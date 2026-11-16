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Commerzbank-Aktie: Brüssel winkt UniCredit-Übernahme ohne Auflagen durch – fällt jetzt die letzte Hürde?

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Die EU-Kommission hat die Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit ohne Auflagen genehmigt. Damit ist eine der wichtigsten Hürden genommen. UniCredit will die Kontrolle Anfang 2027 übernehmen – offen ist noch eine Genehmigung in Polen und das Ringen mit Berlin.

Grafik mit dem Titel „Commerzbank-Aktie: EU gibt grünes Licht für UniCredit-Übernahme“ und den Kennzahlen keine EU-Auflagen, knapp 50 Prozent Zugriff UniCredit, gut 13 Prozent Anteil des Bundes
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)

Der Weg für den Zusammenschluss zweier Bankenschwergewichte ist weitgehend frei: Die EU-Kommission hat am Montag grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit gegeben – und zwar ohne Auflagen. Für die Commerzbank-Aktie (Kürzel CBK, ISIN DE000CBK1001) und die UniCredit-Aktie (ISIN IT0005239360) markiert die Entscheidung aus Brüssel einen Meilenstein im monatelangen Übernahmepoker.

Die Wettbewerbshüter sehen nach eigener Prüfung keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera begründete die Freigabe laut dpa unter anderem mit den Worten: „Europa braucht stärkere Banken“.

Die Entscheidung

Warum sieht Brüssel keine Probleme?

Im Fokus der Prüfung standen die Auswirkungen auf die deutschen Märkte für Bankdienstleistungen, insbesondere die Kreditvergabe an den Mittelstand. Dort ist UniCredit über ihre deutsche Tochter HypoVereinsbank (HVB) aktiv und überschneidet sich mit der Commerzbank. Die Kommission kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die gemeinsamen Marktanteile insgesamt moderat sind.

Einzig im Geschäft mit Handelsfinanzierungen haben beide Institute starke Positionen. Doch auch hier gebe es nach Einschätzung der Kommission viele alternative Anbieter, zu denen Kunden wechseln können. Eine Zerschlagung oder der Verkauf von Geschäftsteilen bleibt der Commerzbank damit erspart.

Auflagen der EU-Kommission
Keine
Zugriff von UniCredit auf Commerzbank-Aktien
knapp 50 %
Anteil des Bundes an der Commerzbank
gut 13 %
Quelle: dpa, dts, Stand 16. November 2026

Der Fahrplan

Wann übernimmt UniCredit das Ruder?

UniCredit hatte im Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien vorgelegt und sich so nach dpa-Angaben Zugriff auf knapp 50 Prozent gesichert. Die meisten Genehmigungen liegen inzwischen vor:

  • Die EZB-Bankenaufsicht hat im Oktober zugestimmt.

  • Das Bundeskartellamt hatte bereits im Frühjahr 2025 signalisiert, keine Einwände zu erheben.

  • Die US-Notenbank Fed hat laut UniCredit ebenfalls zugestimmt.

  • Ausstehend ist laut UniCredit noch die Genehmigung in Polen.

UniCredit-Chef Andrea Orcel will die Kontrolle bei der Commerzbank Anfang 2027 übernehmen. Für das erste Quartal 2027 ist laut dpa eine außerordentliche Hauptversammlung geplant, um UniCredit-Vertreter in den Aufsichtsrat zu bringen. Auch der Vorstand um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp könnte dann ausgetauscht werden.

Die Folgen

Was plant Orcel mit der Commerzbank?

Orcel hat bereits skizziert, wohin die Reise gehen soll: Berichten zufolge stehen rund 7.000 Stellen auf der Kippe, das Auslandsnetz soll schrumpfen. Möglich ist zudem eine Verschmelzung der Commerzbank mit der HVB. UniCredit verspricht sich davon Einsparungen in Milliardenhöhe.

Genau hier liegt der politische Zündstoff. Der Bund, der gut 13 Prozent an der Commerzbank hält, stellt Bedingungen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert, betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu vermeiden. Die Commerzbank soll zudem eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr Mittelstandsgeschäft behalten. Orcel signalisierte laut dpa, man sei sich mit Berlin in den meisten Punkten einig, weitere Gespräche seien aber erforderlich.

  1. Wettbewerbshürde genommen

    Ohne Auflagen kann UniCredit die Commerzbank vollständig integrieren, ohne Geschäftsteile abgeben zu müssen.

  2. Polen als letzte Genehmigung

    Nach EZB, Fed und EU fehlt laut UniCredit nur noch die Zustimmung in Polen.

  3. Berlin bleibt Verhandlungspartner

    Der Bund als Großaktionär knüpft seine Zustimmung an Standort-, Job- und Mittelstandszusagen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Commerzbank-Aktie

Was hat die EU-Kommission entschieden? Sie hat die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit ohne Auflagen genehmigt, weil sie keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken sieht.

Welche Genehmigung fehlt noch? Laut UniCredit steht noch die Zustimmung in Polen aus. EZB, Fed und Bundeskartellamt haben bereits grünes Licht gegeben bzw. keine Einwände erhoben.

Wann will UniCredit die Kontrolle übernehmen? Anfang 2027. Für das erste Quartal 2027 ist eine außerordentliche Hauptversammlung geplant.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Commerzbank-Aktie gehandelt? Unter dem Kürzel CBK und der ISIN DE000CBK1001. Die UniCredit-Aktie trägt die ISIN IT0005239360.

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