Der Streit um die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, FSE: CBK) hat eine Wendung genommen: Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen die Übernahme durch die italienische UniCredit auf. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erklärte laut dpa-AFX am Donnerstagmorgen, Bund und UniCredit hätten „eine gemeinsame Basis gefunden“. Für die Commerzbank-Aktie ist das ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Kontrollübernahme.
Commerzbank-Aktie: Bund und UniCredit einigen sich - Berlin gibt den Widerstand auf
Der Bund gibt seinen Widerstand gegen die UniCredit-Übernahme der Commerzbank auf. Im Gegenzug sagt UniCredit Börsennotierung, Frankfurter Sitz und Mittelstandsfokus zu. Offen bleiben Jobs, Bundesanteil und Vorstand.
Die Einigung
Was haben Bund und UniCredit vereinbart?
Nach den Angaben von Klingbeil macht die UniCredit mehrere Zusagen, die den Kernanliegen der Bundesregierung entsprächen. Die Commerzbank soll eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben. Das Mittelstandsgeschäft soll ausgebaut werden, die Bank angemessen mit Kapital ausgestattet sein, und wesentliche Entscheidungen sollen in Deutschland fallen. Hinzu kommen nicht näher konkretisierte Zusagen zum Standort Deutschland und zu den Rechten der Beschäftigten.
Im Gegenzug unterstützt der Bund ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle. UniCredit-Chef Andrea Orcel begrüßte die Unterstützung und sprach von mehr Klarheit für die nächste Phase. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wertete die Zusagen als klares Bekenntnis zum Finanzplatz Frankfurt. Die Commerzbank erklärte, ihr Vorstand werde weiterhin die Interessen aller Stakeholder wahren und mit der UniCredit an einer Strategie arbeiten.
Was ändert sich im Aufsichtsrat der Commerzbank?
Bislang stellt der Bund zwei Vertreter im Kontrollgremium. Die UniCredit schlägt nun zwei unabhängige Mitglieder vor, die den deutschen Markt und die Commerzbank gut kennen. Nach der Kontrollübernahme will die UniCredit im ersten Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen. Dort sollen alle zehn Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden. Danach könnte auch der Vorstand um Bettina Orlopp ausgetauscht werden. Zuletzt hatte die UniCredit Freigaben der EU-Kommission, der US-Notenbank Fed und der EZB-Bankenaufsicht erhalten.
Was passiert mit der Bundesbeteiligung?
Laut einem Brief von Orcel an Klingbeil, der der dpa vorliegt, schaffen die Zusagen die Basis für einen Verkauf der Bundesbeteiligung von gut 13 Prozent. Trennt sich die Regierung von dem Paket, würde die UniCredit das unterstützen. Klingbeil ging in seinem Statement darauf nicht ein; eine Entscheidung des Bundes ist nicht bekannt.
Was bedeutet das für Anleger der Commerzbank-Aktie?
Die Einigung nimmt politischen Gegenwind aus dem Verfahren, bringt für Aktionäre aber keine Gewissheit über die künftige Strategie. Entscheidend wird, wie konkret die Zusagen zu Standort und Beschäftigung ausfallen und wann der Bund über seinen Anteil entscheidet. Eine Kursprognose oder Handelsempfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
FAQ zur Commerzbank-Aktie
Worauf haben sich Bund und UniCredit geeinigt? Der Bund unterstützt einen geordneten Übergang der Kontrolle; UniCredit sagt Börsennotierung, Frankfurter Sitz, Mittelstandsausbau, angemessene Kapitalausstattung und Entscheidungen in Deutschland zu.
Wie viele Anteile halten UniCredit und der Bund? Die UniCredit hält knapp 50 Prozent, der Bund gut 13 Prozent.
Wann folgt die nächste Etappe? Nach der Kontrollübernahme will die UniCredit im ersten Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen.
Wie lautet das Kürzel der Aktie? Die Commerzbank-Aktie handelt unter CBK, ISIN DE000CBK1001.
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