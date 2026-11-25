Eine Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Der Kursgewinn folgt dem Muster des Tages. Berichte über neue US-Zölle auf Einfuhren aus 16 Handelspartnern haben die Futures auf den Nasdaq 100 um mehr als 2 Prozent gedrückt. Anleger suchen Unternehmen, die von Zöllen wenig betroffen sind und laufend Geld ausschütten.

Comcast erfüllt beides. Der Konzern verkauft Internetanschlüsse und Mobilfunk in den USA, betreibt Freizeitparks und produziert Filme und Fernsehen. Importierte Waren spielen in diesem Geschäft kaum eine Rolle. Die Dividendenrendite liegt bei gut 5 Prozent.