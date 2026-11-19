Nach den Angaben von Klingbeil macht die UniCredit mehrere Zusagen, die den Kernanliegen der Bundesregierung entsprächen. Die Commerzbank soll eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben. Das Mittelstandsgeschäft soll ausgebaut werden, die Bank angemessen mit Kapital ausgestattet sein, und wesentliche Entscheidungen sollen in Deutschland fallen. Hinzu kommen nicht näher konkretisierte Zusagen zum Standort Deutschland und zu den Rechten der Beschäftigten.

Im Gegenzug unterstützt der Bund ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle. UniCredit-Chef Andrea Orcel begrüßte die Unterstützung und sprach von mehr Klarheit für die nächste Phase. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wertete die Zusagen als klares Bekenntnis zum Finanzplatz Frankfurt. Die Commerzbank erklärte, ihr Vorstand werde weiterhin die Interessen aller Stakeholder wahren und mit der UniCredit an einer Strategie arbeiten.