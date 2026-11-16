Commerzbank-Aktie: Brüssel winkt UniCredit-Übernahme ohne Auflagen durch – fällt jetzt die letzte Hürde?

Der Weg für den Zusammenschluss zweier Bankenschwergewichte ist weitgehend frei: Die EU-Kommission hat am Montag grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit gegeben – und zwar ohne Auflagen. Für die Commerzbank-Aktie (Kürzel CBK, ISIN DE000CBK1001) und die UniCredit-Aktie (ISIN IT0005239360) markiert die Entscheidung aus Brüssel einen Meilenstein im monatelangen Übernahmepoker.

Die Wettbewerbshüter sehen nach eigener Prüfung keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera begründete die Freigabe laut dpa unter anderem mit den Worten: „Europa braucht stärkere Banken“.