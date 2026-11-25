Jahrelang war sie ein Sorgenkind, an diesem Morgen ist sie ein Zufluchtsort. Die Comcast Aktie (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Handelssymbol: CTP2, US-Handelssymbol: CMCSA) steigt am Mittwoch vorbörslich um 0,95 Prozent auf 25,62 Dollar und gehört damit zu den fünf größten Nasdaq100 Gewinnern vor Handelsbeginn. Schon am Dienstag hatte das Papier 2,67 Prozent zugelegt.
Comcast Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – gut 5 Prozent Dividende als Schutzschild
Die Comcast Aktie zählt vorbörslich zu den wenigen Nasdaq100 Gewinnern: Der Kabel- und Medienkonzern steigt um 0,95 Prozent auf 25,62 Dollar, nachdem er am Dienstag bereits 2,67 Prozent gewonnen hatte. Die Analyse zeigt, warum ein Konzern mit schrumpfender Kundenzahl plötzlich gefragt ist.
Die Gründe für den Kursgewinn
Wenig Fantasie, viel Ausschüttung
Eine Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Der Kursgewinn folgt dem Muster des Tages. Berichte über neue US-Zölle auf Einfuhren aus 16 Handelspartnern haben die Futures auf den Nasdaq 100 um mehr als 2 Prozent gedrückt. Anleger suchen Unternehmen, die von Zöllen wenig betroffen sind und laufend Geld ausschütten.
Comcast erfüllt beides. Der Konzern verkauft Internetanschlüsse und Mobilfunk in den USA, betreibt Freizeitparks und produziert Filme und Fernsehen. Importierte Waren spielen in diesem Geschäft kaum eine Rolle. Die Dividendenrendite liegt bei gut 5 Prozent.
Inlandsgeschäft
Der größte Teil der Erlöse stammt von Kunden in den USA. Zölle treffen das Geschäft nur am Rand.
Hohe Dividende
Gut 5 Prozent Rendite sind in einem fallenden Markt ein Argument.
Niedrige Erwartungen
Die Aktie hat in fünf Jahren mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Schlechte Nachrichten sind weitgehend bekannt.
Einordnung
Günstig bewertet, aus bekannten Gründen
Dass der Nasdaq100 Gewinner so günstig zu haben ist, hat Gründe. Comcast verliert seit Jahren Breitband- und Kabelkunden an Glasfaser- und Mobilfunkanbieter. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz bereinigt nur um 0,5 Prozent. Die Mediensparte lieferte den höchsten Gewinn seit drei Jahren, niedrigere Breitbandpreise drückten dagegen die Marge im Kerngeschäft. Im Dezember stehen Preiserhöhungen an.
Zugleich baut sich der Konzern um. Bis Mitte 2027 will Comcast sich in zwei Unternehmen trennen. Die Kabelsender wurden bereits Anfang 2026 unter dem Namen Versant abgespalten. In den kommenden Wochen stellt sich das Management auf einer Investorenkonferenz der Bank UBS den Fragen der Anleger. Für die Comcast Aktie bleibt die Kernfrage, ob das Breitbandgeschäft stabilisiert werden kann.
Häufige Fragen zur Comcast Aktie
Warum ist die Comcast Aktie vorbörslich Nasdaq100 Gewinner?
Neue Zollsorgen belasten am 25. November 2026 vor allem Technologiewerte. Anleger weichen auf dividendenstarke Aktien mit Inlandsgeschäft aus. Die Comcast Aktie steigt vorbörslich um 0,95 Prozent auf 25,62 Dollar.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Comcast?
Sie liegt bei gut 5 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Comcast Aktie?
Die ISIN lautet US20030N1019, die WKN 157484. An der Nasdaq wird die Aktie unter CMCSA gehandelt.
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