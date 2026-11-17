Comfort Systems baut und wartet Klima-, Lüftungs- und Elektroanlagen in Gewerbe- und Industriegebäuden, zunehmend auch in Rechenzentren.

Wenige Tage zuvor hatte bereits JPMorgan die Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 1.700 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.