienrückkaufs: Für rund 1,2 Milliarden Euro erwarb die Bank knapp 30,7 Millionen eigene Aktien, das entspricht 2,84 Prozent des Grundkapitals. Der Durchschnittspreis lag bei rund 39,12 Euro – deutlich über dem aktuellen Kurs. Für das Geschäftsjahr 2026 strebt die Bank eine vollständige Gewinnausschüttung an und stellt mindestens weitere 2 Milliarden Euro in Aussicht. Kurzfristig fehlt der Aktie aber die Stütze durch das laufende Programm. Morgan Stanley senkte zudem das Kursziel von 44 auf 42,50 Euro bei „Equal Weight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Übernahme
UniCredit: die große Unbekannte
Im Hintergrund schwelt die Übernahmefrage. Die EU-Kommission hat die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit am 16. November ohne Auflagen genehmigt. Laut einem unbestätigten Bericht der spanischen Zeitung El País sollen sich Bundesregierung und UniCredit auf Zusagen etwa für Mittelstandskunden verständigt haben. Für die Commerzbank Aktie bleibt das ein Unsicherheitsfaktor, der den Kurs in beide Richtungen bewegen kann.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum ist die Commerzbank Aktie heute DAX Verlierer?
Europas Bankenwerte stehen unter Druck, weil Anleger höhere Mindestreserve-Anforderungen der EZB fürchten. Zudem ist der Aktienrückkauf der Commerzbank abgeschlossen.
Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?
Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein ADR unter CRZBY gehandelt.
Zu welchem Preis hat die Commerzbank eigene Aktien zurückgekauft?
Im Durchschnitt zu rund 39,12 Euro je Aktie.
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