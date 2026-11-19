Was hat Berlin für sein Ja bekommen?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 16:16 4 Min.

Der Bund stoppt seinen Widerstand gegen die UniCredit-Übernahme der Commerzbank. Finanzminister Klingbeil nennt die Bedingungen, UniCredit-Chef Orcel liefert eine Zusagen-Liste. Was in dem Papier steht, was offen bleibt und was Anleger der Commerzbank Aktie jetzt beobachten.

Anteil des Bundes an der Commerzbank gut 13% Anteil von UniCredit knapp 50% Stellen, die Orcel laut Bericht abbauen will ca. 7.000 Commerzbank Aktie (Momentaufnahme, plus 0,93 Prozent) 38,06 Euro Quelle : dpa-AFX/Ariva, ROUNDUP 3, 19.11.2026, 15:23 Uhr; Kurskästen ohne Zeitangabe

Berlin hat sich mit UniCredit geeinigt: Der Bund unterstützt nach den Worten von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) „ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle“ bei der Commerzbank (Xetra: CBK, ISIN DE000CBK1001). Nach dpa-AFX lag die Commerzbank Aktie am Nachmittag bei 38,06 Euro, UniCredit bei 81,61 Euro; der Zeitpunkt dieser Kurse ist in der Quelle nicht ausgewiesen. Im Juli hatte die Bundesregierung den UniCredit-Vorstoß noch als feindlich bezeichnet.

Was hat UniCredit dem Bund zugesagt?

Klingbeil sprach in Berlin von einer „gemeinsamen Basis“. Nach seinen Angaben soll die Commerzbank eine börsennotierte AG mit Sitz in Frankfurt bleiben, das Mittelstandsgeschäft ausbauen, angemessen kapitalisiert sein und wichtige Entscheidungen in Deutschland treffen. In einem Brief an den Finanzminister nennt UniCredit-Chef Andrea Orcel laut dpa-AFX acht Zusagen: Frankfurt wird nach dem Zusammenschluss mit der HVB Hauptsitz, in München bleibt eine bedeutende Präsenz, Commerzbank und HVB sind im UniCredit-Vorstand angemessen vertreten, das Mittelstandsgeschäft wird gestärkt, und in Frankfurt wird investiert, darunter in ein Kompetenzzentrum.

Die Zusagen sind laut Orcel die Grundlage für einen Verkauf des Bundesanteils, den UniCredit unterstützen würde. Im Aufsichtsrat schlägt UniCredit zwei unabhängige Mitglieder vor; der Bund verzichtet im Gegenzug auf seine zwei Sitze.

Wie geht es mit der Commerzbank Aktie weiter?

UniCredit hält fast 50 Prozent und hat laut dpa-AFX die wichtigen Genehmigungen, darunter die der EU-Kommission. Nach Orcels Plan soll im ersten Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung alle zehn Aufsichtsratsposten der Kapitalseite neu wählen. Das Management um Konzernchefin Bettina Orlopp könnte danach ersetzt werden. Orcel plant laut dpa-AFX etwa 7.000 Stellenstreichungen und ein kleineres Auslandsnetz. Die Commerzbank erklärte, ihr Vorstand werde weiter die Interessen aller Stakeholder wahren und mit UniCredit an einer Strategie arbeiten.

Beteiligte und Positionen Akteur Position Bund (Klingbeil) unterstützt zügiges Verfahren; verzichtet auf zwei Aufsichtsratssitze UniCredit (Orcel) acht Zusagen; Plan für Hauptversammlung im ersten Quartal 2027 Commerzbank-Vorstand wahrt Interessen aller Stakeholder; Gespräche zur Strategie Betriebsrat (Uebel) begrüßt, dass bestehende Vereinbarungen unangetastet bleiben Verdi fordert Arbeitsplatz- und Standortsicherheit über 2030 hinaus Quelle : dpa-AFX/Ariva, 19.11.2026

Was bedeutet der Deal für Bankaktien und DAX?

Die Einigung räumt die politische Hürde aus dem Weg, über die die Übernahme monatelang diskutiert wurde. Für Bankaktien in Europa bleibt die Konsolidierung ein Thema, doch die Wirkung auf den DAX ist begrenzt; der Index lag am Nachmittag laut dpa-AFX im Bereich von 25.700 Punkten. Die Zusagen garantieren nach Einschätzung von dpa-AFX nicht, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen bei den rund 40.000 Beschäftigten gibt. Wie viel Übernahmeprämie noch in der Commerzbank Aktie steckt, hängt davon ab, ob UniCredit ein formales Angebot vorlegt – dazu gibt es keine Angaben (Einschätzung der Redaktion).

Was dafür spricht (Chancen) Politische Klarheit: Der Bund blockiert nicht mehr, ein Verkauf seines Anteils rückt näher.

Die Zusagen zu Frankfurt, Mittelstand und Kapital geben Mitarbeitern und Kunden Orientierung.

UniCredit hat die wichtigsten Aufsichtsgenehmigungen bereits. Was dagegen spricht (Risiken) Der geplante Stellenabbau von rund 7.000 Stellen und die Neubesetzung des Managements sind unsicher.

Zusagen sind keine rechtlich garantierten Beschäftigungsgarantien.

Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung und keine Kursprognose. Wertpapiere können im Wert fallen, ein Totalverlust ist möglich.

Was beobachten Anleger bei Commerzbank und UniCredit?

Ob und wann der Bund seinen Anteil von gut 13 Prozent verkauft und zu welchen Konditionen.

Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung im ersten Quartal 2027.

Aussagen von Commerzbank-Vorstand, Betriebsrat und Verdi zur Beschäftigung.

Die Kursreaktion der Commerzbank Aktie und der UniCredit Aktie in den kommenden Handelstagen.

FAQ zur Commerzbank Aktie und UniCredit

Was hat der Bund beschlossen? Er stoppt seinen Widerstand und unterstützt laut Klingbeil ein zügiges Verfahren (dpa-AFX, 19.11.2026). Bleibt die Commerzbank börsennotiert? Ja, laut den von Klingbeil genannten Zusagen bleibt sie eine börsennotierte AG mit Sitz in Frankfurt. Wie viele Anteile hält UniCredit? Fast 50 Prozent; der Bund hält gut 13 Prozent. Was ist mit den Arbeitsplätzen? Orcel plant laut dpa-AFX etwa 7.000 Stellenstreichungen; Verdi fordert Sicherheit über 2030 hinaus.